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Hà Nội giao gần 30.000m² đất tại Đông Anh cho doanh nghiệp xây nhà ở thấp tầng

Trần Hoàng

TPO - Hà Nội giao doanh nghiệp gần 30.000m² đất tại xã Đông Anh để xây dựng khu nhà ở thấp tầng. Đa số diện tích đất này hiện là đất nông nghiệp.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định cho Công ty TNHH Thương mại Minh Tâm chuyển mục đích sử dụng 24.380m² đất nông nghiệp và giao thêm 5.526m² đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu hỗn hợp nhà ở và công trình phụ trợ Minh Tâm trên tổng diện tích 29.906m² tại xã Đông Anh.

Cụ thể, vị trí, ranh giới, diện tích khu đất xác định tại Bản đồ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất QH-02 tỷ lệ 1/500 do Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Đại Thành An lập năm 2026.

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Một góc Đông Anh nhìn từ trên cao. Ảnh minh họa

Trong tổng diện tích 29.906m² đất, có khoảng 12.541,63m² đất chức năng quy hoạch đất nhà ở thấp tầng. Mục đích sử dụng là đất ở; hình thức giao đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Công ty TNHH Thương mại Minh Tâm được giao đất với thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND Thành phố ký Quyết định này. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài ; khoảng 17.364,37m² đất chức năng quy hoạch đất cây xanh, mặt nước và đất giao thông. Đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh. Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

UBND TP Hà Nội giao Công ty TNHH Thương mại Minh Tâm có trách nhiệm liên hệ với UBND xã Đông Anh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng để thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Đồng thời giao các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính và các Sở có liên quan; Thuế thành phố Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ được giao về chuyên ngành kiểm tra, hướng dẫn Công ty TNHH Thương mại Minh Tâm thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định...

Trần Hoàng
#Chuyển mục đích sử dụng đất #Phát triển dự án nhà ở thấp tầng #Quy hoạch đất đai Hà Nội #Giao đất có thu tiền #Quản lý đất đai và thủ tục #Đông Anh

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