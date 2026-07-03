Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

TPO - Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung với nhiều nội dung. Trong đó, có nội dung thanh niên tham gia các hoạt động kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; thanh niên có kỹ năng số nâng cao, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo; hỗ trợ thanh niên sống an toàn và ứng phó với bạo lực trên không gian mạng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 1184/QĐ-TTg ngày 1/7/2026 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, Chiến lược phát triển thanh niên là một bộ phận cấu thành của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, các Chiến lược quốc gia về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và các chiến lược khác có liên quan, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, các chỉ số phát triển thanh niên toàn cầu và khu vực ASEAN.

Thanh niên được đặt vị trí trung tâm của chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người Việt Nam, góp phần quan trọng trong việc quyết định vị thế và năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số. Tăng cường và mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế để phát triển thanh niên Việt Nam; thực hiện các cam kết khu vực và quốc tế về phát triển thanh niên mà Việt Nam tham gia, ký kết.

Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 được điều chỉnh, bổ sung nhiều nội dung. Ảnh minh họa: Xuân Tùng

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược nhằm xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế. Phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sáu nhóm mục tiêu

Chiến lược xác định 6 nhóm mục tiêu cụ thể. Bao gồm các mục tiêu về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên. Giáo dục, đào tạo, mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu khoa học cho thanh niên. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tạo sinh kế bền vững cho thanh niên. Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho thanh niên. Nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho thanh niên. Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng hệ thống chính trị, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, Chiến lược xác định đến năm 2030:

Trên 50% thanh niên tham gia và hoàn thành ít nhất 1 khoá học trực tuyến trên ứng dụng nền tảng cung cấp các khoá học trực tuyến đại chúng mở (MOOCs) của Bộ GD&ĐT về chuyển đổi số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Ít nhất 30% thanh niên có trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam. Tăng 15% số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì; tăng 10% số thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học, công nghệ (so với năm 2020).

80% thanh niên được phổ cập kiến thức, kỹ năng số cơ bản; phấn đấu 40% thanh niên có kỹ năng số nâng cao, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Ít nhất 30% số ý tưởng, dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thanh niên được kết nối, hỗ trợ từ các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc đầu tư, vay vốn từ nguồn kinh phí phù hợp; ít nhất 25% doanh nghiệp khởi nghiệp mới do thanh niên làm chủ.

Phấn đấu 70% được đào tạo nghề hoặc có kỹ năng nghề đạt chuẩn theo khung kỹ năng nghề quốc gia; 50% thanh niên thuộc nhóm dễ bị tổn thương được Nhà nước hỗ trợ phát triển kỹ năng nghề.

Tỉ lệ thanh niên thất nghiệp, thiếu việc làm dưới 6%; 40% thanh niên tham gia các hoạt động kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phấn đấu 70% thanh niên có việc làm bền vững, việc làm xanh, việc làm trong khu vực kinh tế số, lĩnh vực công nghệ cao hoặc các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển của quốc gia; ít nhất 70% người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là thanh niên, tập trung vào các thị trường có thu nhập cao.

Trên 90% địa phương có mô hình hỗ trợ thanh niên sống an toàn và ứng phó với bạo lực trên không gian mạng.

Đến năm 2030 phấn đấu 40% thanh niên có kỹ năng số nâng cao, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh minh họa: Xuân Tùng

Bên cạnh đó, hàng năm, trên 70% thanh niên được cung cấp thông tin và tiếp cận các dịch vụ thân thiện về tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khoẻ tình dục; trên 50% thanh niên được tiếp cận dịch vụ tư vấn tâm lý.

Hàng năm, trên 90% cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; trên 90% thanh niên công nhân làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp được khám sức khoẻ và chăm sóc y tế định kỳ. Hàng năm, trên 70% thanh niên được tiếp cận kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở; mô hình can thiệp, phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới.

Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Để thực hiện các mục tiêu, Chiến lược xác định rõ 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp về phát triển thanh niên toàn diện. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường cung cấp dịch vụ, hoạt động hỗ trợ thanh niên…

Đáng chú ý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về thanh niên. Trong đó, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ban hành các chính sách, pháp luật về thanh niên với yêu cầu phát triển thanh niên trong kỷ nguyên số, bảo đảm đồng bộ với các quy định của Luật Thanh niên, pháp luật có liên quan, các điều ước, thoả thuận khu vực và quốc tế mà Việt Nam tham gia, ký kết.

Xây dựng, hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển bền vững, trong đó, chú trọng các chính sách hỗ trợ thanh niên học tập suốt đời, phát triển nhân lực số, nhân lực trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao và chính sách thu hút, trọng dụng tài năng trẻ…

Đặc biệt, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh, các tổ chức của thanh niên và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cụ thể, tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị - xã hội. Huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và toàn xã hội trong việc chăm lo, bồi dưỡng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp và các tổ chức của thanh niên được thành lập theo quy định của pháp luật nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...