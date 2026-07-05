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Phát hiện thi thể phụ nữ trong bụi cây ven đường

Chúc Trí - Kiều Tiên

TPO - Thi thể cô gái cạnh xe máy được phát hiện trong bụi cây ven đường, trên người bị đa chấn thương.

Ngày 5/7, Viện KSND khu vực 3 - tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra nguyên nhân vụ việc cô gái tử vong trong bụi cây ven đường, nghi do tai nạn giao thông.

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Hiện trường nạn nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 5/7, Công an xã Long Định (Đồng Tháp) đi tuần tra phát hiện 1 người phụ nữ tử vong trong bụi cây ven đường, bên cạnh xe máy biển kiểm soát 63G1- 233.07.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Viện KSND khu vực 3 đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Bước đầu xác định danh tính nạn nhân là Nguyễn Thị Yến L. (SN 2000, ngụ xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp).

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân tử vong do đa thương: Vỡ sọ, dập não, dập phổi, vỡ gan, gãy xương ức...

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, tối 4/7, nạn nhân lái xe không làm chủ tốc độ nên cả người lẫn xe lao xuống bụi cây mé sông dẫn tới tử vong.

Chúc Trí - Kiều Tiên
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