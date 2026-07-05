Nghệ sĩ Bạch Vân - vợ NSND Tạ Minh Tâm - qua đời

TPO - Nghệ sĩ Bạch Vân - người bạn đời của NSND Tạ Minh Tâm - qua đời hôm 4/7. Trong những ngày cuối đời của nghệ sĩ Bạch Vân, NSND Tạ Minh Tâm liên tục chia sẻ khoảnh khắc tình cảm của hai người lên trang cá nhân.

Nghệ sĩ Bạch Vân - người bạn đời của NSND Tạ Minh Tâm - qua đời hôm 4/7 vì bạo bệnh, hưởng thọ 65 tuổi. NSND Tạ Minh Tâm cho biết lễ tang của nghệ sĩ Bạch Vân diễn ra từ 9h sáng 5/7. Lễ động quan diễn ra lúc 10h sáng 9/7.

Linh cữu được an táng tại quê nhà - phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long.

NSND Tạ Minh Tâm và vợ - diễn viên kịch nói Bạch Vân.

Đông đảo khán giả cùng bạn bè gửi lời chia buồn đến gia quyến, trong đó có diva Thanh Lam, nghệ sĩ Quyền Linh, NSND Quốc Hưng...

Trong những ngày cuối đời của nghệ sĩ Bạch Vân, NSND Tạ Minh Tâm liên tục chia sẻ khoảnh khắc tình cảm của hai người lên trang cá nhân. Nam nghệ sĩ bày tỏ đau xót, mong thời gian dừng lại để ở bên vợ lâu hơn.

Nghệ sĩ Bạch Vân tên thật là Nguyễn Thị Bạch Vân, sinh năm 1962. Bà tốt nghiệp Trường cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM (nay là Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM). Nghệ sĩ Bạch Vân là diễn viên kịch nói có tiếng, được nhiều người mến mộ.

NSND Tạ Minh Tâm sinh năm 1960. Năm 1977, ông giành Huy chương Vàng đơn ca trong Hội diễn văn nghệ quần chúng tại TPHCM với ca khúc Đất nước trọn niềm vui. Đây cũng là dấu mốc lớn, mở ra hành trình theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật chuyên nghiệp của nam nghệ sĩ.

NSND Tạ Minh Tâm tiết lộ khi còn trẻ, hai người thuê ký túc xá đối diện nhau, ngày nào NSND Tạ Minh Tâm cũng mang một khúc cây ra mài và tập hát để thu hút sự chú ý của Bạch Vân. Khúc cây được hai vợ chồng nghệ sĩ giữ gìn đến nay.

Vợ chồng NSND Tạ Minh Tâm thời trẻ.

Khi mới kết hôn, cuộc sống của hai vợ chồng NSND Tạ Minh Tâm gặp không ít khó khăn. Để chồng yên tâm làm nghề, nghệ sĩ Bạch Vân chọn lui về phía sau làm hậu phương.

Khi nhắc đến sự hy sinh của vợ ở giai đoạn đầu theo đuổi sự nghiệp, NSND Tạ Minh Tâm bày tỏ trên truyền hình: "Lúc đó, chúng tôi có một cháu gái rồi nên rất khó khăn. Khi sắm được mỗi người một chiếc xe máy thì cô 'mất lửa', cũng không còn nhiệt tình với nghề nghiệp mà cảm thấy công việc chăm sóc chồng để đi 'chiến đấu' như thế là niềm hạnh phúc. Sự nghiệp biểu diễn của vợ tôi là một nỗi niềm, là hy sinh rất lớn để gia đình tôi, bản thân tôi có được ngày hôm nay".