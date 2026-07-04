Người tạo nên màn đồng diễn có hơn 500 nghệ sĩ ở concert Thanh xuân

TPO - Đằng sau những màn đồng diễn hoành tráng và biển người hòa giọng tại concert Thanh Xuân là nhiều tháng chuẩn bị, với áp lực hiện thực hóa ý tưởng thành ngôn ngữ sân khấu.

﻿ Concert Thanh xuân thành công khép lại khi thu hút 20.000 khán giả. Ảnh: Hiếu Duy.

Concert Thanh xuân khép lại thành công rực rỡ khi thu hút 20.000 khán giả đến với trường đua F1 Mỹ Đình trong đêm 27/6. Hàng chục nghệ sĩ, kết hợp với hơn 500 học sinh, sinh viên, vũ công, diễn viên, cùng góp mặt trên sân khấu, tạo nên một đại nhạc hội bùng nổ âm nhạc và mãn nhãn phần nhìn. Chương trình đã khép lại nhưng vài ngày sau đó vẫn để lại dư âm sâu lắng, với rất nhiều thước phim được lan tỏa và gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội.

Áp lực bủa vây

Đằng sau đêm diễn bùng nổ ấy là khoảng thời gian dài chuẩn bị, cho đến những ngày cuối cùng căng mình chạy đua với thời gian. Chia sẻ với Tiền Phong, Phó tổng đạo diễn concert Thanh xuân, Tổng biên đạo Uyên Chi, cho biết điều khó nhất không chỉ là dàn dựng màn trình diễn đẹp mắt, mà còn biến chương trình nghệ thuật này thành một hành trình cảm xúc xuyên suốt theo ý tưởng của ban tổ chức.

Tổng biên đạo Uyên Chi thừa nhận áp lực khi thực hiện concert Thanh xuân.

"Ở vai trò Tổng biên đạo, áp lực lớn nhất của tôi là kết nối các phần biểu diễn thành một mạch cảm xúc xuyên suốt, đồng thời tạo ra những điểm nhấn để các ca sĩ, nghệ sĩ thăng hoa trên sân khấu. Những ý tưởng, thông điệp mà ê-kíp nội dung xây dựng cần được Tổng biên đạo hiện thực hóa bằng ngôn ngữ sân khấu, từ đội hình, chuyển động đến cách dàn dựng, để khán giả cảm nhận rõ quy mô, câu chuyện và thông điệp mà chương trình muốn truyền tải", Tổng biên đạo Uyên Chi mở đầu cuộc trò chuyện với Tiền Phong.

Dù đã có nhiều kinh nghiệm thực hiện các concert lớn, biên đạo Uyên Chi thừa nhận không tránh khỏi áp lực khi bắt tay thực hiện concert Thanh xuân, đặc biệt trong bối cảnh thị trường xuất hiện ngày càng nhiều chương trình âm nhạc quy mô lớn.

Không chỉ áp lực về ý tưởng, ê-kíp còn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Những ngày cận chương trình, Hà Nội bước vào đợt nắng nóng kỷ lục. Tiến độ thi công sân khấu gấp rút, trong khi toàn bộ lực lượng chỉ có ba ngày để tập luyện trực tiếp trên sân khấu chính. Một trong những thử thách lớn nhất là phối hợp gần 500 học sinh, sinh viên với các nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp trong cùng một chương trình.

Các diễn viên, vũ công phải tập luyện từ đầu giờ chiều đến tận khuya giữa cái nắng nóng. Đa số mặc kín người để chống chọi cái nắng, cái nóng nhưng vẫn hoàn thành đúng tiến độ tập luyện để đảm bảo chuẩn bị tốt nhất trước buổi tổng duyệt. Cho đến khi buổi tổng duyệt kết thúc, tất cả đều vỡ òa vì mọi thứ đã ổn thỏa, cùng sẵn sàng bước lên sân khấu chính thức quy tụ hơn 20.000 khán giả.

