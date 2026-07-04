Công bố Việt Nam đăng cai Miss Grand International 2027

TPO - Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2026 chính thức công bố Top 30 thí sinh vào vòng chung kết toàn quốc, đồng thời giới thiệu lịch trình các phần thi diễn ra trong tháng 7. Tại họp báo chiều 3/7 ở TPHCM, ban tổ chức cũng xác nhận Việt Nam là quốc gia đăng cai Miss Grand International 2027.

Chiều 3/7 tại TPHCM, ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2026 công bố 30 thí sinh vào vòng chung kết toàn quốc, đồng thời giới thiệu lịch trình cuộc thi. Dịp này, ban tổ chức cũng xác nhận Việt Nam là quốc gia đăng cai Miss Grand International 2027.

Top 30 Miss Grand Vietnam 2026 được lựa chọn sau vòng sơ khảo diễn ra ngày 19/6. Các thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước bước vào giai đoạn tập trung và tham gia chuỗi hoạt động kéo dài gần một tháng để tranh ngôi vị cao nhất. Người chiến thắng kế nhiệm đương kim hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi và trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2026 tại Ấn Độ.

Đại diện ban tổ chức cho biết Miss Grand Vietnam năm nay được điều chỉnh tổ chức sớm hơn so, do Miss Grand International 2026 diễn ra sớm hơn thường lệ. Việc tổ chức chung kết vào cuối tháng 7 giúp tân hoa hậu có thêm thời gian chuẩn bị các kỹ năng, hình ảnh và kế hoạch trước khi lên đường dự đấu trường quốc tế.

Sau thời gian tập trung từ ngày 2/7, Top 30 bước vào chuỗi hoạt động và các phần thi chính thức của mùa giải.

Ngày 5/7 diễn ra hoạt động Top 10 Arrival & Fine Dining. Đây là dịp để các thí sinh gặp gỡ ban tổ chức, ban giám khảo và đối tác của cuộc thi, đồng thời thể hiện khả năng giao tiếp và bản lĩnh trước khi bước vào những vòng thi quan trọng.

Ngày 7/7 là phần thi The Grand Talent. Đến ngày 12/7, các thí sinh tham gia The Grand Chat, phần thi đánh giá khả năng giao tiếp, tư duy phản biện và kỹ năng ứng xử.

Một trong những hoạt động đáng chú ý của mùa giải là Vietnam Beauty Fashion Fest XV, dự kiến diễn ra ngày 15/7 với sự tham gia của Top 30. Ngày 16/7, các thí sinh bước vào vòng phỏng vấn kín kết hợp chấm mặt mộc để ban giám khảo đánh giá toàn diện về kỹ năng, ngoại hình và khả năng ứng xử.

Phần thi Best in Swimsuit được tổ chức vào ngày 23/7. Sau đó, cuộc thi bước vào đêm bán kết kết hợp The Grand National Costume vào ngày 28/7.

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 dự kiến diễn ra ngày 31/7 để tìm ra người kế nhiệm Nguyễn Thị Yến Nhi và đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2026. Ban tổ chức cũng cho biết đương kim Miss Grand International Emma Tiglao sẽ là khách mời tại đêm chung kết.

Ban tổ chức cũng công bố khởi động phần thi The Grand National Costume 2026. Ba nhà thiết kế Song Toàn, Đặng Trọng Minh Châu và Ivan Trần được giới thiệu với vai trò mentor, đồng hành cùng các thí sinh trong quá trình chuẩn bị trang phục văn hóa dân tộc. Phần thi này sẽ được trình diễn trong đêm bán kết vào ngày 28/7.

Một trong những thông tin đáng chú ý nhất của buổi họp báo là việc ban tổ chức xác nhận Việt Nam sẽ đăng cai Miss Grand International 2027. Cuộc thi dự kiến diễn ra khoảng tháng 9 hoặc tháng 10/2027. Ban tổ chức cho biết xây dựng chuỗi hoạt động gắn với quảng bá văn hóa, thiên nhiên và các vùng di sản của Việt Nam trong thời gian diễn ra cuộc thi.

Miss Grand International là một trong những đấu trường sắc đẹp quốc tế có sự tham gia của đại diện đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Nếu kế hoạch được triển khai đúng tiến độ, đây sẽ là lần đầu Việt Nam đăng cai cuộc thi này, sau nhiều năm liên tiếp cử đại diện tham dự và đạt thành tích đáng chú ý.

Top 30 Miss Grand Vietnam 2026 bước vào giai đoạn tập trung để tham gia các hoạt động huấn luyện, đồng hành và các phần thi theo lịch trình đã công bố. Tân hoa hậu sẽ được xác định trong đêm chung kết ngày 31/7, trước khi đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss Grand International 2026 ở Ấn Độ.