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Người lính

Tình báo Ukraine công bố video ghi lại chiến dịch phá huỷ tiêm kích Nga ở Crimea

Quỳnh Như

TPO - Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) đã công bố đoạn video được cho là ghi lại cảnh máy bay không người lái tấn công căn cứ không quân Belbek ở Crimea, tuyên bố phá hủy một tiêm kích MiG-29 cùng phương tiện phục vụ mặt đất của Nga.

Theo HUR, cuộc tấn công diễn ra trong đêm ngày, 25 rạng sáng 26/6 do Cục Hệ thống Không người lái của cơ quan này thực hiện. Ukraine tuyên bố đã phá hủy một máy bay chiến đấu MiG-29 của Nga cùng một xe phóng, phương tiện phục vụ mặt đất đang hỗ trợ chiếc tiêm kích vào thời điểm bị tấn công.

"Chỉ bằng một đòn tấn công, các đặc nhiệm HUR cũng đã đốt cháy một bệ phóng máy bay tại sân bay. Chiếc xe này đang phục vụ một máy bay chiến đấu của lực lượng Nga khi bị tập kích", HUR nêu rõ.

Cơ quan tình báo Ukraine ước tính thiệt hại mà Nga phải gánh chịu trong chiến dịch này lên tới hàng chục triệu USD, song không tiết lộ loại máy bay không người lái được sử dụng.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Ukraine liên tiếp tuyên bố tiến hành các đợt tập kích nhằm vào hạ tầng hàng không quân sự của Nga tại Crimea trong những ngày gần đây.

Trước đó, đêm 1/7, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết đã sử dụng máy bay không người lái tấn công các nhà chứa máy bay tại căn cứ không quân Saky ở Crimea. Theo SBU, đã có 5 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thành công, trong đó hai nhà chứa được cho là có các tiêm kích Su-30 và Su-30SM. Hình ảnh được công bố cho thấy một đám cháy lớn bùng phát tại khu vực chứa Su-30SM sau cuộc tấn công.

Đến ngày 3/7, SBU tiếp tục tuyên bố mở đợt tập kích thứ hai trong vòng một tuần nhằm vào căn cứ không quân Saky, đồng thời tấn công các nhà chứa máy bay tại căn cứ Hvardiiske ở Crimea.

Theo phía Ukraine, 7 nhà chứa máy bay tại căn cứ Saky đã bị đánh trúng. Những nhà chứa này được cho là chứa các tiêm kích Su-30SM, Su-30, Su-24 cùng các máy bay ném bom tiền tuyến. Thông tin ban đầu của SBU cho biết ít nhất bảy máy bay đã bị phá hủy hoặc hư hỏng.

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, kể từ khi xảy ra xung đột, lực lượng Ukraine đã phá hủy 436 máy bay chiến đấu và 353 trực thăng của Nga.

Hiện phía Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.

Quỳnh Như
United24
#Xung đột Nga-Ukraine #Crimea #tiêm kích #tấn công #máy bay không người lái #chiến sự

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