TPO - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026, tuổi trẻ Sơn La đang hướng về cơ sở, xuống đồng giúp dân gặt lúa, nấu những suất cơm nghĩa tình, tặng quà người dân nghèo; hỗ trợ người dân, địa phương chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới... Những hoạt động của tuổi trẻ Sơn La đang viết nên một mùa hè tình nguyện đầy ý nghĩa vì cộng đồng.
Trong Chiến dịch Mùa hè xanh, hàng trăm đoàn viên, thanh niên Sơn La về địa phương vùng sâu, vùng xa xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, giúp người dân kịp thời thu hoạch trước nguy cơ mưa bão, hạn chế thiệt hại do thiên tai.
Đoàn viên thanh niên Sơn La tổ chức nhiều chương trình an sinh có ý nghĩa đối với người nghèo. Trong đó, mô hình "Bếp ăn 0 đồng" trao hàng trăm suất ăn miễn phí đến bệnh nhân cùng người nhà đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Đoàn viên thanh niên phối hợp với địa phương, các lực lượng chức năng tổ chức trồng cây trên biên giới.
Chị Cầm Thị Huyền Trang - Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La cho biết, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026 sẽ được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai đồng loạt với các chương trình trọng tâm gồm: "Mùa hè xanh", "Hoa phượng đỏ", "Kỳ nghỉ hồng", "Hành quân xanh" và "Mùa hè số"... Các hoạt động của thanh niên sẽ tập trung vào những lĩnh vực gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương như: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tham gia chuyển đổi số; chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công và các đối tượng yếu thế.
Bên cạnh đó, các đội hình thanh niên tình nguyện sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống ma túy, đuối nước và tai nạn thương tích ở trẻ em; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số…