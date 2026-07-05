Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phát hiện người đàn ông trong tư thế treo cổ tại lán công trình ở Đắk Lắk

Huỳnh Thủy

TPO - Một nam công nhân được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại lán của công trình xây dựng trên tuyến đường vành đai (đường 10/3), đoạn qua phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 5/7, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ một nam công nhân tử vong tại lán của công trình xây dựng trên tuyến đường vành đai (đường 10/3), đoạn qua phường Buôn Ma Thuột.

tienphong-11.jpg
Nơi phát hiện thi thể người đàn ông.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo cổ bên trong lán công trình nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua xác minh, nạn nhân là anh N.P.H. (SN 1989, trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk), là công nhân đang làm việc tại công trình.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và thu thập các tài liệu, dấu vết liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Huỳnh Thủy
#Công nhân #Đắk Lắk #công trình xây dựng #tử vong #điều tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe