Hơn 1.000 'trái tim' Gelex hiến máu cứu người, viết tiếp hành trình nhân ái cùng Chủ Nhật Đỏ

TPO - Hơn 1.000 cán bộ nhân viên Tập đoàn Gelex trên toàn quốc đã cùng nhau viết nên câu chuyện đẹp về sự sẻ chia trong chương trình hiến máu “Một giọt máu – Một tấm lòng Gelex” năm 2026, hưởng ứng chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII.

Lãnh đạo Báo Tiền Phong, Gelex, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương thăm hỏi, động viên người hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Ngày 2/7, tại Hà Nội, Tập đoàn Gelex phối hợp Báo Tiền Phong, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình “Một giọt máu – Một tấm lòng Gelex”. Đây là chương trình đồng hành, hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII năm 2026.

Cán bộ, nhân viên công ty đăng ký, khám sàng lọc sức khỏe tại chương trình

Hạnh phúc từ hành trình giọt máu cứu người

Nổi bật với sắc đỏ đồng phục tập đoàn, chị Hoàng Thị Đông lần đầu tiên tham gia hiến máu. Dù không giấu nổi sự hồi hộp, chị chia sẻ: “Tôi rất vui vì được góp phần nhỏ bé cho xã hội. Khi công ty gửi link đăng ký, tôi đã ấn chọn ngay mà không chần chừ. Hiến máu ngay tại công ty khiến mình cảm thấy vinh dự và tự hào hơn nhiều".

Chị Hoàng Thị Đông hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Hoàng Hưng nâng số lần thực hiện nghĩa cử cao đẹp lên 9 tại chương trình. Một trong những động lực thôi thúc anh nhiều lần hiến máu là trải nghiệm ý nghĩa gắn với công nghệ: “Khi sử dụng ứng dụng (app) hiến máu, tôi nhìn thấy rõ hành trình giọt máu của mình đến bệnh viện nào, được người bệnh nhân nào sử dụng. Cảm giác biết chắc chắn giọt máu của mình đang giúp một ai đó duy trì sự sống là một niềm hạnh phúc khó tả, thấy cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều".

Anh Hoàng Hưng hiến máu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Nhiều bạn trẻ khác tại Gelex cũng chia sẻ, việc hiến máu tập thể cùng đồng nghiệp mang lại không khí hào hứng và động lực mạnh mẽ hơn so với đi hiến máu cá nhân. Đó là sự lan tỏa của tinh thần đồng đội, nơi những người sát cánh bên nhau trong công việc giờ đây lại chung tay thực hiện nghĩa cử cao đẹp - hiến máu cứu người.

Ông Lê Tuấn Anh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Gelex tham gia hiến máu tại chương trình.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

Ngày hội sẻ chia, tương thân tương ái

Trao đổi tại chương trình, ông Lê Tuấn Anh – Tổng Giám đốc Tập đoàn Gelex cho biết, Gelex là doanh nghiệp phát triển bền vững không chỉ tạo ra giá trị cho nền kinh tế mà còn trách nhiệm với cộng đồng. Tập đoàn luôn kiên trì theo đuổi các chương trình về giáo dục, y tế, phát triển con người, cũng như an sinh xã hội. Chương trình “Một giọt máu – Một tấm lòng Gelex” 2026 đến nay đã thu hút hơn 1.000 cán bộ, nhân viên tập đoàn ở các đơn vị trên toàn quốc đăng ký hiến máu.

“Hơn 1.000 cán bộ nhân viên ở các đơn vị trên toàn quốc là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái, vì cộng đồng của Gelex. Chúng tôi mong muốn qua chương trình này sẽ tiếp tục lan tỏa sự sẻ chia, lòng nhân ái trong tập đoàn, chung tay tạo ra giá trị lớn đến cộng đồng”, ông Lê Tuấn Anh nói.

Nhà báo Phùng Công Sưởng thăm hỏi, động viên người tham gia hiến máu. Ảnh: Xuân Tùng

Thay mặt Ban Tổ chức Chủ Nhật Đỏ, nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ ấn tượng với sắc áo đỏ, gương mặt rạng rỡ của cán bộ, nhân viên Gelex đã khắc hoạ đúng tinh thần của một ngày hội của sự sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái; đặc biệt là hành động nêu gương của lãnh đạo tập đoàn.

Chia sẻ về hành trình phát triển với nhiều kết quả nổi bật của Chủ Nhật Đỏ trong suốt 18 năm qua, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh, bên cạnh thực hiện công tác chuyên môn cơ quan báo chí, Tiền Phong luôn mong muốn, nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động, chương trình để đóng góp cho cộng đồng, xã hội nhiều niềm vui hơn, khoẻ hơn, nhân ái, nhân văn hơn.

“Với thông điệp một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, tôi tin rằng những giọt máu của người Gelex hôm nay sẽ cứu sống một em bé, một người cha, hay một người mẹ nào đó ở đâu đó trên đất nước này,” ông xúc động nói.

Cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu tại chương trình.