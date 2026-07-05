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Bố trí thừa cấp phó, giao biên chế không phù hợp là hành vi gây lãng phí

Luân Dũng

TPO - Chính phủ quy định cụ thể các hành vi gây lãng phí trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động trong khu vực Nhà nước cũng như việc đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng tài sản công.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 266/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiết kiệm, chống lãng phí.

Nghị định quy định cụ thể hành vi gây lãng phí trong tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng lao động trong khu vực Nhà nước.

Cụ thể, hành vi gây lãng phí là việc thành lập, tổ chức lại cơ quan, tổ chức, đơn vị không đảm bảo điều kiện, tiêu chí, trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật, gây lãng phí.

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Quy định cụ thể hành vi gây lãng phí trong tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng lao động từ 1/7 (Ảnh minh họa)

Cùng với đó là việc bố trí số lượng cấp phó vượt mức quy định (trừ trường hợp được phép bố trí số lượng cấp phó cao hơn theo quy định của pháp luật); giao biên chế không phù hợp với quy định pháp luật về căn cứ xác định biên chế công chức, gây lãng phí.

Nghị định cũng xác định các hành vi gây lãng phí khác là việc tuyển dụng công chức, tiếp nhận vào làm công chức không đúng thẩm quyền, không căn cứ vào tỷ lệ công chức cần bố trí theo vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, gây lãng phí.

Ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức không đúng thẩm quyền; tuyển dụng viên chức không căn cứ vào nhu cầu thực tế, vị trí việc làm, quỹ tiền lương và nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị sự nghiệp công lập, gây lãng phí cũng được coi là những hành vi gây lãng phí.

Bên cạnh đó, Nghị định còn quy định hành vi gây lãng phí khi cố ý đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng tài sản công, vốn đầu tư công không đúng quy định dẫn đến kéo dài thời gian, tiến độ thực hiện dự án so với thời gian, tiến độ đã được phê duyệt.

Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, năng lượng, các hành vi gây lãng phí bao gồm: khai thác nước vượt hạn ngạch đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định gây ra hạn hán, thiếu nước.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định hành vi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất không đảm bảo điều kiện về năng lực dẫn đến đất để thực hiện dự án đầu tư không được sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm so với thời hạn ghi trong dự án đầu tư, thuộc trường hợp phải thu hồi đất theo quy định pháp luật đất đai.

Nghị định quy định Bộ Tài chính là cơ quan thực hiện kiểm tra việc chấp hành, tổ chức thực hiện quy định pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức khác ở trung ương, UBND cấp tỉnh kiểm tra việc chấp hành, tổ chức thực hiện quy định pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí về các nội dung liên quan.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Luân Dũng
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