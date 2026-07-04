Hè tình nguyện đầy ý nghĩa vì cộng đồng

Chị Cầm Thị Huyền Trang - Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La cho biết, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026 sẽ được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai đồng loạt với các chương trình trọng tâm gồm: "Mùa hè xanh", "Hoa phượng đỏ", "Kỳ nghỉ hồng", "Hành quân xanh" và "Mùa hè số"... Các hoạt động của thanh niên sẽ tập trung vào những lĩnh vực gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương như: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tham gia chuyển đổi số; chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công và các đối tượng yếu thế.

Bên cạnh đó, các đội hình thanh niên tình nguyện sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống ma túy, đuối nước và tai nạn thương tích ở trẻ em; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số…