Hàng nghìn người đổ về triển lãm cưới tại Đông Anh

TPO - Ngay trong ngày khai mạc 4/7, triển lãm cưới The Vietnam Grand WeddX 2026 tại VinPalace Cổ Loa, Hà Nội thu hút hàng nghìn lượt người tham quan, trải nghiệm. Không gian triển lãm 9.000m2 quy tụ cộng đồng doanh nghiệp ngành cưới từ khắp ba miền đất nước.

The Vietnam Grand WeddX 2026 khai mạc tại VinPalace Cổ Loa, Trung tâm Triển lãm Việt Nam với chủ đề Love beyond the universe. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 4-5/7, trên diện tích hơn 9.000m, là một trong những triển lãm ngành cưới có quy mô lớn bậc nhất Việt Nam. Không khí sôi động ngay từ sáng khai mạc với các khu check-in, wedding showcase, fashion show và nhiều không gian tư vấn dịch vụ cưới.

Điểm nhấn của The Vietnam Grand WeddX 2026 là mô hình triển lãm cưới thế hệ mới, kết hợp giữa nghệ thuật, công nghệ và hệ sinh thái dịch vụ cưới toàn diện. Toàn bộ không gian sự kiện được thiết kế như một “vũ trụ tình yêu”, nơi khách tham quan không chỉ tìm hiểu dịch vụ mà còn trải nghiệm câu chuyện cưới qua ánh sáng, âm nhạc, trình diễn và công nghệ immersive (nhập vai).

Ông Nguyễn Trần Quang - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội - cho rằng The Vietnam Grand WeddX 2026 không chỉ phục vụ nhu cầu thị trường, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội và Việt Nam.

Một trong những hạng mục nổi bật là hệ thống Immersive LED hơn 240m² kết hợp công nghệ 3D Mapping, tạo nên không gian trình diễn giàu tính tương tác. Khách tham quan được dẫn dắt qua các immersive show, wedding showcase, bridal show, fashion show và hàng chục không gian được thiết kế riêng. Sân khấu thời trang lấy cảm hứng từ hình ảnh bản đồ Việt Nam, biểu tượng cho sự hội tụ của ngành cưới ba miền.

Trong khuôn khổ sự kiện, hơn 15 workshop và tọa đàm chuyên đề thu hút hàng trăm wedding planner, nhà thiết kế, chuyên gia truyền thông và các thương hiệu hàng đầu. Khách tham quan còn có thể trực tiếp trải nghiệm các hoạt động như chế tác nhẫn cưới, làm voan cô dâu, cài áo chú rể, làm hoa cưới, thử váy, tư vấn địa điểm tổ chức, lựa chọn trang sức, kế hoạch trăng mật và các gói dịch vụ cưới trọn gói.

Hàng nghìn khách tham quan, trải nghiệm triển lãm cưới quy mô bậc nhất tại Đông Anh.

Ông Nguyễn Trần Quang - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội - đánh giá The Vietnam Grand WeddX 2026 là sáng kiến có ý nghĩa trong bối cảnh ngành cưới và du lịch lễ cưới đang trở thành xu hướng phát triển mạnh trên thế giới. Sản phẩm du lịch lễ cưới góp phần gia tăng giá trị điểm đến, thu hút dòng khách chất lượng cao và tạo động lực cho nhiều lĩnh vực dịch vụ.

“Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến đầy triển vọng về loại hình du lịch lễ cưới ở khu vực, góp mặt trong danh sách những điểm đến cưới được lựa chọn bởi thị trường Bắc Mỹ, châu Á - hai thị trường cưới lớn nhất với giá trị ước đạt lần lượt là 28,8 tỷ USD và 23 tỷ USD”, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nhấn mạnh.

Ông cho rằng The Vietnam Grand WeddX 2026 không chỉ phục vụ nhu cầu thị trường, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội và Việt Nam như điểm đến của những sự kiện quy mô lớn, trải nghiệm chất lượng cao và các sản phẩm du lịch mới.

“Tôi tin tưởng rằng, từ những sáng kiến như The Vietnam Grand WeddX, sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp, nhiều ý tưởng sáng tạo được lan tỏa và nhiều sản phẩm mới được hình thành”, ông Nguyễn Trần Quang nói.

Khách tham quan bước vào không gian triển lãm, không gian trình diễn lung linh của thế giới tiệc cưới hiện đại nhờ công nghệ sắp đặt, âm thanh và ánh sáng.

Bà Ngô Thị Hương - Tổng giám đốc Vinpearl - cho rằng đám cưới không chỉ là ngày trọng đại của mỗi gia đình. Đó là nơi hội tụ của văn hóa, nghệ thuật, thời trang, ẩm thực, âm nhạc, công nghệ du lịch và những cảm xúc đẹp. Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành điểm đến cưới hàng đầu châu Á.

“The Vietnam Grand WeddX không chỉ là một triển lãm cưới đơn thuần mà là một chiến lược dài hạn được phát triển với mục tiêu trở thành sự kiện tiêu biểu của ngành cưới Việt Nam. Thông qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn xây dựng một nền tảng kết nối bền vững cho cộng đồng ngành cưới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ và góp phần định hình tương lai của ngành cưới Việt Nam”, bà Hương nói.

Bên cạnh hoạt động trình diễn và kết nối, triển lãm mang đến gần 4.000 voucher ưu đãi từ các thương hiệu đồng hành, cùng các gói ưu đãi dành cho khách hàng đặt tiệc cưới.