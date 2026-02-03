Pháp lý chắc, tiến độ chuẩn - Cư dân Lotus Star cùng đón tin vui trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Không chỉ "được lòng" giới đầu tư săn tìm căn hộ tiềm năng tạo dòng tiền cho thuê, tòa căn hộ Lotus 1 tại trung tâm “siêu đô thị” công nghiệp lớn Bắc Ninh đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều khách hàng có mong muốn an cư lâu dài tại đây bởi mức giá tốt nhất thị trường.

Thị trường ưu tiên “giá trị thật”, dự án có nền tảng vững vàng lên ngôi

Sau giai đoạn phát triển nóng vừa qua, thị trường bất động sản đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong tâm lý người mua. Nếu như trước đây, các yếu tố như giá bán hay kỳ vọng tăng giá ngắn hạn được đặt lên hàng đầu, thì hiện nay, pháp lý, tiến độ và khả năng hình thành cộng đồng cư dân thực tế mới là những tiêu chí mang tính quyết định cho sự tăng trưởng bền vững.

Thực tế cho thấy, người mua nhà ngày càng thận trọng hơn, đặc biệt với các dự án hình thành trong tương lai. Những dự án đã hoặc đang được triển khai bài bản, có sản phẩm hiện hữu, tiến độ xây dựng rõ ràng và pháp lý minh bạch thường giữ được sức hút ổn định, bất chấp những biến động chung của thị trường.

Tại trung tâm đô thị Bắc Ninh, tổ hợp căn hộ cao cấp Lotus Star được đánh giá là một trong những dự án hiếm hoi hội tụ đầy đủ các yếu tố này. Việc dự án từng bước hoàn thiện, đưa các tòa nhà vào vận hành và bàn giao sổ hồng cho cư dân đang tạo nên nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tổ hợp căn hộ Lotus Star tại P. Bắc Giang, trung tâm Bắc Ninh mới

Cư dân Lotus 2 chính thức nhận sổ hồng – Dấu mốc khẳng định năng lực

Cuối tháng 1/2026 vừa qua, chủ đầu tư TTB Group đã chính thức bàn giao sổ hồng tới tay các cư dân tòa Lotus 2 chỉ sau 3 tháng về ở. Đây được xem là cột mốc quan trọng đối với cư dân đang sinh sống tại dự án và là lời khẳng định về uy tín của CĐT trước những cam kết với khách hàng.

Niềm vui của gia chủ Lotus 2 khi chính thức cầm trên tay “tờ A4”

Theo đại diện chủ đầu tư, việc hoàn thiện thủ tục cấp sổ cho Lotus 2 được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, với hồ sơ pháp lý đầy đủ và rõ ràng. Trong bối cảnh nhiều dự án trên thị trường vẫn gặp khó ở khâu hoàn công và cấp sổ, việc Lotus 2 ra sổ đúng như cam kết không chỉ là lời khẳng định uy tín với cư dân mà còn tạo niềm tin cho khách hàng đang quan tâm đến các tòa nhà tiếp theo. Đây chính là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của dự án trên thị trường.

Đại diện Đất Xanh Miền Bắc - đơn vị phân phối độc quyền dự án chia sẻ: “Những dự án đã có cư dân nhận sổ hồng thường sở hữu lợi thế lớn về uy tín và tính thanh khoản. Đây cũng là cơ sở quan trọng giúp người mua nhà yên tâm hơn khi đưa ra quyết định, đặc biệt với những khách hàng có nhu cầu ở thực hoặc tích sản dài hạn.”

Lotus 1 tăng tốc thi công, hình hài ngày càng rõ nét

Song song với việc hoàn thiện pháp lý cho tòa Lotus 2 đã bàn giao, Lotus 1 – tòa nhà tiếp theo đang được triển khai tại Lotus Star cũng ghi nhận tiến độ thi công thần tốc. Theo thông tin từ đơn vị phát triển, dự án chỉ mất từ 7 tới 10 ngày để hoàn thành 1 sàn và hiện đã thi công đến tầng 14 trên tổng số 21 tầng, tương đương hơn 65% khối lượng phần thân công trình.

Tòa Lotus 1 tiến gần tới ngày cất nóc

Tiến độ xây dựng được duy trì ổn định trong giai đoạn thị trường còn nhiều thách thức được xem là điểm cộng lớn của dự án. Hình hài công trình ngày càng hoàn thiện không chỉ giúp khách hàng dễ hình dung về không gian sống trong tương lai, mà còn mang lại sự yên tâm về khả năng bàn giao đúng tiến độ.

Đáng chú ý, Lotus 1 được thi công bởi nhà thầu Licogi, được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng thi công, từ kết cấu, vật liệu xây dựng cho đến các hạng mục hoàn thiện. Theo đại diện chủ đầu tư, Lotus 1 được định hướng phát triển theo tiêu chuẩn căn hộ cao cấp trong tổ hợp Lotus Star, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người mua nhà về không gian sống tiện nghi và bền vững.

Chuẩn sống cao cấp tại tâm điểm hành chính mới Bắc Ninh

Tọa lạc ngay mặt đường Trần Quang Khải, Lotus Star sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất khi nằm tại lõi trung tâm hành chính mới tỉnh Bắc Ninh, khu vực được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng và tiện ích đô thị. Chỉ trong bán kính khoảng 2km, cư dân dự án dễ dàng tiếp cận hệ thống hành chính - giáo dục - y tế - thương mại trọng điểm, đồng thời thuận tiện di chuyển đến TP. Bắc Ninh cũ và Thủ đô Hà Nội qua các trục giao thông lớn như cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn hay đường tỉnh DT295B.

Tòa căn hộ Lotus 1 sở hữu vị trí trung tâm bậc nhất P. Bắc Giang

Được phát triển theo mô hình tổ hợp đa tiện ích quốc tế, tổ hợp Lotus Star nói chung và tòa Lotus 1 nói riêng hứa hẹn giúp cư dân tương lai nâng tầm chuẩn sống với bộ sưu tập tiện ích nội khu đẳng cấp: đường dạo bộ, khu tổ chức sự kiện, sân chơi trẻ em... Khu giải trí: TTTM tầng 20, nhà hàng, hệ thống quán cà phê trong và ngoài trời, khu sinh thái cộng đồng…

Về không gian, mọi căn hộ Lotus 1 đều được thiết kế tối ưu về diện tích và công năng sử dụng, tất cả các phòng trong căn hộ đều đón ánh sáng tự nhiên. Căn hộ 2 phòng ngủ 2 WC, 2 phòng ngủ +1 & 2WC có diện tích từ 54,4m2 – 89,3m2 được "may đo" vừa vặn cho cả gia đình trẻ và gia đình đa thế hệ.

Dù đang trong thời điểm cận Tết, nhưng dự án vẫn ghi nhận mức độ quan tâm lớn từ thị trường khi chủ đầu tư cùng đơn vị phân phối triển khai loạt ưu đãi hấp dẫn như: chiết khấu tới 6,5%, lãi suất 0% trong 16 tháng, quà tặng nội thất tới 40 triệu đồng...

Với tiêu chuẩn hoàn thiện cao cấp cùng mức giá rẻ nhất khu vực chỉ từ 45 triệu đồng/m², Lotus 1 đang mở ra cơ hội tiếp cận không gian sống chất lượng cao tại khu vực trung tâm Bắc Giang – Bắc Ninh cho đông đảo khách hàng có nhu cầu an cư.

