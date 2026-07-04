Thu phí nhạc quán cà phê: Áp công nghệ để công bằng

TP - Người đại diện gia tài âm nhạc của “ông hoàng Bolero” Trúc Phương, anh Trúc Lê, con trai của cố nhạc sĩ, ghi nhận phản ứng của một số chủ quán cà phê tại TPHCM: “Tôi thấy nhiều ý kiến không vui. Nhưng phản ứng đó cũng hết sức bình thường. Bởi cái gì gây bất lợi cho người ta thì người ta sẽ phản đối ít nhiều. Tuy nhiên, dần dần sẽ ổn thỏa cả, người ta không vì thế mà bỏ âm nhạc”. Không riêng Trúc Lê, nhiều tác giả băn khoăn về bài toán phân bổ cho các nhạc sĩ.

Giúp nhạc sĩ có thêm chút thu nhập

Tiền phí bản quyền âm nhạc sẽ được phân bổ thế nào tới nhạc sĩ là câu hỏi không chỉ riêng với Trúc Lê. Anh Trúc Lê nói tiếp: “Phí thực ra không lớn quá, có thể ở mức chấp nhận được. Mức phí bản quyền âm nhạc với quán cà phê, theo quy định từ 01/7/2026 cao nhất hơn 20 triệu đồng/năm; thấp nhất chưa đến 1 triệu đồng/năm. Mức phí này nhìn chung có lợi cho nhạc sĩ, giúp họ có thêm chút thu nhập, tuy không nhiều.

Tuy nhiên, nếu chia đều số tiền thu được cho tất cả các tác giả lại thiệt thòi cho những tác giả nổi tiếng có bài hát được nghe nhiều, xem nhiều và có lợi cho những tác giả có bài hát ít được nghe”.

Sau 1/7, nhiều quán cà phê ở Hà Nội vẫn hút khách, vẫn mở nhạc Việt, như khi chưa có điều chỉnh phí bản quyền âm nhạc. Ảnh: Công Hướng

Cha đẻ của nhiều nhạc phẩm được giới trẻ yêu thích, nhạc sĩ Đông Thiên Đức chia sẻ: “Thu phí bản quyền âm nhạc không phải quy định mới. Vấn đề này từng được triển khai cả chục năm nay nhưng cũng vấp phải nhiều vướng mắc. Thực ra, người nghe đã và đang trả tiền cho bản quyền âm nhạc từ lâu rồi.

Chẳng hạn, như xem quảng cáo hoặc mua tài khoản Premium trên YouTube. Người ta sẽ lấy chi phí đó để trả tiền cho nghệ sĩ. Người dân ta đã có thói quen trả tiền cho bản quyền rồi. Các quán karaoke, nhà hàng hay các chuỗi cửa hàng cà phê lớn luôn tuân thủ và đóng tác quyền”.

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức cũng không tin chỉ vì mức thu phí điều chỉnh theo hướng tăng lên mà các quán cà phê “tẩy chay” âm nhạc. “Các quán cà phê sẽ không bỏ nhạc đâu”, anh khẳng định. Theo Đông Thiên Đức, thu phí bản quyền âm nhạc ở biểu giá áp từ 01/7/2026 thì nhạc sĩ cũng được hưởng lợi song không nhiều như người ngoài nghề tưởng tượng.

“Tôi lấy ví dụ quán có diện tích trên 100 m2, mỗi năm phải đóng 5.186.000 đồng. Số tiền thu được sẽ trích cho đơn vị quản lý 20%, còn lại sẽ chia cho công ty mua bài hát ấy, họ thường sẽ lấy thêm 40-50% nữa.

Nếu nghệ sĩ làm việc trực tiếp với đơn vị quản lý bản quyền (Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam - VCPMC chẳng hạn) thì sẽ không mất 40%, còn lại mới là của nghệ sĩ. Nghệ sĩ lại bao gồm: ca sĩ, nhạc sĩ, hòa âm, sản xuất. Tác giả như tôi còn được bao nhiêu đâu?”, anh nói.

Nhưng nhạc sĩ được mệnh danh “người tạo hit” bày tỏ: “Có thể lúc này số tiền từ thu phí bản quyền âm nhạc ở quán cà phê, nhà hàng là nhỏ so với tôi. Nhưng cuộc sống vốn thăng trầm không ai biết trước, một ngày kia tôi cũng già đi, không còn được khán giả thương nữa thì số tiền nhỏ ấy cũng đủ để xoay xở lúc khó khăn. Vì thế tôi mong khán giả nhẹ nhàng một chút, các nhà kinh doanh cũng nghĩ cho nghệ sĩ một chút”.

Thu phí là đúng nhưng cần công bằng

Nguyên lãnh đạo Cục Bản quyền tác giả khẳng định, việc thu phí bản quyền khi mở nhạc ở quán cà phê, nhà hàng không phải quy định mới.



Tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 17/2023/NĐ-CP về biểu mức tiền bản quyền khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình trong hoạt động kinh doanh, thương mại trong giới hạn quyền tác giả, giới hạn quyền liên quan có hiệu lực từ ngày 26/4/2023 đã có quy định vấn đề trên. Từ ngày 01/7/2026 lương cơ sở tăng lên, nên mức phí bản quyền cũng có sự thay đổi.

Chuyên gia bản quyền nhắc lại việc thu phí tác quyền âm nhạc ở khách sạn, quán cà phê tại Đà Nẵng năm 2017 từng gây tranh luận gay gắt và cũng không đi đến đâu. Nhiều chủ quán cà phê hồi ấy đã đặt câu hỏi: Làm sao biết được quán phát bao nhiêu bài hát, bài nào mở nhiều, bài nào mở ít, bài nào không mở để trả cho những người sáng tạo nghệ thuật được công bằng?

