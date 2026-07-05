Không ai bỏ phiếu cho Quang Hùng MasterD

TPO - Tập đầu tiên của Tinh hà say hi lên sóng tối 4/7, giới thiệu 24 anh trai tham gia. Trong phần mở màn, Trấn Thành và các anh trai sốc trước profile và màn diễn live của anh trai Đặng Hồng Hải (DANG HONG HAI) và Ivan (IVAN).

Lộ diện loạt anh trai tiềm năng

Tối 4/7, tập đầu Tinh hà say lên sóng, đánh dấu sự trở lại của vũ trụ Say hi với format mới. Chương trình quy tụ 24 anh trai gồm Ali Hoàng Dương, Bùi Trường Linh (buitruonglinh), Captian Boy, Cody Nam Võ, CongB, CoolKid, Đặng Hồng Hải (DANG HONG HAI), Dillan, Dương Domic, Hurrykng, Hyo, Ivan, Jaysonlei, Jsol, Kim Long (Kimlong), Pháp Kiều, Quang Hùng MasterD, Song Luân, Sơn.K, Thể Thiên, Vương Bình, Wean, Wren Evans và Xuân Định KY.

Ngay từ phần mở màn, chương trình đưa 24 anh trai bước vào không gian được thiết kế theo chủ đề vũ trụ. Thay vì ký tên như thông lệ, các nghệ sĩ lần lượt in dấu bàn tay tạo nên "Hành lang Ánh sáng độc bản" trước khi bước vào khu triển lãm mang tên Tinh hà Gallery. Các anh trai nhìn lại những cột mốc, kỷ niệm và dấu ấn của bản thân trong hành trình đồng hành cùng thương hiệu Say hi.

Năm nay, Trấn Thành tiếp tục cầm trịch vai trò host, tung hứng với các anh trai.

Anh trai Ivan và Đặng Hồng Hải (ảnh trên) ra mắt hoành tráng, khiến dàn anh trai choáng.

Trở lại với tâm thế một trong những anh trai thành công nhất chương trình, Dương Domic cho biết mong muốn thử sức ở những thể loại âm nhạc mới để mang đến hình ảnh khác biệt. Song Luân nói anh vẫn còn nhiều màu sắc âm nhạc muốn khám phá, đặc biệt là pop, country và soul. Hurrykng chia sẻ sau hành trình trước, anh muốn xuất hiện với hình ảnh chân thành và gần gũi hơn.

Là anh trai nằm trong nhóm Best Five mùa 1, Quang Hùng MasterD cho biết anh quyết định tiếp tục tham gia vì nhớ bầu không khí của chương trình cũng như muốn tiếp tục học hỏi. Nam ca sĩ nói xem vũ trụ Say hi như môi trường để rèn luyện và phát triển bản thân.

Trong khi đó, Wren Evans và Wean bày tỏ quyết tâm cạnh tranh ngay từ đầu, cho thấy tham vọng tiến sâu ở mùa giải mới.

Sau phần triển lãm, các nghệ sĩ lần lượt bước vào Phòng Tinh Hà để gặp MC Trấn Thành. Một trong những tình huống gây chú ý là nhiệm vụ bí mật dành cho Pháp Kiều. Nam nghệ sĩ phải thực hiện các chỉ dẫn từ một thành viên khác mà không để lộ thân phận người điều khiển, đồng thời tìm ra người đứng sau nhiệm vụ.

Pháp Kiều hoàn thành thử thách và giành 20 điểm cá nhân, trong khi Wean - người điều khiển - được cộng 10 điểm.

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, chương trình còn giới thiệu nhiều anh trai mới. Hyo gây bất ngờ khi tiết lộ có thể chơi nhiều loại nhạc cụ và từng học cùng trường với Captain Boy. Anh trai Kim Long (Kimlong) mang theo bộ thiết bị sản xuất âm nhạc để biểu diễn trực tiếp và chia sẻ từng là vận động viên Taekwondo.

Đặng Hồng Hải xuất hiện với phần trình diễn do chính anh đảm nhận từ âm nhạc đến vũ đạo. Nam ca sĩ cho biết từng có bảy năm đào tạo tại Hàn Quốc trước khi trở về hoạt động trong nước.

Ivan - nghệ sĩ gốc Malaysia - cũng thu hút sự chú ý. Anh từng tham gia chương trình sống còn Starlight Boys trước khi góp mặt tại Tinh hà say hi.

Ivan và Đặng Hồng Hải là hai anh mới trai toàn diện nhất lộ diện sau phần giới thiệu. Trấn Thành và các anh trai sốc toàn tập trước phần bắn tiếng Anh, tiếng Hàn của Đặng Hồng Hải và anh trai người Malaysia. Cả hai có nhiều điểm chung như cao trên 1,85 m, hoàn hảo từ khả năng ca hát, sáng tác, vũ đạo. Màn hát live, biểu diễn vũ đạo của hai anh trai nhận nhiều tràng pháo tay.

