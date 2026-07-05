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Chủ khách sạn ở Cô Tô mổ lợn rừng đãi gần 50 du khách mắc kẹt vì bão

Hoàng Dương

TPO - Gần 50 du khách phải lưu lại đảo Cô Tô do tàu khách tạm dừng hoạt động trong bão số 1 Maysak đã được chủ khách sạn tổ chức bữa tối ấm cúng với gần 10 món ăn chế biến từ lợn rừng.

Sáng 5/7, ông Phạm Đình Tâm - chủ khách sạn Đông Á tại đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, cho biết gần 50 du khách đang lưu trú tại khách sạn phải ở lại đảo khi toàn bộ tàu khách dừng hoạt động để bảo đảm an toàn trước ảnh hưởng của bão số 1.

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Chủ khách sạn ở Cô Tô mổ lợn rừng đãi gần 50 du khách mắc kẹt vì bão

Theo ông Tâm, số du khách trên lưu trú tại khoảng 20 phòng. Khi nhận được thông tin bão sắp đổ bộ, nhiều người không khỏi lo lắng vì chưa biết khi nào có thể rời đảo.

Để giúp du khách yên tâm, tối 4/7, chủ khách sạn quyết định mổ một con lợn rừng, tổ chức bữa cơm thân mật để mọi người cùng quây quần trong thời gian tránh bão.

“Con lợn rừng này tôi mua từ Mộc Châu và nuôi hơn một năm. Tôi muốn du khách dù gặp bão vẫn có cảm giác ấm cúng, an toàn như đang ở nhà và cảm nhận được sự thân thiện, mến khách của người Cô Tô”, ông Tâm chia sẻ.

Sau khi thống nhất tổ chức bữa tối, 20 nhân viên khách sạn cùng một số du khách đã tham gia sơ chế, chế biến gần 10 món ăn. Đặc biệt, một số du khách đến từ tỉnh Phú Thọ còn trực tiếp thực hiện những món ăn mang hương vị đặc trưng của địa phương.

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Con lợn được mua từ Mộc Châu, chủ khách sạn nuôi hơn 1 năm nay.

Bữa tối sau đó được tổ chức tại khu vực nhà ăn và sảnh khách sạn. Gần 50 du khách cùng dùng bữa trong không khí vui vẻ, thân mật, phần nào vơi bớt tâm lý lo lắng trước diễn biến của bão.

Ông Tâm cho biết, ngoài việc tổ chức bữa ăn, khách sạn không tăng giá các dịch vụ và tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho du khách trong những ngày phải lưu trú kéo dài vì tàu khách tạm dừng hoạt động.

“Quan điểm của tôi là phải giúp du khách có trải nghiệm tốt nhất, kể cả trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Điều quan trọng nhất là mọi người cảm thấy an toàn, thoải mái và không quá lo lắng”, ông Tâm nói.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đầu giờ chiều 4/7, hoàn lưu bão số 1 Maysak bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ.

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Nhân viên khách sạn chung tay chế biến đãi khách.

Lúc 13h30, trạm khí tượng Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Khoảng 19h cùng ngày, bão áp sát ven biển Quảng Ninh, duy trì ảnh hưởng trên khu vực ven bờ hơn hai giờ trước khi đổ bộ vào Móng Cái lúc 22h.

Đến khoảng 2h ngày 5/7, tâm bão di chuyển sang phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Lúc 5h, tâm bão cách Móng Cái khoảng 63km về phía Bắc, cường độ cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 5-10km/h.

Dự báo trong những giờ tiếp theo, bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp.

Hoàng Dương
#Cô Tô #bão Maysak #khách sạn #lợn rừng #du khách #bão #Đông Á #bão số 1 #du khách mắc kẹt vì bão #áp thấp nhiệt đới

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