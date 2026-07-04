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Sinh viên tình nguyện mang sức trẻ đến vùng khó

Ngọc Tú

TPO - Hơn 850 sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Nghệ An chính thức xuất quân tham gia Chiến dịch Mùa Hè xanh 2026, mang sức trẻ, tri thức và tinh thần tình nguyện đến các vùng khó khăn, góp sức xây dựng quê hương và lan tỏa chuyển đổi số.

Sáng 4/7, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã tổ chức Lễ xuất quân Chiến dịch tình nguyện Mùa Hè xanh năm 2026.

Đây là năm thứ 27 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè được triển khai trên cả nước nói chung và tại tỉnh Nghệ An nói riêng. Trong đó, Chiến dịch "Mùa Hè xanh" là một điểm nhấn với lực lượng tham gia là đội ngũ sinh viên đến từ các trường Đại học, Cao đẳng của tỉnh.

Phát huy lợi thế về tri thức, chuyên môn và tinh thần xung kích, các đội hình sinh viên tình nguyện triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng những công trình an sinh tại các địa bàn khó khăn. Đồng thời, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hay việc tổ chức các lớp ôn tập văn hóa hè, tuyên truyền pháp luật và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, hỗ trợ người dân đăng ký dịch vụ công trực tuyến…

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Chiến dịch "Mùa Hè xanh" 2026, Nghệ An có 32 đội hình với hơn 850 sinh viên tham gia.

Tham gia Chiến dịch "Mùa Hè xanh" 2026, Nghệ An có 32 đội hình với hơn 850 sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, bao gồm Trường Đại học Vinh, Đại học Nghệ An, Đại học Y khoa Vinh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An...

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Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An - anh Nguyễn Mạnh Phong tặng quà cho đại diện các đội hình tình nguyện.

Theo kế hoạch, các đội hình sẽ triển khai hoạt động tại các xã thuộc địa bàn miền núi, vùng còn nhiều khó khăn của tỉnh như Tương Dương, Cát Ngạn, Con Cuông... Đồng thời thực hiện các hoạt động tình nguyện tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An, Làng trẻ em SOS Vinh...

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Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh Đoàn tặng quà cho các đội hình tình nguyện Mùa Hè xanh.

Đặc biệt, chiến dịch năm nay tiếp tục có đội hình tình nguyện sang tỉnh Xiêng Khoảng (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) để triển khai các hoạt động tình nguyện, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa thanh niên hai nước.

Để chiến dịch đạt hiệu quả thiết thực, đúng mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh đề nghị các đội hình tình nguyện tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm.

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Thực hiện nghi thức trao cờ xuất quân.

Trong đó, ưu tiên bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả và an toàn, lựa chọn những phần việc sát với nhu cầu thực tế của địa phương; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy chuyên môn của sinh viên trong chuyển giao công nghệ, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và trang bị kỹ năng số. Đồng thời rèn luyện kỹ năng, tác phong, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ tình nguyện trong lòng nhân dân.

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Ngay sau lễ xuất quân, một số đội hình tình nguyện đã lên đường đến các địa bàn được phân công để triển khai các hoạt động trong chiến dịch tình nguyện.
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Động viên các sinh viên tình nguyện trước khi lên xe xuất quân thực hiện Chiến dịch "Mùa Hè xanh".
Ngọc Tú
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