Thi công phòng sạch: bài toán kỹ thuật hay chiến lược dài hạn?

Cân bằng giữa chi phí đầu tư và hiệu năng vận hành

Trong các dự án nhà máy công nghệ cao, quyết định đầu tư thường chịu tác động lớn từ bài toán tối ưu chi phí xây dựng ban đầu (CAPEX). Nhiều chủ đầu tư ưu tiên các phương án thi công tập trung vào việc đáp ứng các thông số kỹ thuật cơ bản để nhanh chóng đưa dây chuyền vào hoạt động.

Tuy nhiên, phòng sạch là hệ thống tiêu thụ năng lượng lớn và yêu cầu duy trì sự ổn định liên tục. Nếu thiết kế ban đầu chưa tính toán kỹ lưỡng các kịch bản vận hành dài hạn, doanh nghiệp sẽ đối mặt với thách thức trong kiểm soát chi phí hoạt động (OPEX), đặc biệt là mức tiêu hao điện năng của hệ thống HVAC (Sưởi, Thông gió và Điều hòa không khí).

Bên cạnh đó, khi doanh nghiệp cần nâng cấp tiêu chuẩn để thâm nhập các thị trường có hàng rào kỹ thuật cao (như EU, Mỹ, Nhật Bản), hạ tầng cơ sở cần có tính tương thích. Việc thiếu các phương án dự phòng về không gian kỹ thuật và công suất hệ thống có thể dẫn đến yêu cầu cải tạo phức tạp, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Để đảm bảo tính hiệu quả xuyên suốt vòng đời dự án, thị trường đang ghi nhận sự thay đổi trong tiêu chí lựa chọn đối tác thực hiện. Vai trò của đơn vị thi công hiện nay mở rộng sang khả năng tham vấn giải pháp kỹ thuật tổng thể, thay vì chỉ thực hiện lắp đặt theo thiết kế có sẵn.

Một đối tác phòng sạch có năng lực cần am hiểu quy trình công nghệ sản xuất và chiến lược phát triển sản phẩm của chủ đầu tư. Từ đó, các phương án về quy hoạch mặt bằng, luồng di chuyển và cấu trúc hệ thống cơ điện được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu hiện tại và sẵn sàng cho các kế hoạch mở rộng công suất trong tương lai.

Giải bài toán thi công phòng sạch với dịch vụ One-Stop-Service từ Intech E&C

INTECH E&C là nhà thầu phòng sạch hàng đầu Việt Nam, chuyên cung cấp Giải pháp tổng thể (thiết kế, thi công, đo kiểm đến bảo trì) cho tất cả lĩnh vực công nghiệp như bán dẫn, điện tử, y tế, dược phẩm, thực phẩm, hóa mỹ phẩm, và nhiều ngành khác.

Sở hữu hệ sinh thái phòng sạch toàn diện với mô hình “One-stop service” – giải pháp trọn gói, đồng bộ giúp khách hàng tối ưu hóa chi phí, thời gian và hiệu quả vận hành, INTECH E&C cam kết mang đến những giải pháp tối ưu nhất với nhu cầu thực tế và đặc thù của từng dự án.

Với INTECH E&C, thi công phòng sạch được tiếp cận như một chiến lược kỹ thuật gắn chặt với chiến lược sản xuất dài hạn của doanh nghiệp. Ngay từ giai đoạn tư vấn – thiết kế, các kịch bản vận hành được đặt ra song song: công suất hiện tại, khả năng mở rộng dây chuyền, yêu cầu nâng cấp cấp độ sạch, cũng như bài toán tiêu thụ năng lượng trong suốt vòng đời nhà máy. Trên cơ sở đó, toàn bộ cấu trúc hệ thống – từ layout, phân khu chức năng, chênh áp, luồng khí, đến năng lực dự phòng của HVAC – được tính toán đồng bộ, thay vì tối ưu cục bộ từng hạng mục. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp hạn chế tình trạng phải cải tạo lớn khi mở rộng công suất hoặc tham gia các kỳ đánh giá, audit quốc tế.

Năng lực của Intech E&C được khẳng định qua việc làm chủ các giải pháp phòng sạch cấp cao, đáp ứng tiêu chuẩn ISO 14644, GMP, EU-GMP và các yêu cầu kỹ thuật khắt khe của ngành điện tử, bán dẫn, dược phẩm và y tế. Việc sở hữu hệ sinh thái phòng sạch toàn diện cho phép Intech E&C kiểm soát chất lượng xuyên suốt vòng đời dự án, đồng thời tối ưu chi phí đầu tư và vận hành cho khách hàng.