Khơi dậy niềm tự hào và động lực vươn lên ở người trẻ

TPO - Vinh dự được tham dự, chứng kiến những dấu ấn đặc biệt của thành phố nơi mình học tập, trưởng thành, nhiều công dân trẻ tuổi dâng lên niềm hân hoan, phấn khởi. Đây cũng chính là nguồn động lực tinh thần tiếp sức, nâng bước các bạn trên hành trình lập thân, lập nghiệp trong chặng đường đi tới.

Tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) diễn ra ngày 2/7 ở Hội trường Thống Nhất (TPHCM), Bùi Nguyễn Khánh An (học sinh lớp 8A11, Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa) chia sẻ, em vô cùng xúc động và tự hào khi được tham dự buổi lễ kỷ niệm trọng thể có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, phát triển đã qua của thành phố.

Nữ sinh Bùi Nguyễn Khánh An tại buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngô Tùng

Theo Khánh An, được có mặt tại buổi lễ trọng đại và chứng kiến sự chuyển mình từng ngày của thành phố qua những thước phim tư liệu, những sẻ chia tâm huyết từ các đại biểu, trong lòng em tràn dâng niềm tự hào và biết ơn lớn lao.

Chia sẻ với Tiền Phong, Khánh An cho biết, em cảm nhận rõ sức sống mãnh liệt của một đô thị thông minh, hiện đại đang dang rộng vòng tay đón nhận những cơ hội mới, đồng thời âm thầm nhớ ơn công lao to lớn mà những thế hệ đi trước đã vun đắp.

Là thế hệ trẻ được sinh ra, lớn lên tại thành phố mang tên Bác, Khánh An nhận thức rõ trách nhiệm của một công dân trẻ tại thành phố này.

Theo Khánh An, sự lớn mạnh của đô thị không chỉ thể hiện qua những tòa nhà chọc trời hay các dự án hạ tầng hiện đại, mà còn ở tinh thần tiên phong, sáng tạo và nghĩa tình của con người nơi đây. Nhịp đập hối hả của thành phố cũng là nguồn động lực to lớn thúc đẩy em không ngừng học tập, trau dồi tri thức và rèn luyện kỹ năng.

“Em tự nhủ sẽ nỗ lực cống hiến sức trẻ, sự nhiệt huyết để tiếp nối truyền thống tốt đẹp, đóng góp những sáng kiến nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển bền vững”, Khánh An chia sẻ.

Góp mặt và đóng góp một phần công sức trong chương trình buổi lễ trọng đại này, bạn Hồ Minh Quân - sinh viên Khoa Giáo dục thể chất, Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao TPHCM - nói đây là một kỷ niệm đặc biệt trong hành trình tuổi trẻ.

Bạn Hồ Minh Quân góp sức vào chương trình lễ kỷ niệm trọng thể của thành phố.

﻿Ảnh: Ngô Tùng

Minh Quân chia sẻ, việc được học tập và sinh sống tại thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu là một niềm tự hào và vinh dự. “TPHCM là một thành phố hiện đại, đi đầu trên nhiều lĩnh vực và mở ra nhiều cơ hội học tập để những người trẻ như tôi có điều kiện học tập, phát triển”, Minh Quân nói.

Thời gian qua, ngoài học tập ở trường lớp, Minh Quân còn tham gia những sự kiện, hoạt động của thành phố để học hỏi, rèn luyện nhiều kỹ năng mềm như giao tiếp hay tự tin khi đứng trước đám đông.

Chưa đầy một năm, Minh Quân có dịp góp mặt trong nhiều sự kiện trọng đại của thành phố: Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I (tháng 10/2025), Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao TPHCM lần thứ I (tháng 4/2026), Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (tháng 7/2026).

Gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp

Chị Châu Minh Hiền - Bí thư Đoàn Sở Nội vụ TPHCM bày tỏ xúc động về chặng đường nửa thế kỷ đã qua của một thành phố luôn vượt khó, dám nghĩ, biết làm, là nơi xuất phát nhiều phong trào và đang được nhân rộng ra các tỉnh, thành trên cả nước.

Chị Châu Minh Hiền cùng ba mẹ dự buổi lễ. Ảnh: NVCC

Với chị Hiền, tất cả những điều đó rất đáng để tự hào, khắc ghi. Càng trân trọng hơn khi những giá trị đã làm nên bản sắc của TPHCM vẫn luôn được gìn giữ, tiếp nối, trao truyền qua bao thế hệ, trở thành đặc trưng của tính cách con người nơi đây.

Chị Châu Minh Hiền lưu lại kỷ niệm với dấu mốc tròn nửa thế kỷ TPHCM mang tên Bác.

﻿Ảnh: Quốc Thanh

Theo chị Hiền, với lòng biết ơn sâu sắc và ý thức trách nhiệm của mình, các thế hệ tiếp nối chắc chắn sẽ gìn giữ truyền thống tốt đẹp của các bậc tiền nhân, dám dấn thân, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát triển nhanh, bền vững, hiện đại và hội nhập.

Đồng thời, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào cả nước và xứng đáng với tên gọi thiêng liêng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vô vàn kính yêu.

Bà Nguyễn Phạm Duy Trang - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XVI, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cùng các bạn hội viên, sinh viên tại buổi lễ đặc biệt.

Bạn trẻ hân hoan có mặt tại sự kiện trọng đại của thành phố nơi mình học tập, rèn luyện.