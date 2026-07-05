Ca sĩ Việt gây bão mạng sau một đêm

TPO - Hoàng Tôn gây bùng nổ mạng xã hội trong đêm sau khi hát lại "Em không quay về" ở vòng công diễn hội ngộ Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2.

Hoàng Tôn được gọi tên trong 5 "chiến tướng" ở vòng công diễn hội ngộ, bên cạnh BB Trần, Đông Hùng, Huỳnh Lập và Đinh Mạnh Ninh. Đây là những "anh trai" có điểm hỏa lực cá nhân cao nhất từ bình chọn của khán giả trường quay.

Đúng như dự đoán từ đông đảo khán giả, Hoàng Tôn sẽ sớm tỏa sáng ở Anh trai vượt ngàn chông gai khi có thể làm cùng lúc vai trò hát, rap, sáng tác và sản xuất âm nhạc ở mức tròn vai trở lên. Anh được xếp vào đội có Osad và Thái Lê Minh Hiếu, 2 "anh trai" cũng toàn diện không kém nhưng Hoàng Tôn là sự khác biệt.

Hoàng Tôn bùng nổ

Hoàng Tôn mang lên sân khấu Em không quay về - bản hit mà nam ca sĩ kết hợp với Yanbi, một thời khuynh đảo nhạc Việt ở những năm 2013, 2014. Đúng chất của một "con nhà nòi" âm nhạc, Hoàng Tôn xuất hiện bên cây piano, đánh lên những nốt nhạc mở đầu trước khi âm thanh quen thuộc của Em không quay về cất lên.

Ê-kíp sản xuất nhạc của Anh trai vượt ngàn chông gai phối mới cho Em không quay về, chủ yếu nằm ở bộ trống để ca khúc tạo ra tiết tấu hấp dẫn hơn trên sân khấu biểu diễn trực tiếp. Sau nhiều năm, giọng hát của Hoàng Tôn vẫn như thuở anh bắt đầu gây chú ý ở thị trường nhạc Việt.

Hoàng Tôn vẫn là giọng tenor hàng hiếm của thị trường, vốn thể hiện tốt các ca khúc RnB. Nam ca sĩ không cần làm quá nhiều thứ ở sân khấu "chông gai". Một khi giai điệu của Em không quay về cất lên, đó là lúc nhiều khán giả tìm lại ký ức của nhạc Việt thời 2013, 2014, khi mà một nhóm nghệ sĩ underground trỗi dậy và khẳng định tên tuổi.

Trên một fanpage lớn có hơn 4 triệu người theo dõi, bài chia sẻ màn trình diễn của Hoàng Tôn có sức hút vượt trội, gấp 10 lần so với các tiết mục còn lại ở tập phát sóng thứ 2. Từ khóa "Hoàng Tôn" nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội TikTok. Rất nhiều fanpage ở đa nền tảng đồng loạt chia sẻ sân khấu live Em không quay về của Hoàng Tôn.

Hoàng Tôn tỏa sáng khi ở chung đội Osad và Thái Lê Minh Hiếu.

Đó là sự khởi đầu trơn tru, tương xứng với sự kỳ vọng của khán giả về Hoàng Tôn. Nam ca sĩ bước vào game show Anh trai vượt ngàn chông gai với vị thế là ca sĩ đã có chỗ đứng trên thị trường. Giọng ca sinh năm 1988 được kỳ vọng sẽ tái hiện vai trò của Bùi Công Nam ở Anh trai vượt ngàn chông gai mùa một - cũng là nghệ sĩ đa tài, giỏi sáng tác và sẽ đảm nhận nhiều vai trò mang tính đột biến ở game show.

Sự nghiệp bất ổn

Đặc sản của sân chơi Anh trai vượt ngàn chông gai là làm hồi sinh những cái tên cũ tưởng chừng đã qua thời ở thị trường, hoặc nâng tầm các nhân tố nổi bật tiến lên hàng ngũ ngôi sao. Năm ngoái, thành công vượt trội của "Anh trai" mùa một đã nâng đỡ một loạt ca sĩ vươn tầm sao hạng B, hạng A như Bùi Công Nam, Soobin Hoàng Sơn.

Năm nay, sau 2 tập phát sóng, sự cộng hưởng sức hút của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 đang giúp một loạt nghệ sĩ tăng độ phủ sóng trên mạng. Đó là Thơm, Đinh Mạnh Ninh và sau tập thứ 2 là Hoàng Tôn.

﻿ Hoàng Tôn gây sốt trở lại sau nhiều năm.

Với Hoàng Tôn, đây là trường hợp "dị" của thị trường nhạc Việt. Nam ca sĩ nổi lên từ giai đoạn 2010-2013, thiên về vai trò nhạc sĩ. Sau đó, Hoàng Tôn bứt phá khi cùng nhóm FB Boiz tung ca khúc Để em rời xa. Giọng ca sinh năm 1988 lại tách biệt FB Boiz, phát triển sự nghiệp solo và từng có giai đoạn thăng tiến cực nhanh.

Thời đỉnh cao của Hoàng Tôn cũng chính là lúc Sơn Tùng M-TP bắt đầu ghi dấu ấn trên thị trường nhạc Việt. Ở những năm 2014, 2015, Hoàng Tôn vụt sáng, có thời điểm là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Sơn Tùng. Cả hai đã từng ngồi ngang hàng nhau trên một sân khấu, hát Cơn mưa ngang qua phiên bản acoustic do Phúc Bồ đánh mộc guitar.

Sau đó, Hoàng Tôn mất hút khỏi thị trường vì biến cố phẫu thuật thẩm mỹ. Nam ca sĩ trở lại, hoạt động tích cực ở thị trường nhạc Việt trong 3 năm gần đây. Vị thế của Hoàng Tôn không còn ở đỉnh cao nhạc Việt như xưa. Các dự án âm nhạc cá nhân của nam ca sĩ chẳng mấy thành công. Nhưng Hoàng Tôn lại "mát tay" trong vai trò kết hợp với nghệ sĩ khác.

Hoàng Tôn thời hát cùng Sơn Tùng.

Chính vocal của Hoàng Tôn góp công lớn giúp Vệ tinh của Hieuthuhai gây sốt - đây là ca khúc bước ngoặt đưa Hieuthuhai tỏa sáng rực rỡ trên thị trường nhạc Việt. Kể từ đó, Hoàng Tôn thành "gương mặt vàng" của những cú bắt tay (Collab), rất nhiều nghệ sĩ muốn có giọng hát của anh trong bài nhạc, đặc biệt là những sản phẩm rap cần hát hook.

Hoàng Tôn là cái tên "nhẵn mặt" của các game show. Anh từng tham gia The Voice 2013 và là thí sinh của đội Mỹ Linh tiến vào chung kết. Chung cuộc, nam ca sĩ giành ngôi á quân The Voice mùa 2, xếp sau Vũ Thảo My. Giọng ca sinh năm 1988 nắm trong tay kho nhạc tự sáng tác hàng chục bản hit, trong đó có sản phẩm sáng tác cho Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Min.

Với riêng Hoàng Tôn, ngoài Em không quay về, loạt hit của anh như Dành cho em, Yêu em rất nhiều, Nước hoa một thời gây sốt trên các BXH nhạc Việt. Nam ca sĩ đang nắm trong tay đầy đủ yếu tố để tỏa sáng trong cuộc đua đường dài ở Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2.

Ngay lúc này, Hoàng Tôn đã thật sự nổi tiếng trở lại sau giai đoạn dài loay hoay, chỉ tỏa sáng khi là tệp đính kèm cùng giọng ca/rapper đình đám khác.