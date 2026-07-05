Nhan sắc mỹ nhân đóng người tình vua Bảo Đại

TPO - Diễn viên Trâm Anh gây chú ý khi đảm nhận vai Lý Lệ Hà của "Hoàng hậu cuối cùng". Màn xuất hiện của cô trong buổi ra mắt được đánh giá nổi bật không kém đàn chị Tăng Thanh Hà.