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Nghệ sĩ Minh Hòa vẫn nguy kịch

Đỗ Quyên

TPO - Sau gần một tuần nhập viện cấp cứu vì đột quỵ, nghệ sĩ cải lương Minh Hòa vẫn trong tình trạng nguy kịch. Nam nghệ sĩ chưa tỉnh táo, liên tục phải ra vào phòng chăm sóc đặc biệt do sốt và suy hô hấp.

Chiều 4/7, trao đổi với Tiền Phong, nghệ sĩ Bình Tinh - Trưởng Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long - cho biết tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Minh Hòa vẫn rất đáng lo ngại.

Theo Bình Tinh, nam nghệ sĩ chưa tỉnh táo sau nhiều ngày điều trị. Gần đây, anh xuất hiện tình trạng sốt về chiều, khó thở nên phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. “Anh Minh Hòa liên tục ra vào phòng chăm sóc đặc biệt và hiện các bác sĩ chưa thể đưa ra tiên lượng về quá trình hồi phục”, nghệ sĩ Bình Tinh nói.

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Nghệ sĩ Minh Hòa bị đột quỵ ngay trước giờ lên sân khấu .

Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ và khán giả đã gửi tiền hỗ trợ gia đình Minh Hòa. Theo NSND Hữu Quốc, tổng số tiền quyên góp cho đàn em sau ba đợt kêu gọi là hơn 154 triệu đồng. Nghệ sĩ Bình Tinh cũng đứng ra lo toàn bộ chi phí điều trị trước mắt cho đồng nghiệp.

Nghệ sĩ Minh Hòa nhập viện cấp cứu tối 30/6 khi có biểu hiện bất thường ngay trước giờ biểu diễn. Theo Bình Tinh, khi vừa hoàn tất việc hóa trang để chuẩn bị lên sân khấu, nam nghệ sĩ bất ngờ cứng tay chân, không thể nói chuyện.

"Anh vừa trang điểm xong thì cứng hết tay chân, miệng không nói được nữa. Tôi cùng mọi người đưa anh vào bệnh viện ngay. Anh còn chưa kịp ra sân khấu", Bình Tinh kể.

Sau khi thăm khám, bác sĩ xác định nghệ sĩ Minh Hòa bị tai biến mạch máu não do vỡ mạch máu não, tình trạng nguy kịch và có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Nhờ cấp cứu kịp thời, nam nghệ sĩ đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm ban đầu nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi.

Nghệ sĩ Minh Hòa sinh năm 1974, hiện công tác tại Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Anh từng có thời gian biểu diễn tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và sân khấu Chí Linh - Vân Hà. Nam nghệ sĩ được khán giả biết đến qua các vai kép độc, kép tính cách trong nhiều vở diễn như Gánh hát chiều xuân, Sông dài, Ngọc kỳ lân, Dương gia tướng…

Nhiều năm gắn bó với sân khấu cải lương, song cuộc sống của nghệ sĩ Minh Hòa vẫn nhiều chật vật. Anh từng tranh thủ làm tài xế xe công nghệ để trang trải cuộc sống và nuôi gia đình. Hiện vợ chồng anh cùng con trai vẫn sống trong căn nhà thuê tại TPHCM.

Đỗ Quyên
#Nghệ sĩ Minh Hòa #đột quỵ #nghệ sĩ Bình Tinh #nghệ sĩ cải lương Minh Hòa #Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long

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