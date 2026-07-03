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Giới trẻ

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Tuổi trẻ Ninh Bình, Đà Nẵng giao lưu, học tập mô hình 'Bạn và tôi cùng trang bị AI'

Diệu Nhi

TPO - Ngày 3/7, tại Đà Nẵng, đoàn công tác Tỉnh Đoàn Ninh Bình đã tham gia chương trình giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm thực hiện mô hình “Bạn và tôi cùng trang bị AI” cùng Thành Đoàn Đà Nẵng.

Tham dự chương trình có anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình; anh Lê Công Hùng - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng.

Chương trình giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm thực hiện mô hình “Bạn và tôi cùng trang bị AI” được tổ chức nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; cụ thể hóa Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

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Toàn cảnh chương trình.

Tại chương trình, đại biểu hai đơn vị đã cùng trao đổi, chia sẻ những kết quả nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; giới thiệu các mô hình, giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác tham mưu, quản lý, tuyên truyền, xây dựng văn bản, tổ chức hoạt động và hỗ trợ đoàn viên, thanh niên.

Hoạt động này nhằm tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Đặc biệt, mô hình “Bạn và tôi cùng trang bị AI” do Thành Đoàn Đà Nẵng triển khai đã nhận được nhiều sự quan tâm, trao đổi tích cực từ đoàn công tác Tỉnh Đoàn Ninh Bình, mở ra nhiều định hướng hợp tác và ứng dụng các công cụ AI trong hoạt động của tổ chức Đoàn thời gian tới.

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Đoàn công tác Tỉnh Đoàn Ninh Bình đã tham gia chương trình giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm thực hiện mô hình “Bạn và tôi cùng trang bị AI” cùng Thành Đoàn Đà Nẵng.

Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn Ninh Bình và Thành Đoàn Đà Nẵng đã trao tặng quà lưu niệm, thể hiện tình cảm đoàn kết, gắn bó và mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong thời gian tới.

Chương trình không chỉ góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp, gắn kết giữa tổ chức Đoàn hai địa phương mà còn tạo động lực thúc đẩy việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo vào hoạt động Đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

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Hai đơn vị tặng quà lưu niệm trong khuôn khổ chương trình.

Mô hình “Bạn và tôi cùng trang bị AI” được xây dựng dựa trên tinh thần học cùng nhau - làm cùng nhau - phát triển cùng nhau về trí tuệ nhân tạo (AI). Trong đó, mỗi đoàn viên, thanh niên vừa là người học, vừa là người chia sẻ tri thức AI cho cộng đồng xung quanh.

Mô hình được triển khai thành 3 giai đoạn gắn với các mốc thời gian, tiến độ công việc và sản phẩm cụ thể.

Trong đó, giai đoạn 1 phát động mô hình và giới thiệu tổng quan về các công cụ AI; giai đoạn 2 triển khai tại cơ sở Đoàn trực thuộc và giai đoạn 3 đánh giá kết quả.

Sau khi triển khai mô hình, Thành Đoàn phát động các cuộc thi “Tuổi trẻ Đà Nẵng - Sáng tạo cùng AI” để tạo môi trường giao lưu, học hỏi và cùng tạo nên các sản phẩm cụ thể thông qua quá trình tìm hiểu, trang bị các kiến thức, kỹ năng về sử dụng các công cụ AI.

Diệu Nhi
#chương trình giao lưu #học tập #trao đổi kinh nghiệm #mô hình “Bạn và tôi cùng trang bị AI” #Tỉnh Đoàn Ninh Bình #Thành Đoàn Đà Nẵng #khoa học công nghệ #Nghị quyết

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