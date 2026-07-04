Bắt cóc trẻ em ở Sơn La, trốn sang Lào Cai vẫn sa lưới sau 3 giờ

TPO - Chỉ sau gần 3 giờ tiếp nhận đề nghị phối hợp từ Công an tỉnh Sơn La, lực lượng Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ đối tượng bắt cóc một cháu bé 6 tuổi rồi bỏ trốn sang địa bàn tỉnh, đồng thời giải cứu an toàn nạn nhân.

Khoảng 15h30 ngày 4/7, Công an tỉnh Lào Cai nhận được đề nghị phối hợp từ Công an tỉnh Sơn La về việc truy bắt một đối tượng vừa thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em tại bản Kẻ, xã Ngọc Chiến, sau đó bỏ trốn theo hướng sang tỉnh Lào Cai.

Đối tượng Hà Văn Tý tại cơ quan công an. Ảnh: Tống Huệ - Lâm Bùi.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La và công an các xã trên tuyến đối tượng có khả năng di chuyển tổ chức rà soát, xác minh, truy xét.

Đối tượng di chuyển trên đường. Ảnh: CACC.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, lực lượng phối hợp bắt giữ thành công đối tượng khi đang lẩn trốn tại bản Cang Dông, xã Trạm Tấu, đồng thời giải cứu an toàn cháu bé.

Tại cơ quan công an, đối tượng được xác định là Hà Văn Tý (SN 1996), thường trú bản Lụ 1, phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai. Hiện Tý sống ở bản Cang Dông, xã Trạm Tấu.

Lực lượng công an đã giải cứu cháu bé. Ảnh: Tống Huệ - Lâm Bùi.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 8h ngày 4/7, Tý điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát đi qua khu vực bản Kẻ, xã Ngọc Chiến.

Thấy 4 cháu nhỏ đang bán dưa ven đường, đối tượng dừng xe mua dưa rồi lợi dụng sơ hở bắt cóc cháu Thào Thị A. (SN 2020), sau đó đưa cháu bé bỏ trốn về hướng tỉnh Lào Cai.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Sơn La để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.