Ngày đầu vùng phát thải thấp Hà Nội: Tài xế đổi lộ trình, người dân dần thích ứng

Theo lộ trình, từ ngày 1/7 đến hết năm 2026, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại hai khu vực thuộc phường Hoàn Kiếm. Khu vực 1 nằm trong phạm vi phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, còn khu vực 2 bao gồm toàn bộ khu phố cổ. Riêng khu vực bên trong phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm tiếp tục cấm toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ (trừ xe ưu tiên) từ 19h đến 24h các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.