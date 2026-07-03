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Kiện toàn nhân sự Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội

Xuân Tùng

TPO - Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội đã tiến hành hiệp thương bổ sung 67 anh, chị.

Ngày 3/7, Hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội diễn ra với sự tham gia của gần 300 đại biểu đại diện cho gần 3 triệu thanh niên Thủ đô.

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Anh Đào Đức Việt phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: P.L

Anh Đào Đức Việt – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội cho biết, hội nghị là dấu mốc quan trọng, mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới của tổ chức Hội, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Thủ đô triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thanh niên đang đứng trước những thời cơ, vận hội cùng những yêu cầu mới để cống hiến, trưởng thành.

"Việc kiện toàn tổ chức Hội theo địa bàn hành chính mới, đổi mới phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên, nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò của Hội trong điều kiện mới đặt ra nhiều yêu cầu và nhiệm vụ mới. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để tổ chức Hội mạnh dạn đổi mới tư duy, đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái kết nối thanh niên hiện đại, linh hoạt, hiệu quả; qua đó xây dựng tổ chức Hội ngày càng tinh gọn, vững mạnh, thực sự là điểm tựa tin cậy và môi trường phát triển toàn diện của thanh niên Thủ đô", anh Việt nói.

Với tinh thần “Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, Hội đặt mục tiêu hành động thông qua 3 nhóm chỉ tiêu lớn gồm 10 chỉ tiêu trọng tâm, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong công tác Hội và phong trào thanh niên Thủ đô thời kỳ mới.

Tại Hội nghị đã tiến hành hiệp thương bổ sung 67 anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội khóa VIII. Như vậy, sau kiện toàn Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội khóa VIII hiện có 96 ủy viên.

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Lãnh đạo T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội. Ảnh: K.A

Tận dụng lợi thế của Hà Nội

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam nêu rõ, Hà Nội vừa công bố Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, hướng tới xây dựng Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, là trung tâm động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, hơn 3 triệu thanh niên Thủ đô cùng thanh niên các vùng miền đang sinh sống, học tập tại Hà Nội sẽ là lực lượng động lực quan trọng, tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ.

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Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: K.A

Anh Nguyễn Tường Lâm đề nghị, Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội nghiên cứu, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, xác định trách nhiệm của tổ chức Hội trong triển khai công tác thanh niên.

Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm "Ba dễ - Ba rõ - Ba đo". Phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong của thanh niên Thủ đô trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp, tận dụng lợi thế Hà Nội là nơi hội tụ đội ngũ trí thức trẻ, sinh viên, nhà khoa học, doanh nhân và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lớn nhất cả nước. Tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, thủ lĩnh thanh niên có bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến.

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Dịp này, T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2025
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Trong khuôn khổ Hội nghị đã giới thiệu các sản phẩm OCOP tiêu biểu đến từ các xã, phường; giới thiệu dấu ấn, mô hình tiêu biểu và thành tựu nổi bật của 11 tổ chức hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm trực thuộc.
Xuân Tùng
#Hội LHTN #Hà Nội #Thanh niên #Phát triển #Sáng tạo #Đoàn kết #Khởi nghiệp

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