Điểm nhấn khác là sự xuất hiện của Thể Thiên. Sau màn trình diễn, MC Trấn Thành tiết lộ anh là cháu ruột gọi cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bằng cậu. Thể Thiên cho biết trước đó anh không muốn nhắc đến mối quan hệ này vì mong được khán giả nhìn nhận như một nghệ sĩ độc lập thay vì dựa vào danh tiếng của gia đình.

Chuẩn bị đón nhận 6 bản hit mới

Sau màn chào sân, 24 anh trai bước vào thử thách đầu tiên liên quan đến MV ca khúc chủ đề Together We Shine. Các đội tự xây dựng ý tưởng, sáng tạo nội dung và thực hiện MV theo hình thức quay longshot. Chỉ cần một thành viên mắc lỗi, cả đội sẽ phải quay lại từ đầu.

Chương trình cũng khởi động quá trình chọn đội trưởng cho Live Stage 1. Tám anh trai được xác định là ứng viên cho vị trí thủ lĩnh của Live Stage 1 thông qua bình chọn của các nghệ sĩ và lựa chọn ngẫu nhiên từ hệ thống. Các ứng viên gồm Quang Hùng MasterD, Song Luân, Hurrykng, Dương Domic, Wean, Wren Evans, CoolKid và buitruonglinh. Mỗi người phải lựa chọn giữa hai phương án.

Với lựa chọn trở thành "Siêu đội trưởng", nghệ sĩ phải thuyết phục thành viên khác chấp nhận quyền lãnh đạo. Nếu thành công sẽ nhận quyền cứu một người ở bất kỳ thời điểm nào trong chương trình, nếu thất bại bị trừ 15 điểm cá nhân.

Ở phương án còn lại, nghệ sĩ được trở thành đội trưởng ngay lập tức nhưng sẽ bị trừ tới 30 điểm nếu đội không lọt Top 3 sau Live Stage 1.

Dương Domic và Wean lựa chọn phương án thứ hai nên trở thành hai đội trưởng đầu tiên. Sáu ứng viên còn lại tiếp tục bước vào vòng bình chọn.

Kết quả cuối cùng, sáu đội trưởng của Live Stage 1 gồm Dương Domic, Wean, Hurrykng, CoolKid, Wren Evans và buitruonglinh.

Một trong những diễn biến đáng chú ý là Quang Hùng MasterD không giành được suất đội trưởng. Nhiều anh trai cho biết họ không bỏ phiếu cho nam ca sĩ vì cho rằng anh có lịch biểu diễn dày đặc và khó đảm nhận vai trò này.

Sau khi xác định đội trưởng, sáu bản demo dành cho Live Stage 1 được công bố gồm Bad Night, 50 cuộc gọi nhỡ, Dancing My Way, Xoay vòng, Cô đơn anh cũng vui và I Don't Need Translation.

Dàn anh trai bước vào nhiều thử thách khắc nghiệt của Tinh hà say hi.

Trong quá trình chọn bài, Dancing My Way và Cô đơn anh cũng vui là hai ca khúc được nhiều đội trưởng lựa chọn nhất.

buitruonglinh và Hurrykng cùng muốn thực hiện Dancing My Way, trong khi Wren Evans cũng có ý định chọn ca khúc này nhưng sau đó chủ động chuyển sang I Don't Need Translation. Cuộc phân định giữa buitruonglinh và Hurrykng kết thúc với chiến thắng thuộc về Á quân Anh trai mùa 2 buitruonglinh.

Ở lựa chọn Cô đơn anh cũng vui, Wean thuyết phục thành công CoolKid chuyển sang ca khúc khác. CoolKid sau đó chọn 50 cuộc gọi nhỡ, còn Hurrykng thực hiện Xoay Vòng. Bad Night là ca khúc thuộc về Dương Domic.

Trong quá trình tuyển chọn thành viên, Wren Evans gây chú ý khi chia sẻ với Cody Nam Võ rằng nếu tham gia đội của anh, ca khúc sẽ được xử lý theo hướng hoàn toàn khác so với bản demo ban đầu và yêu cầu các thành viên chấp nhận định hướng này.

Kết thúc tập đầu tiên, sáu đội hình của Live Stage 1 đã được xác lập.

Đội CoolKid gồm Quang Hùng MasterD, Cody Nam Võ và Jaysonlei với ca khúc 50 cuộc gọi nhỡ. Đội buitruonglinh gồm Song Luân, Sơn.K và Hyo với Dancing My Way.

Đội Hurrykng gồm Jsol, CongB và Vương Bình với Xoay vòng. Đội Dương Domic gồm Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương và Đặng Hồng Hải với Bad Night.

Đội Wean gồm Kimlong, Dillan và Xuân Định KY với Cô đơn anh cũng vui. Đội Wren Evans gồm Captain Boy, Thể Thiên và Ivan với I Don't Need Translation.

Kết thúc tập đầu tiên, sáu đội hình của Live Stage 1 đã được xác lập. Các đội sẽ bước vào quá trình luyện tập và thực hiện sân khấu đầu tiên, nơi kết quả thi đấu không chỉ quyết định thứ hạng của từng đội mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số cá nhân theo luật chơi mới của Tinh hà say hi.