Masterise group và 'Art Talk - luận đàm cùng nghệ thuật'

Khi cái đẹp chạm đến những rung động sâu sắc nhất của tâm hồn, nó không còn đơn thuần là cảm xúc mà dần chuyển hóa thành tri thức và trở thành nguồn cảm hứng đánh thức những giá trị tốt đẹp vốn hiện hữu trong mỗi con người.

Art Talk – một chương trình “Luận đàm cùng nghệ thuật” lần đầu tiên được Masterise Group và hệ sinh thái giới thiệu và tổ chức, dành riêng cho sự giao lưu, gặp gỡ giữa nghệ sĩ – những họa sĩ, nhà điêu khắc tài năng – với người yêu nghệ thuật, mở ra không gian chia sẻ sâu sắc, nơi nghệ thuật không chỉ để chiêm ngưỡng, nó mở ra đối thoại, nuôi dưỡng cảm thụ và định hình cách chúng ta sống, giúp chúng ta nhìn thế giới bằng đôi mắt tinh tế hơn và thấu cảm hơn với con người và cuộc sống.

Nghệ thuật và hành trình nuôi dưỡng thấu cảm

Biết chiêm ngưỡng cái đẹp là bước khởi đầu của sự thấu cảm. Cái đẹp có thể đánh thức lòng trắc ẩn, khơi dậy phần thiện lương sâu thẳm trong mỗi người và định hướng tâm hồn hướng tới những giá trị chân - thiện - mỹ.

Giữa những chuyển động không ngừng của cuộc sống hiện đại, nghệ thuật tạo ra những khoảng lặng để con người quan sát kỹ hơn, cảm nhận sâu hơn và kết nối sâu sắc hơn với chính mình cũng như thế giới xung quanh. Từ những trải nghiệm ấy, nghệ thuật trở thành một phần quan trọng trong hành trình hoàn thiện đời sống tinh thần, nuôi dưỡng chiều sâu cảm xúc và làm phong phú chất lượng sống.

Một cộng đồng biết yêu cái đẹp sẽ tự khắc từ chối sự “thô lỗ”. Một xã hội biết trân trọng văn hóa sẽ tự khắc trở nên văn minh, nhân văn và phát triển bền vững hơn.

Khi nghệ thuật trở thành một cuộc đối thoại

Giá trị của nghệ thuật không nằm ở việc đưa ra những đáp án, mà ở khả năng khơi mở những cuộc đối thoại.

Mỗi tác phẩm nghệ thuật là điểm gặp gỡ của cảm xúc, ký ức, tư tưởng và những trải nghiệm sống khác nhau. Đó là cuộc đối thoại giữa nghệ sĩ và công chúng, giữa quá khứ và hiện tại, giữa những giá trị được gìn giữ với những cách diễn giải mới của đời sống đương đại.

Art Talk - Luận đàm cùng nghệ thuật tại The Atelier by Masterise Homes được tổ chức để mở ra không gian đối thoại như thế. Tại đây, những người yêu nghệ thuật sẽ được trực tiếp lắng nghe những câu chuyện phía sau tác phẩm, phía sau hành trình sáng tạo của người nghệ sĩ, đồng thời cùng chiêm ngắm, cảm nhận và suy ngẫm về vai trò của nghệ thuật trong việc nuôi dưỡng con người và cộng đồng.

Buổi luận đàm quy tụ các tác phẩm hội họa nổi tiếng cùng chia sẻ của nhiều họa sĩ Trần Hải Minh, Nguyễn Thị Kim Thái, Trần Lưu Mỹ, Nguyễn Nghĩa Cương và họa sĩ Mai Anh, bên cạnh các tác phẩm điêu khắc của Điềm Phùng Thị và Lê Công Thành - những tên tuổi đã để lại dấu ấn đặc biệt trong dòng chảy mỹ thuật Việt Nam. Không chỉ phản ánh dấu ấn sáng tạo mà còn mở ra những góc nhìn về vẻ đẹp, bản sắc và chiều sâu văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Từ những góc nhìn sáng tạo đa dạng, các nghệ sĩ chia sẻ về hành trình sáng tác, vai trò của nghệ thuật trong đời sống đương đại và cách cái đẹp góp phần nuôi dưỡng chiều sâu nhân văn.

“Những sáng tạo bài bản giúp nâng tầm chất lượng sống cho cộng đồng” (Norman Foster)

Qua những chia sẻ và sự gặp gỡ của những tác phẩm kinh điển từ nhiều họa sĩ tài năng, “Art Talk - Luận đàm cùng nghệ thuật” là một trong nhiều hoạt động Masterise Group đã kiến tạo và sẽ tiếp nối với mong muốn đưa những giá trị nghệ thuật tinh hoa đến gần hơn với đời sống thường nhật, tạo nên những điểm chạm giàu cảm xúc và chiều sâu văn hóa – nơi cái đẹp được cảm nhận, các giá trị được gìn giữ, kết nối và trao truyền.

Như một tri kỷ đồng điệu với khách hàng trong tư duy, cảm xúc, nhờ kết nối giá trị của nghệ thuật cao quý, Masterise Group lan tỏa phong cách sống tinh tế, nhân văn và giàu bản sắc, từ đó góp phần tạo dựng một tương lai bền vững được vun đắp từ trí tuệ khai mở, sự thiện lương và vẻ đẹp bản chất trong mỗi con người.