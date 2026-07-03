Quân khu I và 4 Tỉnh Đoàn tạo dấu ấn bằng nghìn việc tốt

Hàng nghìn công trình vì cộng đồng cùng nhiều hoạt động an sinh, cứu trợ thiên tai đã tạo nên dấu ấn đậm nét trong chương trình phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu I và Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, góp phần thắt chặt tình quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Hàng nghìn công trình thanh niên

Giai đoạn 2024-2026 ghi dấu bước phát triển nổi bật trong công tác phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu I với Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Cao Bằng. Một trong những điểm sáng là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Các cấp bộ Đoàn và đơn vị lực lượng vũ trang đã đổi mới nhiều hình thức tuyên truyền về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền biên giới, biển đảo gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu I, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Tỉnh Đoàn Bắc Ninh dự hội nghị.

Trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, sự phối hợp giữa hai lực lượng tiếp tục mang lại kết quả nổi bật. Các cấp bộ Đoàn đã tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, tổ chức hiệu quả "Ngày hội tòng quân", góp phần hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hằng năm. Đáng chú ý, có tới 12.520 thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, thể hiện tinh thần cống hiến và trách nhiệm của tuổi trẻ với Tổ quốc.

Các chương trình phối hợp cũng tạo dấu ấn sâu đậm trong các phong trào hành động cách mạng như "Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo", "Nghĩa tình biên giới hải đảo", "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và chương trình "Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Lãnh đạo Tỉnh ủy, MTTQ tỉnh Bắc Ninh dự hội nghị.

Trong hơn hai năm qua, tuổi trẻ hai lực lượng đã phối hợp trao 12.050 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; trao quà cho 51.325 học sinh vượt khó với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng. Hơn 83.062 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, đóng góp nguồn máu quý giá phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

Phong trào xây dựng nông thôn mới cũng ghi nhận nhiều kết quả nổi bật với 502,3 km kênh mương nội đồng được củng cố, làm mới cùng 7.720 công trình thanh niên có tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng, góp phần cải thiện hạ tầng nông thôn, nâng cao đời sống người dân và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân.

Toàn cảnh hội nghị.

Đặc biệt, trong các đợt thiên tai lớn như bão số 3 (Yagi) và bão số 11 (Matmo), hình ảnh những đoàn viên, thanh niên quân đội và địa phương dầm mình trong mưa lũ cứu dân đã để lại nhiều xúc động. Hàng nghìn lượt đoàn viên không quản hiểm nguy tham gia vận chuyển nhu yếu phẩm, giúp người dân thu hoạch hoa màu, gia cố đê điều, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần giúp nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Cùng với đó, công tác xây dựng tổ chức Đoàn và phát triển Đảng tiếp tục được quan tâm. Giai đoạn 2024-2026, các đơn vị đã kết nạp 68.032 đoàn viên mới, bồi dưỡng 14.250 đoàn viên ưu tú tạo nguồn phát triển Đảng và đề nghị kết nạp 8.920 đảng viên, bổ sung lực lượng trẻ có chất lượng cho các tổ chức cơ sở Đảng.

Khơi dậy sức trẻ bảo vệ Tổ quốc

Đại tá Vũ Bá Bộ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu I nhấn mạnh, trong hai năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các địa phương, công tác phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu I với các Tỉnh Đoàn đã đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong thanh niên.

Theo Đại tá Vũ Bá Bộ, các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên được triển khai thường xuyên với nhiều hình thức đổi mới, thiết thực. Nhiều phong trào lớn như "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc", "Tháng Thanh niên", "Tháng Ba biên giới", "Học kỳ trong Quân đội", "Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè", "Xuân biên cương - Xuân đoàn kết - Tết ấm tình quân dân"... đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Không dừng lại ở các hoạt động giáo dục, tuổi trẻ lực lượng vũ trang và thanh niên địa phương còn ghi dấu ấn trong các chương trình an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ nhân dân phòng, chống thiên tai. Đặc biệt, trong những đợt mưa lũ do bão số 3 (Yagi) và bão số 11 (Matmo), hàng nghìn đoàn viên đã sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân sơ tán, vận chuyển hàng cứu trợ, gia cố đê điều, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần sớm ổn định đời sống người dân.

"Thông qua các hoạt động phối hợp đã góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết quân - dân; khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ lực lượng vũ trang và thanh niên địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc", Đại tá Vũ Bá Bộ khẳng định.

Theo Đại tá Vũ Bá Bộ, hội nghị là dịp để các đại biểu cùng đánh giá toàn diện kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đồng thời đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng phối hợp trong giai đoạn tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Trần Huy Phương đánh giá cao hiệu quả phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu I với Tỉnh Đoàn Bắc Ninh và các tỉnh trên địa bàn trong thời gian qua. Theo ông, những hoạt động chung đã tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa lực lượng vũ trang với tuổi trẻ địa phương, mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Ông Trần Huy Phương cho biết, ngay tại hội nghị, công trình thanh niên "Số hóa di tích lịch sử Đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh" tại xã Đông Cứu, tỉnh Bắc Ninh được hoàn thành và bàn giao. Đây là công trình tiêu biểu, kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ quốc phòng với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, đồng thời thể hiện vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong chuyển đổi số.

Bước sang giai đoạn 2026-2028, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đề nghị cơ chế phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu I với tổ chức Đoàn cần hướng mạnh về cơ sở, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương và tổ chức Đoàn sau sắp xếp. Đồng thời, cần phát huy vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, nhân rộng các mô hình sáng tạo trong công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới và đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp.