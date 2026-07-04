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Nhịp sống Thủ đô

Ngày đầu vùng phát thải thấp Hà Nội: Tài xế đổi lộ trình, người dân dần thích ứng

Dương Triều - Công Hướng

TPO - Trong ngày đầu Hà Nội triển khai thí điểm vùng phát thải thấp, giao thông quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm vẫn diễn ra ổn định. Nhiều người dân, tài xế giao hàng và xe công nghệ đã chủ động điều chỉnh lộ trình, từng bước thích ứng với quy định mới, hướng tới xu hướng giao thông xanh.

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Ghi nhận của phóng viên tối 3/7, tại các cửa ngõ dẫn vào khu vực thí điểm, biển báo "Vùng phát thải thấp" được lắp đặt tại nhiều vị trí dễ quan sát trên các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Tràng Tiền và một số tuyến giáp ranh khu vực hồ Hoàn Kiếm.
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Do trùng với thời gian tổ chức phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, lượng xe cơ giới trong khu vực không có nhiều biến động so với những cuối tuần trước. Bên trong không gian đi bộ, người dân và du khách vẫn tản bộ, đạp xe, vui chơi như thường lệ.
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"Tôi ủng hộ chủ trương giảm phát thải. Ban đầu đổi xe để tiết kiệm chi phí nhiên liệu, sau thấy vận hành thuận tiện nên sử dụng luôn. Nếu nhiều người cùng chuyển đổi, môi trường sẽ được cải thiện", chị Hồng Nhung nói.
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Trong khi đó, với những người mưu sinh bằng xe máy, việc thí điểm vùng phát thải thấp khiến họ phải điều chỉnh lộ trình và phương thức di chuyển.
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"Hiện chưa ảnh hưởng nhiều vì mới là giai đoạn đầu, nhưng tôi vẫn chủ động né khu vực này để quen dần. Nếu sau này quy định mở rộng, tôi sẽ tính đến phương án đổi phương tiện khi điều kiện kinh tế cho phép", tài xế giao hàng tên Hồng Anh chia sẻ.
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Không phải ai cũng sẵn sàng chuyển đổi ngay. Anh Hoàng Tuyên (phường Từ Liêm) cho biết, gia đình vẫn sử dụng xe máy chạy xăng và đang theo dõi thêm các quy định trước khi quyết định chuyển đổi xe điện.
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Theo ghi nhận, phần lớn người dân đón nhận thông tin với tâm lý tìm hiểu
. Một số cho rằng việc tuyên truyền trong thời gian đầu sẽ giúp người dân hiểu rõ quy định và có thời gian chuẩn bị trước khi các biện pháp quản lý được áp dụng theo lộ trình.
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Theo kế hoạch của Hà Nội, vùng phát thải thấp được triển khai nhằm từng bước kiểm soát các phương tiện phát thải cao, góp phần cải thiện chất lượng không khí và thúc đẩy sử dụng phương tiện giao thông xanh.
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﻿Theo lãnh đạo Công an phường Hoàn Kiếm, trong giai đoạn đầu thí điểm vùng phát thải thấp, lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền, hướng dẫn để người dân làm quen với quy định hiện hành. Lực lượng Công an phường được bố trí tại nhiều điểm trong khu vực nhằm hỗ trợ nhận diện phạm vi vùng phát thải thấp, giải đáp các thắc mắc liên quan đến lộ trình triển khai, đồng thời nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành hướng dẫn khi lưu thông qua khu vực.
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Khu vực thí điểm vùng phát thải thấp tại Hà Nội. Phần tô màu xanh thể hiện phạm vi khu vực 1, gồm 12 tuyến phố thuộc phường Hoàn Kiếm.

Theo lộ trình, từ ngày 1/7 đến hết năm 2026, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại hai khu vực thuộc phường Hoàn Kiếm. Khu vực 1 nằm trong phạm vi phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, còn khu vực 2 bao gồm toàn bộ khu phố cổ. Riêng khu vực bên trong phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm tiếp tục cấm toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ (trừ xe ưu tiên) từ 19h đến 24h các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.

Dương Triều - Công Hướng
#Hà Nội #vùng phát thải thấp #giao thông xanh #giảm ô nhiễm #biển báo #phương tiện

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