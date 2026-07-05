Thái Hòa và phim 'Tử chiến trên không' thắng giải ở Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng

TPO - Sau một tuần sôi động với hàng trăm buổi chiếu phim, hội thảo, tọa đàm và hoạt động giao lưu quốc tế, tối 4/7, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) chính thức bế mạc, khép lại mùa liên hoan phim được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Lễ bế mạc và trao giải diễn ra trong không khí trang trọng, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất, chuyên gia điện ảnh và khách mời đến từ nhiều quốc gia trong khu vực. Đây là điểm kết cho chuỗi hoạt động kéo dài một tuần, đồng thời mở ra những kỳ vọng mới về vai trò của Đà Nẵng trên bản đồ điện ảnh châu Á.

Lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV). Ảnh: Duy Quốc.

Bà Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA), Đồng Trưởng ban tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng - cho biết mỗi kỳ liên hoan phim đều để lại những con số, nhưng điều đáng nhớ hơn lại là những dấu mốc.

Và DANAFF IV đã tạo nên nhiều dấu mốc để chúng ta cảm nhận rất rõ ràng điện ảnh vẫn luôn có sức mạnh kỳ diệu để kết nối con người, vượt qua mọi khoảng cách về ngôn ngữ, địa lý và văn hóa.

"Một liên hoan phim không còn chỉ là nơi trình chiếu và trao giải. Một liên hoan phim cần trở thành nơi phát hiện tài năng, thúc đẩy sáng tạo, kết nối nguồn lực và tạo ra những cơ hội phát triển cho ngành công nghiệp điện ảnh. Đó chính là hướng đi mà DANAFF đang lựa chọn", bà Ngô Phương Lan nói.

Bà Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA), đồng Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng - phát biểu tại lễ bế mạc.

Điểm nhấn được chờ đợi nhất của đêm bế mạc là lễ trao giải dành cho các tác phẩm và nghệ sĩ xuất sắc. Những giải thưởng được trao không chỉ tôn vinh các tác phẩm xuất sắc mà còn phản ánh xu hướng sáng tạo đa dạng của điện ảnh châu Á, nơi những câu chuyện mang đậm bản sắc văn hóa tiếp tục tạo được tiếng vang trên trường quốc tế.

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