Khoảnh khắc hàng vạn khán giả đồng thanh gây 'thương nhớ'

"Chúng tôi phải tính toán kỹ để tiết kiệm thời gian và công sức cho các bạn tham gia, đồng thời tạo sự kết nối giữa diễn viên không chuyên với các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Việc luyện tập trên sân khấu cũng được chia theo từng khung giờ để bảo đảm mọi người đều có thời gian ráp đội hình và làm quen không gian biểu diễn", Uyên Chi cho biết.

Những nỗ lực ấy đã được đền đáp trong đêm diễn. Đứng tại khu vực FOH, quan sát toàn bộ sân khấu và biển khán giả phía dưới, Tổng biên đạo Uyên Chi xúc động khi tiết mục Khát vọng tuổi trẻ vang lên.

Hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên luyện tập với cường độ cao trong những ngày nắng nóng tại trường đua F1. Ảnh: Trọng Tài.

"Tôi xúc động nhất khi Đông Hùng xuất hiện cùng các nghệ sĩ và vũ công. Đặc biệt là câu hát: 'Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay'. Đó cũng là thông điệp mà ê-kíp và báo Tiền Phong mong muốn gửi tới các bạn trẻ: hãy luôn tự hào, sống hết mình với thanh xuân, với khát vọng và tinh thần cống hiến", Tổng đạo diễn Uyên Chi chia sẻ.

Với nữ biên đạo, khoảnh khắc hơn 20.000 khán giả đồng thanh hát theo cũng là hình ảnh khiến cô nhớ mãi sau chương trình. Thuộc thế hệ 8X, biên đạo Uyên Chi cho biết cô có cảm giác như được sống lại thanh xuân của mình khi chứng kiến nguồn năng lượng và sự cuồng nhiệt của hàng vạn bạn trẻ.

﻿ ﻿ Mỗi tiết mục trên sân khấu cần sự dàn dựng kỹ lưỡng của Tổng biên đạo. Ảnh: Như Ý.

Sau đêm diễn, điều khiến nữ biên đạo bất ngờ không chỉ là những tràng pháo tay trên sân khấu mà còn là sức sống của concert Thanh Xuân sau khi chương trình kết thúc. Nhiều ngày trôi qua, những video ghi lại các tiết mục vẫn tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Những màn đồng diễn quy mô lớn, hình ảnh hàng vạn khán giả hòa giọng cùng nghệ sĩ hay những khoảnh khắc giàu cảm xúc tiếp tục thu hút hàng triệu lượt xem. Đây cũng là minh chứng rõ nhất cho thành công của chương trình.

"Điều vui nhất là đi đến đâu chúng tôi cũng thấy mọi người nhắc đến concert Thanh Xuân với những nụ cười hạnh phúc. Các bạn trẻ không chỉ cổ vũ rất nhiệt tình mà còn thuộc hầu hết ca khúc về quê hương, đất nước, Đoàn thanh niên. Kết quả đó thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi", Tổng biên đạo Uyên Chi nói.

Khoảnh khắc 20.000 khán giả cùng hòa giọng để lại ấn tượng với Tổng biên đạo Uyên Chi. Ảnh: Duy Phạm.

Sau thành công của concert Thanh xuân lần đầu, Tổng biên đạo Uyên Chi cho biết đây là những động lực để ê-kíp rút kinh nghiệm và nâng tầm concert Thanh xuân ở những lần tiếp theo và mang đến các màn trình diễn bùng nổ, giàu cảm xúc và gần gũi hơn với giới trẻ.

Với Tổng biên đạo Uyên Chi, giá trị lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở một đêm diễn thành công mà còn ở việc khơi gợi trong mỗi người những ký ức và khát vọng của tuổi trẻ. "Thanh xuân dù ở quá khứ, hiện tại hay tương lai thì mỗi người đều sẽ có câu trả lời của riêng mình. Chúng tôi hy vọng concert Thanh xuân sẽ trở thành một phần trong câu trả lời ấy", nữ biên đạo chia sẻ.