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Thế giới

Chủ tịch Triều Tiên trực tiếp giám sát thử vũ khí từ tàu chiến mới

Bình Giang

TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp theo dõi vụ thử bắn tên lửa hành trình chiến lược và các cuộc đánh giá hệ thống chống hạm, chống ngầm và phòng không trên tàu khu trục hải quân Kang Kon, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin ngày 5/7.

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Hình ảnh Triều Tiên thử vũ khí trên biển ngày 3/7. (Ảnh: KCNA/Yonhap)

Theo bản tin của KCNA, các cuộc thử nghiệm được tiến hành hôm 3/7, nhằm đánh giá hệ thống tác chiến của tàu chiến mới. Nội dung thử nghiệm bao gồm kiểm tra năng lực phát hiện mục tiêu, xử lý thông tin, hệ thống hỏa lực tích hợp, pháo hải quân, pháo tự động và các thiết bị tác chiến điện tử.

Ông Kim đã nghe báo cáo về chương trình đánh giá các loại vũ khí trên tàu, sau đó trực tiếp theo dõi phóng tên lửa hành trình chiến lược và các cuộc thử nghiệm khác.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên khen ngợi những tiến bộ gần đây trong phát triển vũ khí, đồng thời kêu gọi tiếp tục nỗ lực nhằm tăng cường năng lực răn đe chiến tranh và sức mạnh tác chiến của nước này.

Ông Kim cũng chỉ thị các quan chức hoàn tất quá trình thử nghiệm tàu Kang Kon và đưa tàu vào biên chế hải quân trong vòng 2 tháng.

Cũng trong sáng nay, quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện Triều Tiên phóng 1 tên lửa hành trình từ tàu chiến hướng về biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là Đông hải) hôm 3/7, và Seoul cùng Washington đang phân tích chi tiết vụ việc.

Theo các chuyên gia Hàn Quốc, tên lửa vừa được phóng dường như là tên lửa hành trình dòng Hwasal và Triều Tiên đang hướng tới việc triển khai loại tên lửa này trên các tàu khu trục mới của mình. Việc Bình Nhưỡng đề cập đến vũ khí "chiến lược" cho thấy chúng có thể có năng lực hạt nhân.

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Tàu khu trục Kang Kon của Triều Tiên phóng thử vũ khí ngày 3/7. (Ảnh: KCNA/Yonhap)

Cuối tháng trước, Triều Tiên đưa vào hoạt động tàu khu trục Choe Hyon với lượng giãn nước 5.000 tấn, đồng thời công bố kế hoạch triển khai tàu chiến Kang Kon cùng lớp, theo chương trình hiện đại hóa hải quân quy mô lớn.

Ông Kim yêu cầu phải đóng mới 2 tàu chiến cùng lớp mỗi năm trong vòng 5 năm tới, đồng thời công bố kế hoạch phát triển các tàu chiến cỡ lớn hơn với lượng giãn nước khoảng 10.000 tấn.

Năm ngoái, tàu Kang Kon phải sửa chữa đáng kể, sau khi bị lật nghiêng trong lễ hạ thủy mà ông Kim tham dự.

Trong thời gian gần đây, Triều Tiên chú trọng phát triển sức mạnh hải quân, nhằm tăng cường năng lực cho lực lượng mà ông Kim gọi là binh chủng yếu nhất trong các lực lượng vũ trang của nước này.

Ông Shin Jong-woo, tổng thư ký Diễn đàn Quốc phòng và An ninh Hàn Quốc, cho rằng Triều Tiên dường như đang đẩy nhanh việc đưa vào biên chế tàu Kang Kon nhằm thúc đẩy việc triển khai các khí tài có khả năng hạt nhân trên biển, bao gồm tàu Choe Hyon ở vùng biển phía tây và tàu Kang Kon ở vùng biển phía đông.

Bình Giang
Theo Reuters, Yonhap
#Triều Tiên #Kim Jong Un #Tàu khu trục

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