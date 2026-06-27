Công nhận khu du lịch cấp thành phố với Khu du lịch Hồ Tây và phụ cận

TPO - Tại Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026, Hà Nội đã công bố Quyết định và trao Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề ướp trà sen Quảng An và công bố Quyết định về việc công nhận Khu du lịch Hồ Tây.

Tối ngày 26/6, tại Vườn hoa Lý Tự Trọng TP Hà Nội, Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 đã chính thức khai mạc đầy ấn tượng với chủ đề “Sắc Sen Hà Nội”. Sự kiện do Sở Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp cùng UBND phường Tây Hồ tổ chức.

Lễ khai mạc mở màn cho chuỗi hoạt động đặc sắc kéo dài trong 3 ngày từ 26 - 28/6/2026. Ngay trong đêm khai mạc, hàng trăm người dân và du khách đã được thưởng thức một chương trình nghệ thuật dàn dựng vô cùng công phu.

Điểm nhấn độc đáo thu hút là sự kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và công nghệ sân khấu hiện đại 3D Mapping.

Tại lễ khai mạc, lãnh đạo TP Hà Nội đã công bố Quyết định và trao Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề ướp trà sen Quảng An và công bố Quyết định về việc công nhận Khu du lịch Hồ Tây và vùng phụ cận.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trao quyết định UBND thành phố công nhận Khu Du lịch Hồ Tây và vùng phụ cận. Ảnh: Ngọc Tú

Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang, hoa sen từ lâu đã trở thành biểu tượng cao quý, kết tinh những giá trị tốt đẹp trong cốt cách, khí phách và tâm hồn người Việt. Tại Thủ đô Hà Nội, sen không chỉ là món quà của thiên nhiên mà còn là dấu ấn đặc trưng gắn liền với đời sống tinh thần, văn hóa, nghệ thuật của vùng đất nghìn năm văn hiến.

Theo bà Giang, với mục tiêu đưa du lịch Hà Nội trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn, chuyên nghiệp, sự kiện không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh Thủ đô tới bạn bè trong nước và quốc tế, mà còn khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc định hình các sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử đặc biệt, riêng có của Hà Nội.

Sự kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và công nghệ sân khấu hiện đại 3D Mapping thu hút đông đảo khán giả. Ảnh: Ngọc Tú

Điểm nhấn quan trọng tại lễ khai mạc là nghi thức trao chứng nhận “Nghề ướp trà sen Tây Hồ” được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự ghi nhận đối với những giá trị văn hóa, tri thức dân gian và kỹ nghệ truyền thống đã được các thế hệ nghệ nhân Tây Hồ gìn giữ, trao truyền qua nhiều đời.

Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 là sự kiện văn hóa - du lịch quy mô lớn, nhằm tôn vinh giá trị của hoa sen trong đời sống người Việt; đồng thời xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của Thủ đô gắn với cảnh quan Hồ Tây.

Thông qua lễ hội, Hà Nội giới thiệu các giống sen quý như Sen Bách Diệp Hồ Tây, sen bách diệp trắng, sen Quan Âm; cùng các vùng trồng sen tại Ứng Hòa, Gia Lâm, Long Biên, Đoài Phương và nhiều địa phương khác.

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, chuỗi hoạt động được tổ chức liên tục tại các không gian công cộng ven Hồ Tây. Điểm nhấn là không gian “Sen - Tinh hoa và đời sống” tại Vườn hoa Lý Tự Trọng, nơi giới thiệu toàn diện hệ sinh thái văn hóa sen Việt Nam. Từ 6 giờ đến 9 giờ hằng ngày, thời điểm hoa sen bung nở đẹp nhất, du khách có thể chiêm ngưỡng Sen Bách Diệp Hồ Tây cùng nhiều giống sen nổi tiếng khác.