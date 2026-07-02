Nhìn rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai

TPO - Từ phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn XIII, PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo đã nhìn nhận và chỉ ra những định hướng sâu sắc trong việc khơi dậy khát vọng, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ Việt Nam trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai đất nước.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo - Nguyên quyền Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 mang ý nghĩa chỉ đạo, định hướng sâu sắc đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ nhiệm vụ của thanh niên: “Không chỉ kế tục sự nghiệp của Đảng, của cách mạng, mà trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai”

Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo, trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có 2 nội dung rất quan trọng. Trước hết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần tiên phong, xung kích đi đầu của tuổi trẻ Việt Nam trong thời gian qua. Những đóng góp của thanh niên trên các lĩnh vực học tập, lao động, sáng tạo, bảo vệ Tổ quốc, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế… tiếp tục khẳng định vai trò của thế hệ trẻ là lực lượng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tuy nhiên, cùng với sự ghi nhận đó, phát biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong đó có những vấn đề chưa thật sự đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Đây là cách nhìn vừa khách quan, toàn diện, vừa đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn đối với tổ chức Đoàn trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức.

﻿ Infographics "Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII".

Nội dung quan trọng thứ hai trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, theo PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo, đó là sự chỉ đạo, định hướng cho công tác Đoàn trong thời gian tới xoay quanh 3 trụ cột lớn: Lý tưởng, học tập và đổi mới công tác Đoàn, phong trào Đoàn.

Trong đó, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên được đặt ra như một vấn đề cấp bách, có tính thời sự sâu sắc. Trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động, sự tác động mạnh mẽ của không gian mạng, của các luồng thông tin đa chiều, việc bồi đắp lý tưởng, niềm tin, bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, trách nhiệm xã hội cho thế hệ trẻ càng trở nên quan trọng.

Cùng với lý tưởng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu học tập suốt đời. Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo, đây là định hướng rất đúng và phù hợp với xu thế vận động của thời đại. Thanh niên hôm nay không chỉ học để có bằng cấp, mà phải học để làm chủ tri thức, làm chủ công nghệ, thích ứng với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Câu hỏi học gì, học như thế nào, học để làm gì được đặt ra rất cụ thể, gắn trực tiếp với yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đối với công tác Đoàn và phong trào Đoàn, PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo cho rằng, yêu cầu đổi mới được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra là rất đúng, rất thời sự. Đoàn phải đổi mới từ nội dung đến phương thức hoạt động; các phong trào không chỉ tạo khí thế, mà phải tạo giá trị thiết thực, có kết quả cụ thể, có sức lan tỏa và để lại mô hình, kinh nghiệm, đội ngũ.

Trong đó, đội ngũ cán bộ Đoàn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, bởi đây là những người trực tiếp triển khai chủ trương đổi mới, duy trì sự kết nối thường xuyên với đoàn viên, thanh niên, lắng nghe thanh niên và đồng hành với thanh niên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp.

PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo - Nguyên quyền Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo nhấn mạnh, phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước đối với thế hệ trẻ Việt Nam. Từ khi Đảng ra đời đến nay, thanh niên luôn được xác định là lực lượng xung kích, là rường cột của nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước. Những định hướng tại Đại hội lần này không chỉ giúp thế hệ trẻ nhìn rõ hơn những thành tích, đóng góp của mình trong công cuộc đổi mới, mà còn giúp mỗi đoàn viên, thanh niên ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm, vai trò của bản thân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đánh giá rất cao tiềm năng to lớn, sức vươn lên mạnh mẽ của thanh niên và đặt niềm tin tưởng vào vai trò của họ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Người luôn nhấn mạnh thanh niên là “một bộ phận quan trọng của dân tộc”, là lực lượng nòng cốt để xây dựng xã hội mới. Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng vai trò của lực lượng thanh niên từ Nghị quyết số 04-NQ/HNTW, ngày 14-1-1993 của Hội nghị Trung ương 4 Khóa VII “Về công tác thanh niên trong thời kỳ mới” đến Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X (7 - 2008); Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...