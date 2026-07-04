Bụi mù, bùn lầy 'bủa vây' công trường cải tạo kênh La Khê

Được phê duyệt từ đầu năm 2013 với tổng mức đầu tư 3.916 tỷ đồng (điều chỉnh từ hơn 4.722 tỷ đồng), Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Hà Nội gồm Trạm bơm Yên Nghĩa (công suất 120 m³/giây) và hai hồ điều hòa Yên Nghĩa 1, 2. Dù các hạng mục này đã đưa vào vận hành từ năm 2023, hệ thống vẫn chưa phát huy hiệu quả do kênh La Khê chưa được thông dòng. Khi hoàn thành, dự án sẽ bảo đảm tiêu úng khoảng 6.300 ha tại khu vực Hoài Đức, Hà Đông, Từ Liêm (cũ), đồng thời hỗ trợ tiêu thoát nước cho khoảng 18.652 ha khu vực phát triển đô thị phía Tây Hà Nội.