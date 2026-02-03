Masterise Homes tổ chức lễ vinh danh đối tác kinh doanh 2025 với chủ đề 'Star Nation'

Ngày 27/01, Masterise Homes tổ chức Lễ vinh danh Đối tác Kinh doanh 2025 khu vực miền Bắc với chủ đề “Star Nation”. Lấy cảm hứng từ tinh thần Olympic, sự kiện quy tụ hơn 1.000 ngôi sao kinh doanh ưu tú đến từ gần 50 đại lý chiến lược, thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trên hành trình “Kiến tạo trải nghiệm xứng tầm”.

Tiếp nối hành trình vinh danh đầy cảm xúc mang tên “Written in the Stars” (năm 2023), “Avenue of Stars” (năm 2024) và “Starway of Creation” (2025), năm 2026 đánh dấu mốc lần đầu tiên Masterise Homes tổ chức Lễ vinh danh Đối tác kinh doanh 2025 trên quy mô toàn quốc, với chủ đề “STAR NATION”. Sau thành công của lễ vinh danh tại TPHCM ngày 23/01, Lễ vinh danh khu vực Miền Bắc không chỉ là sự kiện tôn vinh những nỗ lực bền bỉ của các cá nhân và đối tác chiến lược đồng hành, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự đồng lòng và tinh thần gắn kết, cùng chung tay kiến tạo những giá trị bền vững.

“Thế vận hội” của những ngôi sao kinh doanh

Lấy cảm hứng từ tinh thần Olympic, Lễ vinh danh “Star Nation” năm nay tái hiện một thế vận hội đúng nghĩa, tôn vinh những cá nhân xuất sắc và tập thể bản lĩnh đã đồng hành cùng Masterise Homes trên “Hành trình kiến tạo 2025”.

Trong đó, “STAR” chính là “cá nhân” mỗi ngôi sao kinh doanh luôn mang trong mình ngọn lửa đam mê và nỗ lực phi thường để chinh phục những dấu mốc mới trên thị trường. Còn “NATION” là hiện thân của “tập thể” đồng lòng, nơi tất cả đại lý chiến lược cùng Masterise Homes cộng hưởng giá trị. Từ STAR đến NATION là “Hành trình của bạn - Hành trình của chúng ta” – thông điệp khẳng định vinh quang chỉ rực rỡ khi sức mạnh cá nhân cộng hưởng cùng tinh thần đồng đội, cùng nhau kiến tạo trải nghiệm xứng tầm.

Màn diễu hành “Thế vận hội Star Nation” rực rỡ khí thế khơi dậy cảm xúc tự hào từ những giây phút mở màn chương trình.

Trong không gian đầy cảm hứng tại The Galleria by Masterise Homes (Ocean Park 1, Hà Nội), hành trình ấy được dẫn dắt xuyên suốt 3 chương: Chương 1 - The Making of a Star, Chương 2 - United for Greatness và Chương 3 - Together - We are Star Nation.

Qua những thước phim nghệ thuật do chính những “ngôi sao kinh doanh” hóa thân thành các “vận động viên Olympic” đã tái hiện trọn vẹn tinh thần nhiệt huyết và nỗ lực bền bỉ của đội ngũ đồng hành. Tại Miền Bắc, 27 hạng mục giải thưởng danh giá đã được trao cho 105 cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc, minh chứng cho sự thấu hiểu và trân trọng của Masterise Homes dành cho các các đại lý phân phối chính thức đã đồng hành suốt chặng đường 2025 rực rỡ.

Masterise Homes vinh danh các đại lý chiến lược xuất sắc đã đồng hành xuyên suốt “Hành trình kiến tạo 2025”

Điểm nhấn của chương trình là màn công bố thông điệp 2026, “Hành trình Kiến Tạo 2025” khép lại đầy vinh quang, mở ra một hành trình mới được viết bằng bản lĩnh và niềm tin mang tên “Hành trình Bền vững”.

