Ca sĩ MONO tịch thu hết điện thoại của khán giả

TPO - MONO đưa ra loạt yêu cầu đặc biệt trong buổi giới thiệu album "Mỹ điệu ca" tại TPHCM ngày 4/7. Khách mời phải gửi điện thoại, chỉ sử dụng tai nghe để thưởng thức 15 ca khúc và dành trọn thời gian cho trải nghiệm nghe nhạc.

Ngày 4/7 tại TPHCM, MONO tổ chức buổi giới thiệu album phòng thu thứ hai mang tên Mỹ điệu ca theo hình thức khác biệt so với các sự kiện ra mắt âm nhạc thông thường. Thay vì biểu diễn trực tiếp hay tổ chức họp báo kết hợp sân khấu, nam ca sĩ yêu cầu toàn bộ khách mời gửi điện thoại, đeo tai nghe và nghe trọn vẹn 15 ca khúc theo hình thức "silent party".

Trước khi bước vào khu vực nghe nhạc, khách mời phải làm theo "yêu sách" của MONO, gửi điện thoại cùng vật dụng cá nhân vào hệ thống tủ bên ngoài. Mỗi người được phát một chiếc tai nghe không dây để nghe toàn bộ album, thay vì phát nhạc qua hệ thống loa chung.

Khán giả bị tịch thu điện thoại, nghe nhạc theo trải nghiệm riêng.

Theo ban tổ chức, việc hạn chế sử dụng điện thoại nhằm giúp người tham dự tập trung hoàn toàn vào trải nghiệm âm nhạc, tránh bị phân tán bởi các thông báo hay hoạt động ghi hình trong suốt thời lượng nghe album.

Không gian sự kiện cũng được thiết kế theo hướng không giống ai. Xung quanh là khu vực trải chiếu, bố trí đệm ngồi và ghế thấp. Khách mời có thể tự do lựa chọn nằm, ngồi... để thưởng thức âm nhạc.

MONO lần đầu công bố tên album phòng thu thứ hai là Mỹ điệu ca. Nam ca sĩ cho biết đây là dự án anh thực hiện sau gần bốn năm kể từ album đầu tay 22.

Album gồm 15 ca khúc. Đây là những sáng tác và câu chuyện được anh tích lũy trong quá trình làm nghề cũng như từ những trải nghiệm cá nhân.

"Mỗi chặng đường đi qua, MONO may mắn có âm nhạc đồng hành, tuyệt vời hơn là sự lắng nghe, yêu thương của mọi người. Sau bao ngày ấp ủ, MONO xin được giới thiệu album phòng thu thứ hai", nam ca sĩ chia sẻ.

MONO giao lưu cùng khán giả.

Giải thích về tên gọi, MONO cho biết anh không đặt tên album dựa trên sự hoàn hảo của các ca khúc mà hướng đến những cảm xúc. "Tôi gọi đây là Mỹ điệu ca không phải vì chúng hoàn hảo, mà vì chúng được dệt nên từ những gì chân thành nhất, rung động sâu thẳm nhất trong tâm khảm", anh nói.

Ngoài việc công bố album, MONO chia sẻ định hướng thực hiện dự án. Anh mong muốn xây dựng Mỹ điệu ca theo tinh thần Á Đông đương đại, thể hiện qua tên gọi, hình ảnh nhận diện và cách giới thiệu sản phẩm.

Khác với nhiều buổi họp báo ra mắt album thường kết hợp biểu diễn trực tiếp, giao lưu hoặc công bố nhiều thông tin cùng lúc, sự kiện lần này chỉ tập trung vào trải nghiệm nghe nhạc. Khách mời dành phần lớn thời gian để nghe liên tục 15 ca khúc qua tai nghe trước khi trao đổi với nghệ sĩ và ê-kíp.

Hình thức "silent listening session" vốn phổ biến tại một số thị trường âm nhạc quốc tế nhưng chưa xuất hiện nhiều trong các hoạt động quảng bá album tại Việt Nam. Việc yêu cầu người tham dự tạm ngừng sử dụng điện thoại, hạn chế ghi hình và chỉ tập trung lắng nghe cũng tạo nên điểm khác biệt của buổi giới thiệu. Album dự kiến phát hành ngày 9/7.