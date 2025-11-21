Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV: Dòng phim chiến tranh, cách mạng vẫn 'hot'

TP - Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV mở màn tối 15/11 bằng Mùi cỏ cháy, một lựa chọn mang tính biểu tượng cho mối dây liên kết giữa ký ức dân tộc và cảm xúc công chúng hôm nay. Chỉ một ngày sau đó, Mưa đỏ tạo nên một hiện tượng hiếm có - 1 triệu lượt xem trực tuyến chỉ sau 24 giờ miễn phí trên TV360, tái khẳng định sức hút bền bỉ của dòng phim chiến tranh, cách mạng trong đời sống đương đại.

Ký ức tập thể luôn cần được kể lại

Mùi cỏ cháy là bộ phim của đạo diễn, NSƯT Nguyễn Hữu Mười và biên kịch Hoàng Nhuận Cầm, đã ra mắt từ năm 2012, nhưng tại buổi chiếu khai mạc Tuần phim, số lượng khán giả trẻ xếp hàng vào rạp khiến nhiều người bất ngờ. Bộ phim tái hiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị qua góc nhìn bốn chàng sinh viên Hà Nội: Hoàng, Thành, Thăng, Long.

Khán giả xếp hàng xem phim trong Tuần phim chào mừng LHP Việt Nam lần thứ XXIV

13 năm trôi qua, câu chuyện ấy vẫn được đón nhận nồng nhiệt. Nhiều bạn trẻ chia sẻ tại buổi giao lưu rằng, phim “mang lại những cảm xúc khó diễn tả”, dù chiến tranh đã lùi xa và phần lớn người xem sinh ra sau thời bình.

Sự vẹn nguyên của cảm xúc khiến Mùi cỏ cháy trở thành “cầu nối giữa quá khứ và hiện tại”, như lời Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt tại lễ khai mạc. Đó cũng là thế mạnh của dòng phim chiến tranh, cách mạng: lưu giữ ký ức tập thể bằng nghệ thuật kể chuyện, biến câu chuyện lịch sử trở nên gần gũi và sống động.

Vẫn “cháy rừng rực”, Mưa đỏ sau khi rời rạp với 714 tỷ đồng doanh thu và hơn 8,1 triệu lượt xem, phim tiếp tục tạo nên một làn sóng thứ hai khi được chiếu miễn phí trên TV360.

Con số 1 triệu lượt xem chỉ trong ngày đầu được coi là kỷ lục của nền tảng, phản ánh nhu cầu thật sự của khán giả muốn tiếp cận những câu chuyện lịch sử với hình thức hiện đại, chất lượng cao. Ở đây, việc một nền tảng quân đội phối hợp để đưa phim miễn phí tới người dân vùng sâu vùng xa cũng mang lại hiệu ứng cộng đồng đáng kể, khiến độ phổ cập của phim trở nên rộng rãi hơn.

Trong suốt nửa thế kỷ qua, từ Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Hà Nội 12 ngày đêm, Cánh đồng hoang… cho đến các bộ phim hiện đại như Mùi cỏ cháy, Địa đạo mặt trời trong bóng tối hay Mưa đỏ, dòng phim chiến tranh, cách mạng luôn giữ vị trí đặc biệt trong danh sách “phải xem” của công chúng.

Theo giảng viên Phương Dung (Trường ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội), sức hút của dòng phim chiến tranh, cách mạng bắt nguồn từ những tầng cảm xúc rất cụ thể. Khán giả trước hết bị cuốn vào cách các bộ phim tái hiện lịch sử một cách sinh động, giúp họ hình dung rõ hơn những mất mát mà dân tộc đã trải qua. Lịch sử không còn là các mốc thời gian mà trở thành trải nghiệm trực quan, dễ tiếp nhận.

Bà nhấn mạnh giá trị nhân văn là điều làm nên bản sắc của dòng phim này. Phim chiến tranh của Việt Nam không né tránh bi kịch, nhưng luôn đặt trọng tâm vào phẩm giá con người, vào cách mỗi cá nhân vượt lên nỗi sợ, nỗi đau để giữ lại phần đẹp nhất của mình.

Tinh thần dân tộc cũng được truyền tải mạnh mẽ qua những lựa chọn dũng cảm của tuổi trẻ. Những câu chuyện riêng của bốn sinh viên trong Mùi cỏ cháy hay các chiến sĩ trong Mưa đỏ khiến khán giả nhìn thấy sự gần gũi, thấy chiến tranh gắn với những con người cụ thể.

Giảng viên Phương Dung cho rằng, chính sự kết hợp giữa lịch sử và cảm xúc, giữa mất mát và hi vọng đã giúp dòng phim này giữ được sức chạm bền bỉ trong lòng công chúng.

Người trẻ hâm nóng dòng phim chiến tranh

Một trong những hình ảnh đẹp nhất tại Tuần phim chào mừng LHP lần này là hàng dài khán giả trẻ xếp hàng trước Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Nhiều bạn lần đầu xem Mùi cỏ cháy, nhưng lại chủ động tìm hiểu thêm về bối cảnh 1972, về những chiến sĩ đi ra từ giảng đường và về tác giả cuốn Nhật ký tuổi 20.

Khán giả trẻ giao lưu với đạo diễn Hữu Mười sau suất chiếu Mùi cỏ cháy

Với Mưa đỏ, phần lớn bài viết lan truyền trên Threads hay Facebook đều đến từ người trẻ. Họ nói về cảm xúc, về sự biết ơn, về những khoảnh khắc làm họ suy nghĩ khác đi về hai chữ “hi sinh”.

TS. Nguyễn Thục Quyên (Trường ĐH KHXH&NV) nhận định: “Sự quan tâm của thế hệ chưa từng trải qua chiến tranh là yếu tố rất quan trọng giúp cho dòng phim này tiếp tục sống.

Tất nhiên, ở chiều ngược lại, các đạo diễn bây giờ làm phim cũng đã không còn cảm giác nặng nề hay giáo điều. Những tiến bộ về kỹ thuật, nhịp kể linh hoạt hơn, cùng việc xây dựng chiều sâu tâm lý cho từng nhân vật khiến câu chuyện trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn.

Bên cạnh đó, việc phim xuất hiện trên nhiều nền tảng khác nhau: từ rạp chiếu đến ứng dụng trực tuyến, giúp khán giả trẻ tiếp cận dễ dàng và chủ động hơn. Họ có thể xem lại, thảo luận, tìm hiểu thêm về bối cảnh lịch sử chỉ bằng vài thao tác đơn giản, biến việc xem phim trở thành một trải nghiệm mang tính đối thoại.