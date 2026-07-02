Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hơn 1.000 'trái tim' Gelex hiến máu cứu người, viết tiếp hành trình nhân ái cùng Chủ Nhật Đỏ

Xuân Tùng

TPO - Hơn 1.000 cán bộ nhân viên Tập đoàn Gelex trên toàn quốc đã cùng nhau viết nên câu chuyện đẹp về sự sẻ chia trong chương trình hiến máu “Một giọt máu – Một tấm lòng Gelex” năm 2026, hưởng ứng chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII.

tp-hienmau-gelex15.jpg
Lãnh đạo Báo Tiền Phong, Gelex, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương thăm hỏi, động viên người hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Ngày 2/7, tại Hà Nội, Tập đoàn Gelex phối hợp Báo Tiền Phong, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình “Một giọt máu – Một tấm lòng Gelex”. Đây là chương trình đồng hành, hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII năm 2026.

tp-hienmau-gelex17.jpg
tp-hienmau-gelex3.jpg
tp-hienmau-gelex2.jpg
Cán bộ, nhân viên công ty đăng ký, khám sàng lọc sức khỏe tại chương trình

Hạnh phúc từ hành trình giọt máu cứu người

Nổi bật với sắc đỏ đồng phục tập đoàn, chị Hoàng Thị Đông lần đầu tiên tham gia hiến máu. Dù không giấu nổi sự hồi hộp, chị chia sẻ: “Tôi rất vui vì được góp phần nhỏ bé cho xã hội. Khi công ty gửi link đăng ký, tôi đã ấn chọn ngay mà không chần chừ. Hiến máu ngay tại công ty khiến mình cảm thấy vinh dự và tự hào hơn nhiều".

tp-hienmau-gelex13.jpg
Chị Hoàng Thị Đông hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Hoàng Hưng nâng số lần thực hiện nghĩa cử cao đẹp lên 9 tại chương trình. Một trong những động lực thôi thúc anh nhiều lần hiến máu là trải nghiệm ý nghĩa gắn với công nghệ: “Khi sử dụng ứng dụng (app) hiến máu, tôi nhìn thấy rõ hành trình giọt máu của mình đến bệnh viện nào, được người bệnh nhân nào sử dụng. Cảm giác biết chắc chắn giọt máu của mình đang giúp một ai đó duy trì sự sống là một niềm hạnh phúc khó tả, thấy cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều".

tp-hienmau-gelex16.jpg
Anh Hoàng Hưng hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Nhiều bạn trẻ khác tại Gelex cũng chia sẻ, việc hiến máu tập thể cùng đồng nghiệp mang lại không khí hào hứng và động lực mạnh mẽ hơn so với đi hiến máu cá nhân. Đó là sự lan tỏa của tinh thần đồng đội, nơi những người sát cánh bên nhau trong công việc giờ đây lại chung tay thực hiện nghĩa cử cao đẹp - hiến máu cứu người.

tp-hienmau-gelex19.jpg
Ông Lê Tuấn Anh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Gelex tham gia hiến máu tại chương trình.
﻿Ảnh: Xuân Tùng

Ngày hội sẻ chia, tương thân tương ái

Trao đổi tại chương trình, ông Lê Tuấn Anh – Tổng Giám đốc Tập đoàn Gelex cho biết, Gelex là doanh nghiệp phát triển bền vững không chỉ tạo ra giá trị cho nền kinh tế mà còn trách nhiệm với cộng đồng. Tập đoàn luôn kiên trì theo đuổi các chương trình về giáo dục, y tế, phát triển con người, cũng như an sinh xã hội. Chương trình “Một giọt máu – Một tấm lòng Gelex” 2026 đến nay đã thu hút hơn 1.000 cán bộ, nhân viên tập đoàn ở các đơn vị trên toàn quốc đăng ký hiến máu.

“Hơn 1.000 cán bộ nhân viên ở các đơn vị trên toàn quốc là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái, vì cộng đồng của Gelex. Chúng tôi mong muốn qua chương trình này sẽ tiếp tục lan tỏa sự sẻ chia, lòng nhân ái trong tập đoàn, chung tay tạo ra giá trị lớn đến cộng đồng”, ông Lê Tuấn Anh nói.

Nhà báo Phùng Công Sưởng thăm hỏi, động viên người tham gia hiến máu. Ảnh: Xuân Tùng

Nhà báo Phùng Công Sưởng thăm hỏi, động viên người tham gia hiến máu. Ảnh: Xuân Tùng

Thay mặt Ban Tổ chức Chủ Nhật Đỏ, nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ ấn tượng với sắc áo đỏ, gương mặt rạng rỡ của cán bộ, nhân viên Gelex đã khắc hoạ đúng tinh thần của một ngày hội của sự sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái; đặc biệt là hành động nêu gương của lãnh đạo tập đoàn.

Chia sẻ về hành trình phát triển với nhiều kết quả nổi bật của Chủ Nhật Đỏ trong suốt 18 năm qua, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh, bên cạnh thực hiện công tác chuyên môn cơ quan báo chí, Tiền Phong luôn mong muốn, nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động, chương trình để đóng góp cho cộng đồng, xã hội nhiều niềm vui hơn, khoẻ hơn, nhân ái, nhân văn hơn.

“Với thông điệp một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, tôi tin rằng những giọt máu của người Gelex hôm nay sẽ cứu sống một em bé, một người cha, hay một người mẹ nào đó ở đâu đó trên đất nước này,” ông xúc động nói.

tp-hienmau-gelex23.jpg
tp-hienmau-gelex24.jpg
tp-hienmau-gelex1.jpg
tp-hienmau-gelex22.jpg
Cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu tại chương trình.
Chánh Văn phòng Trung tâm Máu Quốc gia Nguyễn Văn Nhữ tặng kỷ niệm chương hiến máu tới lãnh đạo Gelex.

Chánh Văn phòng Trung tâm Máu Quốc gia Nguyễn Văn Nhữ tặng kỷ niệm chương hiến máu tới lãnh đạo Gelex.

Xuân Tùng
#Gelex #hiến máu #Chủ nhật Đỏ #nhân ái #cộng đồng #tình nguyện #sẻ chia #Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương #Báo Tiền Phong

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe