Hơn 130 đội hình 'Bình dân học vụ số' phủ khắp Lâm Đồng

TPO - Trong 6 tháng đầu năm 2026, tuổi trẻ Lâm Đồng duy trì 134 đội hình "Bình dân học vụ số" tại 100% xã, phường, đặc khu. Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người", các đội hình đã hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ và nâng cao kỹ năng số.

Ngày 3/7, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tuổi trẻ Lâm Đồng đã tạo nên nhiều dấu ấn với những con số ấn tượng: Hơn 340.000 lượt đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia các hoạt động tình nguyện; triển khai 65 công trình thanh niên trị giá trên 2,4 tỷ đồng; tổ chức 307 hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh", "Thứ bảy tình nguyện" và trồng mới 255.575 cây xanh; kết nạp gần 9.400 đoàn viên mới, giới thiệu hơn 2.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Ngoài ra, toàn tỉnh cũng duy trì 134 đội hình "Bình dân học vụ số", tổ chức 171 hoạt động nâng cao năng lực số, đồng thời hỗ trợ 220 thanh niên tiếp cận hơn 9,5 tỉ đồng vốn vay phát triển kinh tế.

Nghị quyết 57 được thanh niên Lâm Đồng cụ thể hóa bằng việc làm cụ thể.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đoàn xã, phường đã trao đổi, chia sẻ những mô hình và cách làm hiệu quả trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; đồng thời thẳng thắn nêu lên những khó khăn, vướng mắc sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với đó, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường chuyển đổi số, công tác tập hợp ĐVTN và thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu công tác trong thời gian tới.

Các đơn vị đoàn trao đổi, chia sẻ về những khó khăn và cách làm hiệu quả trong 6 tháng đầu năm 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Trương Minh Quang - Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2026. Trong đó, Festival Thiếu nhi Lâm Đồng lần thứ I được đánh giá là điểm nhấn nổi bật, tạo sức lan tỏa, góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong công tác chăm lo, giáo dục và phát triển thế hệ trẻ.

Theo anh Quang, công tác tuyên truyền tuy được duy trì thường xuyên nhưng hiệu quả lan tỏa trong ĐVTN vẫn chưa sâu rộng, nội dung ở nhiều nơi còn chung chung và thiếu điểm nhấn. Một số địa phương mới dừng ở việc tổ chức tập huấn, hội họp hoặc các hoạt động ra quân dọn vệ sinh, chưa xây dựng được những mô hình, cách làm sáng tạo và có sức lan tỏa.

Anh Trương Minh Quang - Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, phát biểu kết luận.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị để đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động. Anh cũng nhấn mạnh cần đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tuyên truyền, tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí nhằm đưa thông tin đến gần hơn với ĐVTN, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục và tập hợp thanh niên.

Trong khuôn khổ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã tổ chức trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.