Marriott International và Masterise Group ký kết hợp tác chiến lược thông qua loạt dự án cao cấp

P.V

Sau sự kiện ký kết hợp tác chiến lược với Masterise Group, Marriott International sẽ quản lý 4 khách sạn và 1 khu căn hộ hạng sang, qua đó bổ sung gần 1.900 phòng ở phân khúc cao cấp vào hệ thống mà thương hiệu đang vận hành tại Việt Nam.

1-9080.jpg
Từ trái sang phải: Bà Tạ Anh Phương - Giám đốc Cấp cao Khối Khách sạn & Giải trí, Masterise Group | Ông Gautam Bhandari - Giám đốc Phát triển khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc), Marriott International

Thỏa thuận hợp tác được ký kết bởi ông Gautam Bhandari, Giám đốc Phát triển khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc), Marriott International và bà Tạ Anh Phương, Giám đốc Cấp cao Khối Khách sạn & Giải trí, Masterise Group, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược giới thiệu các thương hiệu khách sạn hạng sang, cao cấp và chọn lọc hàng đầu của Marriott tại các đô thị lớn, trung tâm kinh tế và điểm đến nghỉ dưỡng trọng yếu trên khắp Việt Nam.

Các dự án thuộc hợp tác chiến lược này trải dài từ Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh đến Cần Giờ, nối dài và đa dạng hoá hệ thống bất động sản - du lịch chuẩn mực quốc tế được vận hành bởi Marriott International.

Tại Tp. Hồ Chí Minh, khách sạn The Ritz-Carlton, Saigon và khu căn hộ The Ritz-Carlton Residences, Saigon đánh dấu lần đầu xuất hiện của thương hiệu huyền thoại này. Tọa lạc tại trung tâm thương mại của thành phố, dự án bao gồm khách sạn 231 phòng và một tòa tháp 420 căn hộ hạng sang, mang đến một biểu tượng xa xỉ mới cho thành phố.

Ở cửa ngõ sinh thái Cần Giờ, tổ hợp JW Marriott Hotel Saigon Can Gio và khách sạn Four Points by Sheraton Saigon, Can Gio cùng tọa lạc trong khu đô thị lấn biển rộng 2.870 ha. Đây sẽ là tâm điểm kết nối Tp. Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành, dự kiến đón tiếp 9 triệu lượt khách mỗi năm. Tổ hợp khách sạn kép này dự kiến cung cấp 780 phòng khách sạn.

Tại Hà Nội, khách sạn Cổ Loa Marriott sẽ là dấu ấn đầu tiên của thương hiệu Marriott Hotels tại thủ đô. Khách sạn toạ lạc ngay cạnh Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, cách trung tâm thành phố khoảng 13km. Dự án đang trong quá trình xây dựng và dự kiến cung cấp 494 phòng. Đây là dòng khách sạn hướng tới phân khúc khách công vụ và MICE, với trải nghiệm Wonderful Hospitality đặc trưng cùng không gian lưu trú rộng rãi. Thiết kế khách sạn mang đậm hơi thở Hà Nội đồng thời tôn vinh các giá trị văn hóa Việt Nam trong trải nghiệm tổng thể.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Gautam Bhandari, Marriott International cho biết: “Mối quan hệ hợp tác giữa Marriott International và Masterise Group được xây dựng trên nền tảng chung về tầm nhìn dài hạn và cam kết bền bỉ đối với chất lượng xuất sắc. Chúng tôi không chỉ cùng phát triển các dự án mà còn kiến tạo những công trình mang tính biểu tượng - được thiết kế, xây dựng, quản lý và vận hành đồng bộ theo các tiêu chuẩn khắt khe nhất của các thương hiệu hàng đầu thế giới thuộc tập đoàn Marriott. Thông qua thỏa thuận đa dự án này, chúng tôi kỳ vọng kiến tạo những điểm đến mang lại trải nghiệm sâu sắc và đáng nhớ cho du khách trong nước và quốc tế.”

Tính đến Quý III/2025, Marriott International đang vận hành 29 khách sạn tại Việt Nam, trải rộng trên 12 thương hiệu, từ các đô thị cửa ngõ, trung tâm kinh tế đến các điểm đến nghỉ dưỡng. Việc đạt được cột mốc ký kết chiến lược cùng Masterise Group (MAG) được xem như bước đà đưa thương hiệu mở rộng danh mục bất động sản mang tầm vóc quốc tế và định hình chuẩn mực mới cho trải nghiệm sống, nghỉ dưỡng và du lịch tại Việt Nam.

