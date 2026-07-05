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Pháp luật

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Đối tượng dùng dao cướp tiệm vàng ở Hà Nội khai gì?

Thanh Hà

TPO - Do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Nguyễn Tiến Dũng, trú tại Thái Nguyên, dùng dao khống chế, đe dọa nữ chủ tiệm và lấy đi khoảng 10 chỉ vàng, rồi nhanh chóng điều khiển xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

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Đối tượng Dũng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Công an xã Nội Bài phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Dũng (SN 1999, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo lời khai ban đầu, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, sáng 3/7, Nguyễn Tiến Dũng đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Đối tượng điều khiển xe máy đi tìm các siêu thị, cửa hàng tạp hóa, tiệm vàng để gây án.

Khoảng 10h33, Dũng đến tiệm vàng trên QL2, thuộc thôn Thắng Lợi, xã Nội Bài, Hà Nội. Sau khi quan sát thấy trong cửa hàng vắng người, đối tượng đi vào giả vờ hỏi mua 2 chỉ vàng.

Lợi dụng lúc chủ quán là chị T. đang mở két sắt lấy vàng, Dũng bất ngờ rút dao khống chế, đe dọa nạn nhân, lấy đi 4 nhẫn vàng (khoảng 10 chỉ), rồi nhanh chóng điều khiển xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đến khoảng 14h cùng ngày, Công an xã Nội Bài đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Dũng. Tại cơ quan Công an, Dũng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà
#Cướp tiệm vàng Hà Nội #Hành vi phạm tội của Nguyễn Tiến Dũng #Vụ cướp có vũ khí #Điều tra và bắt giữ tội phạm #Tội phạm cướp tài sản

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