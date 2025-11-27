Dự án chống ngập ở Hà Nội lại xin 'hoãn' tiến độ

TP - Theo kế hoạch, Dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2025. Tuy nhiên, do vướng mắc giải phóng mặt bằng (GPMB), hạng mục kênh La Khê tiếp tục chậm tiến độ. Chủ đầu tư đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành sang năm 2026.

Vướng mắc GPMB

Đến cuối tháng 11/2025, việc cứng hóa kênh La Khê vẫn dang dở, một số đoạn chưa thể thi công. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (Ban quản lý) cho biết dự án chắc chắn không thể hoàn thành trong năm 2025 và đã có tờ trình xin lùi tiến độ sang 2026.

Theo Ban quản lý, từ 1/7/2025, đơn vị tiếp nhận 2 dự án từ Sở NN&PTNT (cũ), gồm Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa. Sau khi rà soát, Ban nhận thấy vướng mắc lớn nhất nằm ở GPMB.

Ông Trần Anh Tú - Trưởng phòng Quản lý dự án Thủy lợi - cho biết sau khi sáp nhập địa giới hành chính, dự án nằm trên địa bàn phường Hà Đông, Dương Nội và xã An Khánh. Phần thuộc xã An Khánh đã hoàn thành, trong khi các vị trí vướng mắc thuộc phường Hà Đông và Dương Nội. Hiện còn 44 hộ chưa bàn giao mặt bằng, gồm 14 hộ tại phường Hà Đông và 30 hộ tại phường Dương Nội.

Công nhân thi công hạng mục kênh La Khê

Ông Tú cho hay trước đây công tác GPMB do UBND quận Hà Đông (cũ) làm đầu mối. Khi triển khai cưỡng chế, việc di dời điện, nước, viễn thông được chỉ đạo thống nhất. Từ 1/7/2025, mô hình chính quyền đô thị 2 cấp khiến việc phối hợp giữa các phường phức tạp hơn, nhất là với khu vực giáp ranh chưa được xác định rõ. Thời tiết mưa bão thời gian qua cũng ảnh hưởng tiến độ.

“Ban đã làm việc với hai phường đề nghị cam kết thời điểm bàn giao mặt bằng, đồng thời trình UBND TP xin gia hạn tiến độ đến năm 2026”, ông Tú nói.

Bổ sung nhà tái định cư

Ông Tạ Vĩnh Khôi - Giám đốc Ban QLDA phường Hà Đông - cho biết trên địa bàn có gần 480 trường hợp bị thu hồi đất để thực hiện dự án. Đến cuối tháng 11/2025, còn 14 hộ chưa bàn giao mặt bằng do nguồn gốc đất phức tạp; nhiều trường hợp vừa được giao đất, vừa lấn chiếm hành lang kênh qua nhiều giai đoạn; một số hộ cần điều chỉnh phương án bồi thường.

Dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa được UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2013, khởi công năm 2015 với tổng mức đầu tư 7.466 tỷ đồng. Công trình gồm hạng mục trạm bơm tiêu (đã hoàn thành) và cứng hóa kênh La Khê. Sau nhiều lần điều chỉnh, dự kiến dự án sẽ về đích trong năm 2025.

Qua rà soát, phường cần bổ sung 44 suất tái định cư. Trong đó, hơn 20 trường hợp đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc có bản án của tòa án; số còn lại đang trong quá trình giải quyết. “Chúng tôi đang xây dựng phương án, tham mưu UBND phường về việc bổ sung tái định cư”, ông Khôi cho biết.

Theo Ban quản lý, thành phố đã bố trí 11.000 m2 đất tái định cư tại khu vực sau bến xe Yên Nghĩa và 119 căn hộ tái định cư trên đường Trần Quý Kiên. Ban đang rà soát toàn bộ nhu cầu tái định cư của phường Hà Đông và Dương Nội để điều chỉnh phù hợp.

Giải thích nguyên nhân phải bổ sung lượng lớn nhà tái định cư, Ban cho rằng trước đây khi cưỡng chế 89 hộ ở khu vực Đầm Khê, nhiều hộ sau đó bổ sung thêm giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất. Khi có đủ hồ sơ, chủ đầu tư phải giải quyết theo đúng quy định.

Bà Hồ Vân Nga - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội - cho biết dự án gồm hai hạng mục, trong đó kênh La Khê chưa hoàn thành. Đây là công trình trọng điểm nên thành phố thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc. Tuy vậy, tiến độ hạng mục kênh La Khê vẫn chưa đạt yêu cầu do vướng GPMB.

“Thời gian tới, HĐND TP sẽ tăng cường giám sát để các hạng mục sớm hoàn thành, đáp ứng nhu cầu tiêu thoát nước”, bà Nga nói.