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức lại thương cảm với các quán cà phê diện tích nhỏ: “Tôi nghĩ, các quán nhỏ thì miễn phí cho họ, không cần thu phí”. Nhưng một bà chủ quán cà phê ở Hà Nội lại phản bác: “Quán nhỏ có khi doanh thu lại cao, mở nhạc suốt ngày. Ngay cùng một diện tích, cùng một con phố, mà cũng có quán này, quán kia, quán đông khách, quán vắng hoe”.

Theo chuyên gia trong lĩnh vực bản quyền tác giả, mức phí bản quyền âm nhạc nếu chỉ căn cứ theo diện tích, lương cơ bản thì vẫn còn những lăn tăn nhất định. “Pháp luật quy định những bản ghi âm nhằm mục đích thương mại phải trả tiền bản quyền là đúng. Nhưng trả thế nào lại đang mắc”, ông nói.

Một số câu hỏi đặt ra: Thu cho ai? (Bởi không phải nhạc sĩ nào cũng gửi gắm đứa con tinh thần của mình cho các trung tâm-PV). Phải đưa ra giấy tờ chứng minh đơn vị, tổ chức quản lý bản quyền được nhạc sĩ ủy quyền thì mới được thu tiền. Còn những người không ủy quyền thì không được thu giúp họ.

Thêm nữa, làm sao biết được các nhà hàng, các quán cà phê sử dụng những bài hát nào, tần suất ra sao? Làm thế nào để trả tiền cho tác giả một cách công bằng?.

Theo chuyên gia, để thực thi thu phí bản quyền âm nhạc tại quán cà phê, nhà hàng được hiệu quả, cần đáp ứng các tiêu chuẩn: bên đi thu phải thuyết trình các bài hát đó đã được ủy quyền với các cơ sở kinh doanh; chỉ các bài hát được quán, nhà hàng sử dụng mới được thu tiền. Sử dụng ít thì tác giả được ít tiền, sử dụng nhiều tác giả được nhiều tiền.

Để kiểm soát được mức độ, tần suất sử dụng phải ứng dụng khoa học công nghệ. Mỗi cơ sở kinh doanh phải có hệ thống công nghệ bóc tách tác phẩm âm nhạc để làm rõ: sử dụng những tác phẩm nào, bao nhiêu lần? Bên thu phí phải cung cấp thiết bị công nghệ bóc tách.

Cơ hội cho nhạc AI xâm lấn Nhạc quốc tế có bị đánh phí bản quyền âm nhạc không? Chuyên gia trong lĩnh vực bản quyền tác giả đáp: “Thu phí nhạc quốc tế thì phải được ủy quyền của nghệ sĩ quốc tế”. Điều này cũng mở ra xu hướng mới. Có thể nhiều quán cà phê sẽ chuyển sang chơi nhạc quốc tế. Thực tế, ở Việt Nam rất đông khán giả hâm mộ ca sĩ, nhóm nhạc quốc tế. Nhiều người dự đoán, đây cũng là cơ hội của nhạc AI xâm lấn mạnh hơn ở quán cà phê, nhà hàng. Nhạc sĩ Đông Thiên Đức nhìn nhận: “Thực tế, nhiều quán cà phê, nhà hàng đã chuyển sang phát nhạc AI cả năm nay rồi. Họ chuyển sang nhạc AI vì họ tính toán triệt để như một… nhà kinh doanh thiên tài. Họ cảm thấy như vậy sẽ giảm được vài triệu tiền bản quyền âm nhạc. Nhưng họ không nghĩ rất cần nghệ sĩ rất cần những khoản tiền ấy”. Song anh tự tin, nhạc “ảo” không thắng được nhạc “thật”.

Chuyên gia phân tích: “Nếu chỉ thu phí bản quyền âm nhạc dựa trên cơ sở lương cơ bản và diện tích cơ sở kinh doanh vẫn chưa đủ. Vì nguyên tắc của pháp luật bản quyền là không triệt tiêu sự kinh doanh của người ta, nên căn cứ cả doanh thu của cơ sở kinh doanh.

Hiện nay vấn đề thuế ở quán cà phê, nhà hàng được làm rất tốt, rất tiện cho việc thu phí bản quyền âm nhạc. Chủ cơ sở kinh doanh có sống được thì mới có tiền để trả các loại phí, trong đó có phí bản quyền âm nhạc”.

Quanh chuyện thu phí bản quyền âm nhạc nói chung, một bầu sô đình đám chia sẻ: “Đôi khi tác phẩm không được tác giả ủy quyền vẫn bị trung tâm quản lý bản quyền thu bừa. Không cần biết quán cà phê mở nhạc của ai, chỉ cần biết một năm thu bao nhiêu tiền phí thì vẫn chưa ổn.

Vậy, số tiền thu được sẽ đưa cho ai, những nhạc sĩ không có tác phẩm được sử dụng vẫn được chi trả, những người có một bài hát được sử dụng cũng được trả giống như những người có nhiều tác phẩm được phát rất nhiều trong quán?

Cuối cùng, người ta lại căn cứ theo thông tin từ YouTube cung cấp, chẳng hạn năm nay phát bao nhiêu triệu lượt nghe của nhạc sĩ này, nhạc sĩ kia chăng? Thu tù mù còn trả phí lại theo thông tin từ YouTube cung cấp thì không thật công bằng”.