Thế hệ trẻ tiếp bước những huyền thoại hoa lửa trong thời đại mới

TPO - Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khẳng định: Nếu như thế hệ đi trước đã thắp lên ngọn lửa bằng ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, thế hệ thanh niên hôm nay có trách nhiệm giữ gìn ngọn lửa ấy được sáng trong thời đại mới.

Ngày 4/7, tại TPHCM, Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam phối hợp Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề “Sống mãi ngọn lửa thanh niên”.

Diễn ra nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương cục miền Nam (1966-2026), tọa đàm là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân những cống hiến, hy sinh to lớn của thế hệ cha anh, đồng thời tiếp tục giữ vững và lan tỏa ngọn lửa cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đến dự tọa đàm có: Ông Huỳnh Đảm - nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Cùng dự có các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tiền bối, lão thành cách mạng, cùng cựu cán bộ Đoàn các thời kỳ.

Các tiền bối, lão thành cách mạng, đại diện lãnh đạo cơ quan Trung ương, TPHCM dự tọa đàm. Ảnh: Ngô Tùng

Huyền thoại một thế hệ thanh niên đã cống hiến ngọn lửa yêu nước

Chia sẻ tại tọa đàm, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Hồng Châu (bí danh Nguyễn Thị Minh Hiền) nói, bà từng chứng kiến những trận càn khốc liệt của quân địch vào vùng giải phóng, giết chóc nhiều đồng đội của ba má mình. Chính bà cũng chứng kiến rất nhiều sự hy sinh, mất mát đến nỗi không còn nước mắt để khóc.

Từ năm 1966, bắt đầu tham gia cách mạng, ẩn mình giữa lòng địch, bà Châu thu thập nhiều tài liệu, tin tức tình báo gửi về cho tổ chức. Vị tiền bối cách mạng cho biết, bà đã tham gia 17 trận đánh, tiêu diệt 174 tên địch.

Bà Phan Thị Hồng Châu chia sẻ về thời hoa lửa của một thế hệ thanh niên sống hết mình với lý tưởng, với Tổ quốc.

Sau một số nhiệm vụ và với kinh nghiệm, bản lĩnh có được, bà được lệnh rút về Trung ương Cục miền Nam để xây dựng đội ngũ, phương thức hoạt động nội thành, bí mật.

Cũng trong những năm tháng khói lửa chiến tranh, người nữ thanh niên tiêu biểu này được cấp trên giao đi dự hội nghị tại Cộng hòa Dân chủ Đức với sự góp mặt của những đại biểu yêu chuộng hòa bình, tự do đến từ 140 nước trên thế giới.

Tại diễn đàn trọng thể ấy, thay mặt thanh niên Việt Nam, nói lên bằng cả trái tim, cảm xúc, bà đã phơi bày tội ác của quân xâm lược cùng những hy sinh của nhân dân ta mà bà chứng kiến. Nhiều người rơi nước mắt khi nghe bà phát biểu. Sau cuộc nói chuyện, người thanh niên bản lĩnh đại diện thế hệ trẻ Việt Nam cũng tiếp tục tranh thủ tối đa sự ủng hộ của bạn bè quốc tế dành cho cách mạng Việt Nam.

Họa sĩ - Anh hùng Lao động Đặng Ái Việt nhìn nhận, diễn đàn hôm nay là dịp hội ngộ những người từng là lớp thanh niên đã đi và bước ra chiến tranh với một tâm thế một thế hệ anh hùng của một dân tộc anh hùng. Tâm thế đó mãi đến giờ vẫn còn, như một ngọn lửa thanh niên.

Họa sĩ lão thành Đặng Ái Việt.

Nữ họa sĩ ngoài 70 tuổi cho rằng buổi gặp mặt này có thể xem như một sự thống kê về huyền thoại của một thế hệ thanh niên đã cống hiến, hiến dâng tất cả những ngọn lửa yêu nước của mình cho Tổ quốc. “Đó là những huyền thoại mãi còn ghi lại và lưu truyền cho thế hệ sau rằng để có được một đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình hôm nay thì đã có biết bao con người đã hy sinh”, bà bày tỏ.

Anh hùng Đặng Ái Việt tự nhận mình chỉ “góp phần thực hiện một công việc nhỏ” trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, qua hành trình đi khắp 63 tỉnh, thành (trước đây) để cùng với dân tộc, đồng bào ghi lại hình ảnh những Bà mẹ Việt Nam anh hùng - những người đã có những người con liệt sĩ để Tổ quốc trường tồn.

Sau hơn 10 năm ròng rã, tính đến ngày 26/6/2026, nữ họa sĩ đã vẽ 3.743 chân dung Bà mẹ Việt Nam anh hùng của cả nước. “Sau tọa đàm này, tôi sẽ tiếp tục lên đường đi vẽ ở Đồng Tháp, ở đây còn 60 bà mẹ chờ họa sĩ đến. Nếu chần chờ nữa thì sẽ mãi không còn gặp các mẹ. Chúng tôi đang chạy đua với thời gian vẽ cho bằng hết hình ảnh của các mẹ và lưu lại cho hậu thế, để biết rằng chúng ta có được Tổ quốc bền vững, phát triển như hiện nay thì đã có biết bao người đã hy sinh, trong đó có những người con của các mẹ”, bà Việt xúc động nói.

