Giấc mơ của Mẹ Việt Nam Anh hùng 103 tuổi

TPO - Hơn nửa thế kỷ sau ngày hai người con lần lượt ngã xuống trong kháng chiến chống Mỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu vẫn chưa nguôi nỗi nhớ. Ở tuổi 103, những người con liệt sĩ vẫn trở về trong giấc mơ của mẹ, như chưa từng rời xa.

Hơn nửa thế kỷ nhớ thương con

Đêm xuống, trong căn nhà nhỏ bên dòng Lam, Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu (sinh năm 1923, trú ở phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) lại thao thức. Tuổi 103 khiến đôi chân mẹ không còn vững, mái tóc đã bạc trắng, nhưng ký ức về hai người con liệt sĩ thì chưa bao giờ phai.

Mẹ bảo, tối qua hai anh lại về. Vẫn là khuôn mặt trẻ trung của hơn nửa thế kỷ trước. Vẫn câu hỏi quen thuộc như ngày còn sống: "Mẹ có khỏe không?". Mẹ cười hiền, đưa đôi tay gầy guộc ôm các con vào lòng. Rồi mẹ choàng tỉnh. Căn phòng vẫn im ắng, chỉ còn tiếng cánh quạt xoay đều trong màn đêm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu, tháng 5/2025.

Ngồi trên chiếc giường cũ kỹ, mẹ Sáu chậm rãi lần giở từng lớp ký ức. Có những chuyện chỉ còn là ký ức, nhưng chỉ cần nhắc đến tên các con, từng chi tiết hiện lên rõ ràng như mới hôm qua.

Mẹ Sáu sinh ra ở vùng Bến Thủy, nơi từng là trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. Chồng làm công nhân cảng, còn mẹ quanh năm cấy lúa bên bãi bồi sông Lam. Mẹ Sáu có ba người con trai. Chiến tranh, hai người con trai Lê Huy Minh, Lê Huy Trường lần lượt lên đường nhập ngũ.

Người con cả Lê Huy Minh nhập ngũ năm 1964. Cuối năm ấy, người con thứ hai Lê Văn Trường cũng tham gia dân quân tự vệ, trực chiến bảo vệ cảng Bến Thủy - đầu mối giao thông huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam.

Mùa hè năm 1965, bầu trời Vinh đỏ rực. Bom Mỹ trút xuống cảng Bến Thủy như muốn xóa sổ nơi này. Giữa trưa hôm ấy, mẹ Sáu nghe tin dữ, anh Trường bị thương nặng khi làm nhiệm vụ cứu tải thương cho bộ đội hải quân. Mẹ lao đến bệnh viện, nhưng chỉ kịp nhìn con lần cuối. Chàng trai mới 18 tuổi đã mãi mãi nằm lại.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu năm nay đã 103 tuổi.

Nhắc đến người con thứ hai, giọng mẹ vẫn nghẹn đi sau gần 60 năm. Mẹ kể, Trường học rất giỏi. Ngày trường sơ tán sang Hà Tĩnh, cậu học trò nghèo vẫn ôm sách, đội quần áo lên đầu rồi bơi qua sông Lam đến lớp. Một buổi học, một buổi chăn trâu nhưng quyển sách lúc nào cũng kẹp bên nách.

Bảy năm sau, khi nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, thêm một tờ giấy báo tử nữa được gửi về. Người con trai cả Lê Huy Minh hy sinh tại chiến dịch 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị ngày 11/7/1972. Lúc hy sinh, anh Minh giữ chức vụ Đại đội trưởng Trung đoàn 146.

Ngày lên đường, anh Minh vừa cưới vợ. Đó là một đám cưới chóng vánh đến xót xa. Chiều 30 Tết anh mới được về phép. Mùng 4 cưới vợ. Mùng 5 khoác ba lô trở lại đơn vị. Người vợ trẻ chỉ kịp làm vợ đúng một ngày. Cuộc chia tay ấy trở thành vĩnh biệt.

Bức ảnh mẹ Lê Thị Sáu chụp với vợ chồng người con trai cả Lê Huy Minh trước ngày anh vào Nam chiến đấu.

Trong căn nhà của mẹ bây giờ vẫn còn bức ảnh cưới đã úa màu của đôi vợ chồng trẻ. Đó gần như là kỷ vật cuối cùng lưu giữ hình bóng người con trai cả. Còn Trường... đến một tấm ảnh cũng không có.

Mẹ chọn giữ nỗi đau cho riêng mình

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, những hố bom ngày nào giờ đã phủ đầy màu xanh, chỉ có người mẹ già vẫn sống cùng những khoảng trống không gì lấp đầy.

Những năm sau chiến tranh, mẹ Sáu lặng lẽ sống cùng ruộng vườn và nỗi nhớ. Mẹ ít khi nhắc đến những mất mát của mình. Mỗi lần có người hỏi, mẹ chỉ cười hiền rồi nói: “Muốn có độc lập thì phải hy sinh. Mẹ xin giữ nỗi đau ấy về phần mình”.

Bà Nguyễn Thị Huệ (con dâu) là người kề cận chăm sóc mẹ Sáu.

Trong căn nhà nhỏ, bà Nguyễn Thị Huệ - người con dâu đã nhiều năm kề cận chăm sóc mẹ Sáu - nay trở thành chỗ dựa của mẹ lúc tuổi già, sau khi người con út là ông Lê Huy Thắng qua đời vào tháng 10/2024. Từng bữa cơm, giấc ngủ đến viên thuốc hằng ngày đều được bà Huệ tận tình chăm chút, yêu thương và chu đáo như đối với chính mẹ ruột của mình.

Bà Huệ kể, dù tuổi đã cao nhưng mẹ Sáu vẫn rất minh mẫn. Có những đêm đang ngủ, mẹ chợt gọi tên hai người con rồi giật mình tỉnh giấc. “Nhiều khi mẹ thức dậy rồi bảo đêm qua thấy các anh về. Mẹ nói chuyện với các anh như thật, hỏi han rồi ôm các anh. Tỉnh dậy mẹ cứ ngồi lặng rất lâu. Mỗi lần như vậy, nhìn mẹ mà tôi không cầm được nước mắt”, bà Huệ xúc động.

Theo bà Huệ, điều khiến con cháu khâm phục nhất là suốt cuộc đời, mẹ chưa bao giờ than trách hay oán hận. Dẫu mang trong lòng nỗi đau mất hai người con trai, mẹ vẫn luôn động viên con cháu sống tốt, gìn giữ truyền thống gia đình và biết trân trọng giá trị của hòa bình.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu chia sẻ về hai con trai liệt sĩ.

Điều tự hào là ba thế hệ trong gia đình mẹ Sáu đã tiếp nối màu xanh áo lính. Chồng mẹ từng tham gia kháng chiến chống Pháp. Hai người con anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Hôm nay, người cháu của mẹ cũng đang phục vụ trong quân đội, tiếp nối truyền thống của gia đình.

Có lẽ, sau tất cả những mất mát, niềm an ủi lớn nhất với mẹ Sáu là được nhìn thấy đất nước thanh bình, con cháu lớn lên trong tiếng cười thay cho tiếng bom rơi.