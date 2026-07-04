Ukraine phủ nhận mất cứ điểm quan trọng ở Donetsk vào tay lực lượng Nga

TPO - Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 4/7 bác bỏ tuyên bố của Mátxcơva, rằng lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát thành phố Kostiantynivka - một cứ điểm quan trọng ở Donetsk.

Hình ảnh các binh sĩ Nga giương cao quốc kỳ ở Kostiantynivka. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi phủ nhận điều này. Đây là những tuyên bố giả mạo”, một quan chức bộ tổng tham mưu cho biết.

Cơ quan này khẳng định, Kostiantynivka vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng Ukraine. Các đơn vị thuộc Quân đoàn 19 của cụm quân phía đông đang tiếp tục tiến hành các hoạt động phòng thủ trên các tuyến đã được chỉ định trong thị trấn và khu vực lân cận.

Phía Ukraine thừa nhận, có một số nhóm bộ binh nhỏ của Nga đã xâm nhập Kostiantynivka, nhưng lực lượng Ukraine đang tiếp tục chống trả.

"Ngày 3/7, đối phương đã thực hiện 11 cuộc tấn công trên mặt trận này, nhưng không thành công. Thay vào đó, họ - và không phải lần đầu tiên - đang dùng đến việc lan truyền thông tin sai lệch. Lực lượng phòng thủ Ukraine tiếp tục giữ vững vị trí dọc theo các tuyến đã định. Tình hình vẫn khó khăn nhưng đang nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng phòng thủ Ukraine”, quan chức bộ tổng tham mưu nói.

Trước đó ngày 3/7, quân đội Nga đã thông báo với Tổng thống Vladimir Putin về việc giành quyền kiểm soát Kostiantynivka, một mục tiêu chiến lược mà Mátxcơva từ lâu đã nhắm đến trong cuộc tiến quân qua Donetsk.

Kostiantynivka là khu định cư trọng điểm nằm ở cực nam Donetsk, một trong bốn khu định cư quan trọng tạo thành tuyến phòng thủ trung tâm trong nỗ lực của Ukraine nhằm giữ vững vùng Donetsk.

Các nhà phân tích cho rằng, việc giành được Kostiantynivka sẽ tạo cho lực lượng Nga một chỗ đứng vững chắc để tiến về phía bắc dọc theo vành đai phòng thủ.