TS. Lê Hồng Liêm chia sẻ tại tọa đàm.

TS. Lê Hồng Liêm - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam cho biết, trong kháng chiến, những người tham gia cách mạng như ông dù hoạt động ở nội đô Sài Gòn vẫn luôn hướng về kháng chiến với một niềm tin mãnh liệt: “R chính là điểm tựa, là mệnh lệnh từ trái tim để vững vàng trước lằn ranh sinh tử”.

Ông Liêm nhấn mạnh, ngày nay cựu cán bộ Đoàn R và những cựu cán bộ Đoàn phía Nam đóng vai trò là “cố vấn nội dung”, phối hợp cùng tuổi trẻ ứng dụng công nghệ để số hóa lịch sử, biến tư liệu khô khan thành podcast, phim tài liệu thực tế ảo, bảo tàng số; mang câu chuyện về “Căn cứ R” lên không gian số để chạm đến trái tim người trẻ…

“Chúng ta không chỉ sống mãi với quá khứ mà làm cho quá khứ ngày càng lan tỏa, ngày càng rực cháy để định hướng cho tuổi trẻ. Thế hệ cựu cán bộ Đoàn R không thể làm thay các bạn trên con đường số hóa. Sứ mệnh của chúng tôi hôm nay là bồi đắp phù sa, truyền lại cái gốc của lòng yêu nước và đạo đức làm người” - TS. Lê Hồng Liêm.

Cống hiến thiết thực vì Tổ quốc, vì nhân dân

Thay mặt thế hệ trẻ, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn - bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết khẳng định: Tuổi trẻ Việt Nam có trách nhiệm giữ gìn, lan tỏa tinh thần cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh.

Anh Triết khẳng định: Nếu như thế hệ đi trước đã thắp lên ngọn lửa bằng ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, thế hệ thanh niên hôm nay có trách nhiệm giữ gìn ngọn lửa ấy được sáng trong thời đại mới. Đó là ngọn lửa của lòng yêu nước, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo, bản lĩnh làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, là trách nhiệm xây dựng một Việt Nam phát triển hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

“Các bác, các cô, các chú đã trao lại cho thế hệ trẻ hôm nay không chỉ hòa bình, mà còn là niềm tin: Đoàn Thanh niên Việt Nam ở bất cứ thời đại nào cũng luôn biết đặt lợi ích của đất nước lên trên lợi ích của cá nhân”, anh Nguyễn Minh Triết nói.

Theo anh Triết, cách tốt nhất để tri ân các thế hệ đi trước không chỉ là những lời tưởng nhớ trong các dịp lễ kỷ niệm mà còn bằng những hoạt động cụ thể, bằng việc xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, bằng việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi, bằng những công trình, phần việc, sáng kiến, cống hiến thiết thực vì Tổ quốc, vì nhân dân.

Anh Nguyễn Minh Triết gặp gỡ, trò chuyện với các bậc tiền bối cách mạng.

Trong tâm thế đó, anh Triết cho biết Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ tiếp tục quan tâm, giữ gìn, phát huy những giá trị quý báu của Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam, tiếp tục lan tỏa những câu chuyện đẹp, tấm gương đẹp, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ hôm nay.

Trao đổi thêm với các cô bác lão thành cách mạng, anh Nguyễn Minh Triết thông tin hiện nay tuổi trẻ Việt Nam đang thực hiện Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa”. Theo đó, có hơn 200.000 câu chuyện và hơn 50.000 nhân chứng lịch sử, Mẹ Việt Nam Anh hùng được tiếp cận, được các thế hệ đoàn viên, thanh niên ghi nhận lại, số hóa, đưa lên mạng. Để từ đó tiếp tục lan tỏa những câu chuyện về những người anh hùng của đất nước, đồng thời làm giàu kho dữ liệu về giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, TPHCM và đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt thân tình, ấm áp.

Anh Nguyễn Minh Triết cùng các bạn đoàn viên, thanh niên tại hội nghị.

“Tuổi trẻ thấy rất rõ, rất sinh động những câu chuyện, trải nghiệm, bài học mà các thế hệ đi trước đã để lại. Tuổi trẻ được tiếp lửa, được hun đúc từ truyền thống từ các thế hệ cha anh để có thể đứng vững trước một thế giới rất nhiều biến động, rất nhiều cạnh tranh và sự chống phá của các thế lực thù địch”, anh Triết chia sẻ.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn nhấn mạnh, chính những câu chuyện như thế này sẽ tạo sức đề kháng tự nhiên, là vốn quý mà tuổi trẻ đang cố gắng làm sống lại bằng ngôn ngữ của thế hệ hôm nay để các bạn trẻ hiện tại và mai sau có thể tiếp bước, có thể khai thác và vận dụng trên con đường học tập, rèn luyện và cống hiến.

Tuổi trẻ ngày nay mãi khắc ghi, tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Ảnh: Ngô Tùng