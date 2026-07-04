Hoa hậu Trái Đất đến Việt Nam, trao vương miện cho người đẹp Thu Uyên

TPO - Phạm Hoàng Thu Uyên được công bố là đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2026. Người đẹp quê Hải Phòng cho biết xem thành tích của Trịnh Mỹ Anh là động lực để nỗ lực, đồng thời đặt mục tiêu quảng bá hình ảnh Việt Nam tại đấu trường quốc tế.

Ngày 4/7, Phạm Hoàng Thu Uyên được công bố là đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2026. Thu Uyên được Trịnh Mỹ Anh trao sash đại diện Việt Nam và nhận vương miện từ đương kim Miss Earth Natálie Puškinová, sang Philippines thi Hoa hậu Trái Đất vào tháng 11.

Do các người đẹp trong Top 5 Miss Earth Vietnam 2025 không thể tham dự Miss Earth 2026 do vướng lịch trình, ban tổ chức quyết định lựa chọn Thu Uyên dự thi Hoa hậu Trái Đất.

Thu Uyên (giữa) nhận vương miện và sash Việt Nam từ Miss Earth 2025 (ngoài cùng bên trái) và đương kim Miss Earth Water Trịnh Mỹ Anh.

Đại diện đơn vị nắm bản quyền Miss Earth tại Việt Nam đánh giá Thu Uyên có nền tảng phù hợp, giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024, tích lũy kinh nghiệm qua nhiều cuộc thi sắc đẹp. Người đẹp đang đồng hành cùng nhiều dự án cộng đồng và hoạt động bảo vệ môi trường, những giá trị phù hợp với định hướng Miss Earth.

Thu Uyên cho biết áp lực lớn nhất với cô không phải thành tích mà là trách nhiệm khi đại diện Việt Nam tại cuộc thi quốc tế. "Mỗi lời nói, hành động hay cách ứng xử đều góp phần tạo nên hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế. Tôi chuẩn bị nghiêm túc và cố gắng hết khả năng", cô chia sẻ.

Trước câu hỏi về việc kế nhiệm Trịnh Mỹ Anh - đại diện Việt Nam giành danh hiệu Miss Earth Water 2025 - Thu Uyên cho biết cô không xem thành tích của đàn chị là áp lực mà coi đó là động lực để nỗ lực nhiều hơn.

Thu Uyên nhận định hành trình của Trịnh Mỹ Anh là nguồn cảm hứng. Cô mong nhận được sự đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm từ đàn chị trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi.

Đại diện Việt Nam cho biết cô tập trung hoàn thiện kỹ năng trình diễn, ngoại ngữ, thể lực và đặc biệt là dự án môi trường, một trong những nội dung được xem là quan trọng tại Miss Earth. Cô cũng dành thời gian nghiên cứu thêm về văn hóa Việt Nam để giới thiệu hình ảnh đất nước một cách trọn vẹn tại đấu trường quốc tế.

Cận sắc vóc đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2026.

Thu Uyên cho biết mong muốn mang đến Miss Earth 2026 hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, tự tin và bản lĩnh, đồng thời quảng bá Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, có thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện và đang không ngừng phát triển.

"Tôi hy vọng thông qua hành trình của mình, khán giả quốc tế nhìn thấy một Việt Nam hiện đại, giàu khát vọng và luôn hướng đến tương lai xanh", người đẹp nói.

Phạm Hoàng Thu Uyên sinh năm 1998, quê Hải Phòng, tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh. Cô cao 1,7 m, số đo ba vòng 84-61-94 cm. Trước khi được chọn thi Miss Earth 2026, Thu Uyên vào Top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024.

Ngoài hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, Thu Uyên từng đạt nhiều giải học sinh giỏi cấp thành phố, nhận học bổng bậc cử nhân và học bổng từ đại học tại Pháp, Mỹ, Hàn Quốc. Cô cũng là đại biểu Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu năm 2021.

Miss Earth được thành lập năm 2001 tại Philippines, là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế chú trọng các hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và các dự án cộng đồng. Mỗi năm, cuộc thi quy tụ khoảng 80-90 đại diện từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Chung kết Miss Earth 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Philippines.