Với ba sắc màu âm nhạc - ba cá tính riêng biệt của Gigi Hương Giang, Hoàng Hải và Bùi Công Nam, Lễ vinh danh đã dẫn dắt khách mời qua nhiều cung bậc cảm xúc đa chiều, từ sôi động, nhiệt huyết, đến sâu lắng, đầy tự sự khi gợi nhắc về giá trị của “Gia đình” trong những ngày Tết Nguyên Đán cận kề.

Những màn biểu diễn ấn tượng từ ca sĩ Gigi Hương Giang, Hoàng Hải và nghệ sĩ Bùi Công Nam đã chạm tới sự thăng hoa cảm xúc của khách mời

Vị thế tiên phong dẫn lối “Hành trình bền vững”

Năm 2025, Masterise Homes tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trên “Hành trình kiến tạo” với 6 dấu ấn đầy tự hào. Khởi đầu từ tâm huyết “Kiến tạo lực lượng bán hàng” tinh nhuệ với Câu lạc bộ Ngôi sao - lực lượng nòng cốt tạo nên sức bật thị trường. Thương hiệu đã hiện thực hóa hành trình “Kiến tạo phong cách sống” với những mảnh ghép chiến lược thuộc bộ sưu tập phong cách sống Masteri (Masteri Collection) tại các đại đô thị phía Bắc như: Masteri Trinity Square, Masteri Era Landmark (Ocean City), Masteri Sky Quarter (Đan Phượng) và Masteri Rivera Danang (Đà Nẵng). Song hành là sứ mệnh “Kiến tạo giá trị sống” với bộ sưu tập LUMIÈRE Series tại các khu vực trọng điểm như: Lumière Orient Pearl (Ocean City), Lumière Prime Hills và Lumière Essence Peak (Global Gate). Sau khi định hình phong cách sống và giá trị sống, “Hành trình kiến tạo 2025” của Masterise Homes tiếp tục được xác lập với dấu ấn “Kiến tạo di sản” với bộ sưu tập bất động sản hàng hiệu (International Branded Residences).

Kiến tạo không gian sống là khởi đầu, nuôi dưỡng cộng đồng là hành trình dài lâu, dấu ấn tiếp theo của Masterise Homes trong năm 2025 là “Kiến tạo cộng đồng” - “Nhà tôi ở Masterise”, phụng sự hơn 30.000 cư dân tại các dự án đã bàn giao như Masteri West Heights, Masteri Waterfront, Masteri Centre Point, LUMIÈRE Boulevard…, tạo hiệu ứng cộng hưởng thông qua chuỗi hoạt động cộng đồng được tổ chức xuyên suốt năm, với sự đồng hành của Masterise Property Management.

Từ những cộng đồng gắn kết, tầm nhìn được mở rộng về một tương lai dài hạn, một dấu ấn về “Kiến tạo tương lai bền vững”. Trong năm 2025, từ bất động sản cao cấp, Masterise Group mở rộng sang hạ tầng chiến lược, thúc đẩy các liên kết vùng, và mở rộng các không gian phát triển mới của quốc gia, nổi bật là dự án trọng điểm - Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình.

Ông Lê Quốc Hưng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh Masterise Group phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Hưng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh Masterise Group khẳng định, năm 2025 là một chặng đường vinh quang đầy thách thức, nhưng chính sự kiên định thực thi 6 giá trị kiến tạo cùng những nỗ lực bứt phá đã giúp Masterise Homes xác lập nên những cột mốc đầy tự hào. Bước sang năm 2026, một hành trình bền vững sẽ tiếp tục được vun đắp từ nền tảng 6 giá trị cốt lõi này, cùng nội lực bền bỉ và khát khao không ngừng để tiếp tục xây dựng những công trình biểu tượng trên khắp cả nước, đóng góp vào sự thịnh vượng của thế hệ hôm nay và mai sau.

Lễ vinh danh đối tác kinh doanh 2025 khu vực miền Bắc “STAR NATION” của Masterise Homes đã khép lại thành công rực rỡ, thắp lên ngọn đuốc ý chí kiên cường cho toàn thể đối tác kinh doanh. Sự kiện không chỉ khẳng định vị thế vững chắc của Masterise Homes với vai trò tiên phong, nhà kiến tạo trên bản đồ bất động sản mà còn mở ra hành trình bền vững, đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.