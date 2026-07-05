Hà Nội phát hành miễn phí thẻ xe buýt gắn chíp cho đối tượng chính sách

TPO - Từ ngày 6/7, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội chính thức tiếp nhận hồ sơ trực tuyến cấp miễn phí thẻ xe buýt điện tử gắn chip cho người dân thuộc diện được hưởng chính sách miễn phí khi sử dụng xe buýt có trợ giá trên địa bàn.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông Thành phố Hà Nội vừa có thông báo về việc phát hành miễn phí thẻ điện tử vật lý gắn chip cho hành khách thuộc diện được hưởng chính sách miễn phí khi sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố.

Từ ngày 6/7, Hà Nội mở cổng nhận hồ sơ trực tuyến cấp thẻ xe buýt gắn chip miễn phí cho đối tượng chính sách và dự kiến trả thẻ vào cuối tháng 7.

Theo Trung tâm, việc đưa vào phát hành loại thẻ gắn chip này nhằm mục đích đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại, đồng thời gia tăng tiện ích trong quá trình sử dụng xe buýt của người dân, đặc biệt là đối với người cao tuổi.

Hiện nay, bên cạnh các hình thức sử dụng thẻ ảo trên ứng dụng điện thoại thông minh hoặc tích hợp thông tin vào thẻ Căn cước công dân, người dân thuộc diện được hưởng chính sách ưu tiên sẽ có thêm lựa chọn sử dụng thẻ điện tử vật lý gắn chip để phục vụ việc kiểm tra kiểm soát khi lên xe.

Hệ thống bắt đầu mở tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp thẻ trực tuyến từ ngày 6/7. Để làm thủ tục, người dân truy cập vào địa chỉ website: vedientuonline.com.vn. Hồ sơ đăng ký theo quy định bao gồm ảnh chụp đầy đủ hai mặt của thẻ Căn cước công dân và một ảnh chân dung của chính người sử dụng thẻ.

Về kế hoạch bàn giao, đợt trả thẻ đầu tiên cho người dân dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 26/7 đến ngày 31/7. Đối với các đợt đăng ký tiếp theo, thời gian xử lý và trả thẻ dự kiến dao động từ 5 đến 10 ngày kể từ thời điểm Trung tâm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của hành khách.

Khi nhận thẻ sau khi hoàn thành, người dân có thể linh hoạt lựa chọn nhận trực tiếp trong giờ hành chính tại trụ sở Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội tại địa chỉ số 1 đường Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội. Ngoài ra, người dân cũng có thể đăng ký nhận qua dịch vụ chuyển phát nhanh về tận địa chỉ cá nhân, trong đó phần chi phí vận chuyển do người nhận tự thanh toán theo đúng quy định của đơn vị chuyển phát.

Nhằm bảo đảm quyền lợi chuyển tiếp và không làm ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển của người dân, Trung tâm cũng đưa ra lưu ý các loại thẻ miễn phí mẫu cũ không gắn chip hiện tại vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng bình thường đến hết ngày 31/12/2026. Trong suốt quá trình triển khai thực tế, nếu phát sinh các khó khăn hoặc vướng mắc, các đơn vị liên quan được đề nghị kịp thời phản ánh về Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội để các bên phối hợp giải quyết dứt điểm.