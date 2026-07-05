Hơn 100 diễn viên tham gia show thực cảnh chưa từng có

TPO - "Đất nước thiên hùng ca" được xem như đại sử thi sân khấu nhập vai quy mô lớn đem đến những trải nghiệm ngỡ ngàng. Không chỉ gây ấn tượng nhờ những công nghệ trình diễn hiện đại, show thực cảnh trong nhà quy mô nhất từ trước tới nay đã kể câu chuyện Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử bằng ngôn ngữ và cảm xúc của lòng tự tôn văn hóa và dân tộc.

Đại show thực cảnh trong nhà

Suất công diễn đầu tiên ngày 3/7 tại Vinpearl Theatre (Ocean City, Hưng Yên) khiến nhiều khán giả phấn khích. Những tràng vỗ tay không ngớt dành tặng hơn 100 nghệ sĩ tái hiện những thiên sử hào hùng của đất nước, từ truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ, các vua Hùng dựng nước, chiến thắng Bạch Đằng Giang lẫy lừng của triều Trần cho tới thời đại Hồ Chí Minh với những mốc son rạng rỡ.

Sân khấu 3D cộng hưởng với nhiều công nghệ trình diễn hiện đại bậc nhất.

Đất nước thiên hùng ca do Vin Group đầu tư có cách tiếp cận khác biệt, theo mô hình sân khấu nhập vai (immersive theatre) đang thịnh hành trên thế giới. Khán đài được thiết kế 1.500 chỗ ngồi, ôm trọn hai bên cánh gà, tạo thành sân khấu panorama có chiều sâu 3D.

Đây là không gian mở cho những đại cảnh kỳ vĩ, giàu tính điện ảnh xuất hiện và liên tục chuyển hóa thông qua hệ thống hiệu ứng thị giác đa tầng, âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình diễn tiên tiến bậc nhất.

Hệ thống 12 công nghệ và giải pháp trình diễn hiện đại được sử dụng để tăng sức cộng hưởng cho sân khấu 3D. Nhiều hạng mục lần đầu được ứng dụng cùng lúc trong không gian khán phòng ở Việt Nam như sân khấu cơ khí đa tầng nâng hạ kết hợp với sân khấu nước, màn hình LED panorama và LED ma trận, khắc laser kết hợp cùng mapping và visual hologram, hệ thống trình diễn trên không cùng zipline và các đạo cụ xe pháo lớn, hiệu ứng đạn nổ thực tế.

Dòng thác lúa vàng chảy tràn từ mái vòm nhà hát tạo nên cảm xúc đặc biệt.

Đất nước thiên hùng ca công diễn chính thức từ ngày 10/7 tại Vinpearl Theatre (Ocean City, Hưng Yên), ưu đãi 30% nhân dịp khai trương kéo dài hết 19/7. Đặc biệt, từ 10/7/2026 đến hết 30/9/2026, học sinh, sinh viên, hội viên Hội Cựu chiến binh và người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) sẽ được hưởng chính sách giảm 50%.

Khán giả dễ thấy choáng ngợp ở những đại cảnh như dòng thác thóc vàng chảy tràn xuống từ mái vòm, những chiếc cọc gỗ lao vun vút từ phía cuối khán phòng xuống thẳng sân khấu, hay là quốc kỳ khổng lồ được phủ khắp khán phòng trong tiếng nhạc hào hùng.

Tuy nhiên điều làm nên cảm xúc thực sự đến từ những màn trình diễn của các nghệ sĩ, diễn viên.

Đó là những màn đu bay, trụ đôi, chồng đầu điêu luyện của các nghệ sĩ Việt. Nhiều kỹ thuật biểu diễn xiếc cực khó hòa quyện trong các phân cảnh đẩy cảm xúc đến cực điểm.

“Toàn bộ ê-kíp đã dành hơn 10.000 giờ nghiên cứu, sáng tạo và khổ luyện để chắt lọc ra những lát cắt đắt giá nhất của lịch sử - văn hóa, kết hợp với các công nghệ hiện đại nhất thế giới nhằm tạo nên một siêu phẩm quy mô và công phu bậc nhất, vừa tôn vinh hồn cốt dân tộc vừa mang ngôn ngữ trình diễn quốc tế hiện đại và đẳng cấp”, bà Ngô Thị Hương - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinpearl nói.

Kể những câu chuyện độc bản của Việt Nam

Bà Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Vận hành chuỗi VinPalace và nhà hát Vinpearl Theatre chia sẻ Đất nước thiên hùng ca vượt lên khuôn khổ một vở diễn. Show diễn trở thành một hành trình đầy tự hào về lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc, được tái hiện sống động bằng ngôn ngữ của thời đại.

“Chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian thật hấp dẫn - nơi hồn cốt văn hóa và lịch sử cha ông được cảm nhận bằng nhiều giác quan, tạo ra những điểm chạm cảm xúc, kết nối thế hệ để từ đó khơi dậy và lan tỏa niềm tự hào dân tộc”, bà Hạnh khẳng định.

﻿ ﻿﻿﻿﻿ Hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên tạo nên show thực cảnh trong nhà quy mô chưa từng có ở Việt Nam.

Bước ra khỏi nhà hát, đạo diễn Hoàng Công Cường khẳng định khán giả đã chứng kiến niềm tự hào của Việt Nam trong show Đất nước thiên hùng ca, để thấy Việt Nam đang từng bước thúc đẩy công nghiệp văn hóa thông qua công nghiệp biểu diễn.

“Chúng ta nhìn thấy tất cả sự hiện đại, tinh hoa nhất của đất nước Việt Nam hội tụ trong show diễn, nhìn thấy công nghệ tối tân nhất của thế giới đang được áp dụng trong nhà hát của Đất nước thiên hùng ca. Chúng ta nhìn thấy một sự kỳ công rất lớn từ biên đạo, đạo diễn, âm nhạc, kỹ xảo hình ảnh, người viết văn học kịch bản và toàn bộ mạch kịch bản để đầu tư cho show diễn lần này”, anh nói.

Anh cho rằng khán giả trong nước xem rất tự hào, khách quốc tế khi xem những đoạn tinh tế sẽ cần tìm hiểu và đào sâu suy nghĩ về văn hóa lịch sử Việt Nam. “Đó là cơ hội gợi mở cho họ tìm đến điểm đến của chúng ta. Show diễn 75 phút gói gọn rất nhiều thông điệp. Tôi mong muốn nhà đầu tư nâng cấp và làm kỹ hơn tính độc bản của Việt Nam, khai thác tối đa nghệ thuật, trang phục, âm nhạc để có ngôn ngữ múa đặc trưng, tạo hình rất Việt Nam, chỉ Việt Nam có là chúng ta thắng. Mỗi tiết mục có thể trích xuất để xuất khẩu văn hóa ra thế giới”, đạo diễn Hoàng Công Cường nói.

Khán giả phấn khích trước nhiều đại cảnh tầm cỡ trong Đất nước thiên hùng ca.

Bà Ngô Thị Hương - Tổng giám đốc CTCP Vinpearl - nói rằng Vinpearl muốn kể những câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ nghệ thuật và cảm xúc mà cả thế giới có thể cảm nhận. Sức mạnh của một quốc gia không chỉ được thể hiện bằng năng lực kinh tế mà còn ở cách quốc gia đó kể câu chuyện của chính mình như thế nào. Những show diễn quy mô góp phần làm nên quyền lực mềm cho quốc gia.

“Đất nước thiên hùng ca có thể coi là chương đầu tiên trong chuỗi dự án nghệ thuật quy mô lớn, có sức hút với du khách trong và ngoài nước mà Vinpearl tiếp tục đầu tư. Chúng tôi hy vọng các dự án nghệ thuật lớn góp phần nâng tầm vị thế ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam ", bà Ngô Thị Hương nói.