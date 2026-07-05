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Thái Hòa và phim 'Tử chiến trên không' thắng giải ở Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng

Duy Quốc - Yến Vi

TPO - Sau một tuần sôi động với hàng trăm buổi chiếu phim, hội thảo, tọa đàm và hoạt động giao lưu quốc tế, tối 4/7, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) chính thức bế mạc, khép lại mùa liên hoan phim được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Lễ bế mạc và trao giải diễn ra trong không khí trang trọng, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất, chuyên gia điện ảnh và khách mời đến từ nhiều quốc gia trong khu vực. Đây là điểm kết cho chuỗi hoạt động kéo dài một tuần, đồng thời mở ra những kỳ vọng mới về vai trò của Đà Nẵng trên bản đồ điện ảnh châu Á.

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Lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV). Ảnh: Duy Quốc.

Bà Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA), Đồng Trưởng ban tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng - cho biết mỗi kỳ liên hoan phim đều để lại những con số, nhưng điều đáng nhớ hơn lại là những dấu mốc.

Và DANAFF IV đã tạo nên nhiều dấu mốc để chúng ta cảm nhận rất rõ ràng điện ảnh vẫn luôn có sức mạnh kỳ diệu để kết nối con người, vượt qua mọi khoảng cách về ngôn ngữ, địa lý và văn hóa.

"Một liên hoan phim không còn chỉ là nơi trình chiếu và trao giải. Một liên hoan phim cần trở thành nơi phát hiện tài năng, thúc đẩy sáng tạo, kết nối nguồn lực và tạo ra những cơ hội phát triển cho ngành công nghiệp điện ảnh. Đó chính là hướng đi mà DANAFF đang lựa chọn", bà Ngô Phương Lan nói.

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Bà Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA), đồng Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng - phát biểu tại lễ bế mạc.

Điểm nhấn được chờ đợi nhất của đêm bế mạc là lễ trao giải dành cho các tác phẩm và nghệ sĩ xuất sắc. Những giải thưởng được trao không chỉ tôn vinh các tác phẩm xuất sắc mà còn phản ánh xu hướng sáng tạo đa dạng của điện ảnh châu Á, nơi những câu chuyện mang đậm bản sắc văn hóa tiếp tục tạo được tiếng vang trên trường quốc tế.

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Phim Hẹn em ngày nhật thực nhận giải được yêu thích nhất do khán giả bình chọn.
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Phim Mưa đỏ nhận giải NETPAC cho phim Việt Nam xuất sắc nhất.
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Giải đặc biệt của ban giám khảo và đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về phim Truy tìm long diên hương và đạo diễn Dương Minh Chiến.
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Phim hay nhất thuộc về bộ phim Tử chiến trên không.
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Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - diễn viên Việt Hương - phim Cục vàng của ngoại.
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Giải đặc biệt của Ban giám khảo - phim Numb (Lặng câm).
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Phim châu Á hay nhất thuộc về phim Full Plate (Một bữa no).
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Diễn viên Kirti Kulhari - Phim Full Plate (Một bữa no) giành giải nữ chính xuất sắc nhất.

Hạng mục phim Việt Nam dự thi:

Kịch bản xuất sắc nhất: Phim Bẫy tiền

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Diễn viên Thái Hoà - phim Tử chiến trên không

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Diễn viên Việt Hương - Phim Cục vàng của ngoại

Đạo diễn xuất sắc nhất: Dương Minh Chiến - Truy tìm Long Diên Hương

Giải đặc biệt của Ban Giám khảo: Phim Truy tìm Long Diên Hương

Phim Việt Nam hay nhất: Phim Tử chiến trên không

Hạng mục phim châu Á dự thi:

Kịch bản xuất sắc nhất: Phim Poor Taxi (Xế Nghèo)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Diễn viên Caner Cindoruk - Phim Salvation (Cứu rỗi)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Diễn viên Kirti Kulhari - Phim Full Plate (Một bữa no)

Đạo diễn xuất sắc nhất: Đạo diễn Emin Alper - Phim Salvation (Cứu rỗi)

Giải đặc biệt của Ban Giám khảo: Phim Numb (Lặng câm)

Phim châu Á hay nhất: Phim Full Plate (Một bữa no)

Duy Quốc - Yến Vi
#DANAFF IV #điện ảnh châu Á #Đà Nẵng #liên hoan phim châu Á #phim Việt Nam #trao giải thưởng #phát triển điện ảnh khu vực #bế mạc Liên hoan phim

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