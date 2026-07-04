Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Ukraine phủ nhận mất cứ điểm quan trọng ở Donetsk vào tay lực lượng Nga

Minh Hạnh

TPO - Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 4/7 bác bỏ tuyên bố của Mátxcơva, rằng lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát thành phố Kostiantynivka - một cứ điểm quan trọng ở Donetsk.

pftc7xokwjn7tjpx2tqv6nybyq.jpg
Hình ảnh các binh sĩ Nga giương cao quốc kỳ ở Kostiantynivka. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi phủ nhận điều này. Đây là những tuyên bố giả mạo”, một quan chức bộ tổng tham mưu cho biết.

Cơ quan này khẳng định, Kostiantynivka vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng Ukraine. Các đơn vị thuộc Quân đoàn 19 của cụm quân phía đông đang tiếp tục tiến hành các hoạt động phòng thủ trên các tuyến đã được chỉ định trong thị trấn và khu vực lân cận.

Phía Ukraine thừa nhận, có một số nhóm bộ binh nhỏ của Nga đã xâm nhập Kostiantynivka, nhưng lực lượng Ukraine đang tiếp tục chống trả.

"Ngày 3/7, đối phương đã thực hiện 11 cuộc tấn công trên mặt trận này, nhưng không thành công. Thay vào đó, họ - và không phải lần đầu tiên - đang dùng đến việc lan truyền thông tin sai lệch. Lực lượng phòng thủ Ukraine tiếp tục giữ vững vị trí dọc theo các tuyến đã định. Tình hình vẫn khó khăn nhưng đang nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng phòng thủ Ukraine”, quan chức bộ tổng tham mưu nói.

Trước đó ngày 3/7, quân đội Nga đã thông báo với Tổng thống Vladimir Putin về việc giành quyền kiểm soát Kostiantynivka, một mục tiêu chiến lược mà Mátxcơva từ lâu đã nhắm đến trong cuộc tiến quân qua Donetsk.

Kostiantynivka là khu định cư trọng điểm nằm ở cực nam Donetsk, một trong bốn khu định cư quan trọng tạo thành tuyến phòng thủ trung tâm trong nỗ lực của Ukraine nhằm giữ vững vùng Donetsk.

Các nhà phân tích cho rằng, việc giành được Kostiantynivka sẽ tạo cho lực lượng Nga một chỗ đứng vững chắc để tiến về phía bắc dọc theo vành đai phòng thủ.

Minh Hạnh
Pravda
#Nga #Ukraine #Donetsk #xung đột Nga Ukraine #tin tức Nga Ukraine mới nhất #tuyến phòng thủ Donetsk #Tổng thống Nga Vladimir Putin #quân đội Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe