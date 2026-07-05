Quảng Trị thắp sáng thông điệp hòa bình

TPO - Từ vùng đất từng là giới tuyến khốc liệt nhất của chiến tranh, Quảng Trị đang gửi đến thế giới một thông điệp mới về hòa bình, hòa giải và phát triển. Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 khai mạc tối 4/7 tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải không chỉ là sự kiện văn hóa quy mô quốc gia mà còn khẳng định khát vọng đưa Quảng Trị trở thành điểm hẹn của đối thoại, hữu nghị và hợp tác quốc tế.

Từ vùng đất chia cắt đến biểu tượng hòa bình

Tối 4/7, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 với chủ đề Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình.

Khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 với chủ đề Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình.

Dự lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam cùng đông đảo đại biểu trong và ngoài nước.

Đây là kỳ lễ hội đầu tiên được tổ chức sau khi tỉnh Quảng Trị mới được hợp nhất, mang ý nghĩa đặc biệt trong việc quảng bá hình ảnh vùng đất từng chịu nhiều mất mát của chiến tranh nhưng đang vươn mình mạnh mẽ trên hành trình phát triển, hội nhập.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - Lê Hồng Vinh - cho rằng câu chuyện của Quảng Trị không chỉ là câu chuyện của một địa phương mà còn phản chiếu lịch sử của dân tộc Việt Nam, một dân tộc đã đi qua chiến tranh bằng ý chí quật cường nhưng luôn khát vọng hòa bình và hòa hiếu.

Theo ông Lê Hồng Vinh, từ Quảng Trị hôm nay, địa phương mong muốn gửi đến bạn bè quốc tế thông điệp: không có chiến thắng nào lớn hơn chiến thắng của hòa bình, không có di sản nào quý giá hơn sự hòa hợp và không có tương lai nào bền vững hơn tương lai được xây dựng bằng đối thoại, hợp tác và tình người.

Đây là kỳ lễ hội đầu tiên được tổ chức sau khi tỉnh Quảng Trị mới được hợp nhất.

Thông điệp mang ý nghĩa thời đại

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh đối với dân tộc Việt Nam, hòa bình không chỉ là khát vọng mà còn là giá trị thiêng liêng được đánh đổi bằng biết bao máu xương và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Đứng trên mảnh đất Quảng Trị, bên dòng Bến Hải, Thành Cổ Quảng Trị và các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia, mỗi người càng thấm thía giá trị của hòa bình, càng thêm biết ơn những người đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Trong bối cảnh thế giới vẫn còn nhiều xung đột và bất ổn, Phó Thủ tướng cho rằng thông điệp “Quảng Trị vì hòa bình” mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một địa phương.

Ông khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn thúc đẩy đối thoại, tôn trọng luật pháp quốc tế và cùng chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định, phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại lễ khai mạc.

“Từ vùng đất chịu nhiều đau thương của chiến tranh, Quảng Trị hôm nay đang trở thành biểu tượng của hòa bình, của tình hữu nghị và khát vọng phát triển. Đó không chỉ là niềm tự hào của Quảng Trị mà còn là hình ảnh của một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, khép lại quá khứ để cùng thế giới hướng tới tương lai” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông cũng bày tỏ mong muốn tiếng chuông Ước nguyện hòa bình ngân vang trên đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải sẽ không chỉ mở đầu cho một lễ hội mà còn khơi dậy trong mỗi người trách nhiệm gìn giữ hòa bình bằng đối thoại, sự tôn trọng và lòng nhân ái.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật quy mô lớn gồm ba chương: Dòng chảy ký ức, Ánh sáng hòa bình và Thế giới hòa ca, kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại với không gian lịch sử của đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tạo nên những trải nghiệm giàu cảm xúc cho hàng nghìn đại biểu, người dân và du khách.

Thông điệp hòa bình của Quảng Trị cũng nhận được sự đồng hành của cộng đồng quốc tế. Trong thư gửi lễ hội, Phó Tổng Giám đốc UNESCO Nayef Al-Fayez đánh giá Quảng Trị đã chuyển mình từ biểu tượng của chia cắt trở thành biểu tượng của hòa giải và hòa bình. Hòa bình không phải điều hiển nhiên mà cần được gìn giữ và vun đắp qua từng thế hệ.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật quy mô lớn.

Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 sẽ kéo dài đến hết năm với nhiều hoạt động quy mô như lễ thắp nến tri ân và hoa đăng trên sông Thạch Hãn, triển lãm tranh họa sĩ Lê Bá Đảng, lễ hội khinh khí cầu, kỷ niệm 100 năm cà phê Khe Sanh, Quang Tri Amazing Marathon, concert quốc gia cùng nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc.

Trước lễ khai mạc, chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác Trung ương đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Thành Cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần tạo nền tảng để Việt Nam hôm nay bước vào kỷ nguyên hòa bình và phát triển.