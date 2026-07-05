Phó Tổng thống Mỹ nói nước Anh thất bại vì lãnh đạo

TPO - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance vừa cho rằng nước Anh đã “thất bại vì các lãnh đạo của họ trong một thời gian dài”, đồng thời bày tỏ hy vọng thủ tướng tiếp theo sẽ tạo nên những thay đổi mang tính cơ cấu mà cử tri mong đợi, sau nhiều năm bất ổn chính trị.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại bến cảng New York, ngày 4/7. (Ảnh: AP)

Trong cuộc phỏng vấn với báo Sunday Times đăng ngày 4/7, ông Vance cho rằng việc nước Anh liên tục thay người đứng đầu chính phủ là dấu hiệu cho thấy những vấn đề sâu xa trong nền chính trị nước này.

Tháng trước, Thủ tướng Keir Starmer thông báo sẽ từ chức sau 2 năm cầm quyền, mở đường để Anh có thủ tướng thứ 7 chỉ trong vòng 1 thập kỷ.

Nghị sĩ Andy Burnham đang được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất để kế nhiệm ông Starmer, sau khi trở thành người duy nhất ra tranh cử thay thế nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm.

“Điều tôi thấy là nước Anh đã có tới 6 thủ tướng chỉ trong vài năm qua. Điều đó cho tôi thấy có điều gì đó rất bất ổn trong nền chính trị Anh và người dân thực sự đang khao khát những thay đổi mang tính cơ cấu đáng kể”, ông Vance nói với tờ báo.

“Tôi hy vọng ông Andy Burnham, hoặc nếu không phải Andy Burnham thì một người khác, có thể thực hiện được điều đó”, Phó Tổng thống Mỹ nói, đồng thời bày tỏ mong muốn “bất cứ ai trở thành thủ tướng sẽ tìm ra cách đưa nước Anh trở lại đúng hướng”.

Phu nhân của ông Vance từng học tại Đại học Cambridge, và ông nhiều lần bày tỏ tình cảm với nước Anh, gọi đó là “đất nước tuyệt vời” với “những con người tuyệt vời nhất thế giới, ngoài nước Mỹ”.

Phát biểu của ông Vance được đưa ra sau giai đoạn quan hệ đôi lúc căng thẳng nhưng nhìn chung vẫn mang tính hợp tác giữa Thủ tướng Starmer và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hai nhà lãnh đạo nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của “mối quan hệ đặc biệt” giữa Mỹ và Anh, bất chấp khác biệt trong các vấn đề như Iran, Dải Gaza và Ukraine, đồng thời đạt được các thỏa thuận về thương mại và đầu tư.

Sau khi ông Starmer tuyên bố từ chức, Tổng thống Trump mô tả ông là “người đáng mến” và “người bạn của tôi theo cách nào đó”, nhưng cho rằng ông đã thất bại trong các chính sách về nhập cư và năng lượng.

Tổng thống Mỹ từng mô tả ông Burnham là người “cực kỳ theo đường lối tự do”, đồng thời cho rằng vị thủ tướng tương lai nhiều khả năng sẽ không ủng hộ việc tiếp tục phát triển khai thác dầu khí ở Biển Bắc - điều mà ông Trump trước đó đã nhiều lần thúc giục ông Starmer thực hiện.

Trong cuộc phỏng vấn với Sunday Times, Phó Tổng thống Mỹ Vance cho biết ông chưa hiểu nhiều về ông Burnham, nhưng nhấn mạnh Anh vẫn là 1 trong những đồng minh thân cận nhất của Washington.

“Dù ai trở thành thủ tướng, chúng tôi cũng sẽ hợp tác với người đó và sẽ làm hết sức để mối quan hệ đó đạt hiệu quả cao nhất”, ông nói.