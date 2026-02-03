Tiền Phong Nam tổng kết kinh doanh, tri ân hệ thống phân phối khu vực phía Nam

Trong bức tranh toàn cảnh của thị trường vật liệu xây dựng năm 2025, trước những biến động vĩ mô và áp lực cạnh tranh liên tục đặt ra yêu cầu thích ứng cao, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (Tiền Phong Nam) tiếp tục khẳng định bản lĩnh của một doanh nghiệp giữ vai trò dẫn dắt, khi duy trì nhịp tăng trưởng ổn định và củng cố vững chắc hệ thống phân phối tại khu vực phía Nam.

Ngày 30/01/2026, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam tổ chức Lễ Tổng kết kinh doanh và Tri ân Hệ thống Bán hàng 6 tháng cuối năm 2025 khu vực phía Nam, với sự tham dự của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, đội ngũ quản lý, cán bộ kinh doanh và đại diện các Trung tâm phân phối, Nhà phân phối và Đơn vị bán hàng tiêu biểu.

Sự kiện còn là lời tri ân dành cho những đối tác đã đồng hành bền bỉ, góp phần giữ vững nhịp vận hành và sức lan tỏa của thương hiệu Nhựa Tiền Phong trong nửa cuối năm 2025.

Không chỉ là dịp tổng kết và vinh danh thành tích, sự kiện còn ghi dấu chiến lược phát triển bền vững dựa trên sự gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và hệ thống phân phối

Trong không khí trang trọng, ấm áp và giàu cảm xúc, các đại biểu đã cùng nhìn lại những dấu ấn về hoạt động của Tiền Phong Nam trong 6 tháng cuối năm 2025, giai đoạn thị trường đối mặt với nhiều thách thức khi chi phí đầu vào tăng cao, sức mua phân hóa và cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Tiết mục văn nghệ mở màn được dàn dựng công phu, mang đến không khí sôi nổi và gắn kết tại buổi lễ.

Những kết quả đạt được trong 6 tháng cuối năm 2025 là tổng hòa của chiến lược điều hành nhất quán, năng lực tổ chức thị trường cùng sự phối hợp hiệu quả giữa Tiền Phong Nam với hệ thống đối tác phân phối. Hệ thống bán hàng tại khu vực phía Nam tiếp tục phát huy vai trò là “cánh tay nối dài” của doanh nghiệp, góp phần duy trì ổn định thị trường, mở rộng độ phủ và gia tăng sức hiện diện của thương hiệu Nhựa Tiền Phong.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Hồ Phi Hải - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tiền Phong Nam khẳng định, sự phát triển của doanh nghiệp luôn gắn liền với sự lớn mạnh của hệ thống phân phối. Theo ông, trong bối cảnh kinh tế năm 2025 nhiều biến động, những kết quả đạt được trong 6 tháng cuối năm là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết, niềm tin và mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Tiền Phong Nam và hệ thống đối tác khu vực phía Nam.

“Chúng tôi không chỉ là nhà sản xuất, mà là đối tác chiến lược dài hạn, cùng chia sẻ cơ hội, cùng vượt qua thách thức và cùng nhau phát triển bền vững.” - Ông Hồ Phi Hải nhấn mạnh.

Ông Hồ Phi Hải - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam, phát biểu khai mạc.

Bên cạnh việc đánh giá kết quả kinh doanh, Tiền Phong Nam còn chú trọng công tác tôn vinh đội ngũ nhân sự Khối Kinh doanh, lực lượng trực tiếp triển khai chiến lược, kết nối thị trường và đồng hành cùng các nhà phân phối.

Trong khuôn khổ chương trình, Tiền Phong Nam đã biểu dương và trao thưởng cho các cá nhân tiêu biểu thuộc Khối Kinh doanh, với 34 bằng khen và 8 kỷ niệm chương được trao ở các hạng mục hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc công việc.

Không khí chương trình trở nên sôi nổi và xúc động hơn khi bước vào Lễ Tri ân Hệ thống Bán hàng 6 tháng cuối năm 2025. Nhiều hạng mục giải thưởng lần lượt được trao, ghi nhận đóng góp của các nhà phân phối trên toàn khu vực phía Nam. Theo đó, Tiền Phong Nam vinh danh Top 10 Nhà phân phối đạt Giải Đồng Hành, Top 5 Nhà phân phối đạt Giải Triển Vọng, Top 9 Nhà phân phối đạt Giải Ba, Top 5 Nhà phân phối đạt Giải Nhì và Top 5 Nhà phân phối đạt Giải Nhất.

Trong đó, Giải Nhất được trao cho các nhà phân phối dẫn đầu tại từng khu vực, gồm Nhà phân phối Minh Nghi (Bắc Miền Trung), Nhà phân phối Thạnh Đức (Nam Miền Trung), Nhà phân phối Thanh Mai (Cao Nguyên), Nhà phân phối Hùng Anh (Đông Nam Bộ) và Nhà phân phối Hội Ngộ Phương Nam (Tây Nam Bộ). Đây là những đơn vị có thành tích vượt bậc trong hoạt động kinh doanh, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng và ổn định của toàn hệ thống Tiền Phong Nam.

Khoảnh khắc lãnh đạo Tiền Phong Nam nâng ly, thể hiện tinh thần quyết tâm gắn kết trong chiến lược phát triển dài hạn.

Khép lại các hạng mục vinh danh, chương trình tiếp nối với hoạt động giao lưu, mở ra không gian đối thoại chiến lược giữa doanh nghiệp và hệ thống phân phối, khi những vấn đề về thị trường, năng lực vận hành và định hướng tăng trưởng dài hạn được trao đổi một cách thẳng thắn và cởi mở. Nhiều định hướng chiến lược cho năm 2026 đã được chia sẻ, tập trung vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường độ phủ thị trường và củng cố vị thế thương hiệu Nhựa Tiền Phong tại khu vực phía Nam

Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ, nhân viên Tiền Phong Nam thể hiện sự đồng lòng, thống nhất trong định hướng phát triển bền vững và nâng cao năng lực vận hành hệ thống.

Là đơn vị thành viên trực thuộc Nhựa Tiền Phong, Tiền Phong Nam được xác định là một trong những trụ cột tăng trưởng mạnh mẽ của doanh nghiệp tại khu vực phía Nam, trong việc mở rộng thị phần, chuẩn hóa hệ thống phân phối và tăng cường sự hiện diện của giá trị thương hiệu trên thị trường.