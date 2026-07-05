Không chỉ Tăng Thanh Hà, nam chính đóng vai Vua Bảo Đại cũng bị chê quá trẻ

TPO - Việc ê-kíp "Hoàng hậu cuối cùng" công bố Ma Ran Đô đóng vai Bảo Đại nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận. Dù tăng 11 kg, nhiều ý kiến cho rằng diễn viên 26 tuổi quá trẻ để thể hiện vị vua cuối cùng của triều Nguyễn. Thậm chí, đại gia Đức Huy bất ngờ bị gọi tên vì được nhận xét có ngoại hình gần với hình ảnh Bảo Đại hơn.

Việc ê-kíp phim Hoàng hậu cuối cùng công bố dàn diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Bên cạnh sự trở lại của Tăng Thanh Hà sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, cái tên nhận nhiều bàn luận nhất là Ma Ran Đô khi được giao đảm nhận vai Bảo Đại.

Dù nam diễn viên tiết lộ đã tăng 11 kg để hóa thân nhân vật, nhiều ý kiến vẫn cho rằng anh còn quá trẻ để thể hiện hình ảnh vị vua cuối cùng của triều Nguyễn. Từ cuộc tranh luận này, đại gia, doanh nhân Đức Huy cũng bất ngờ bị cư dân mạng gọi tên vì được nhận xét có nhiều nét giống Bảo Đại qua các bức ảnh tư liệu.

Tranh luận diễn viên 26 tuổi đóng vai vị vua cuối cùng của triều Nguyễn

Ngay sau khi tạo hình đầu tiên của Ma Ran Đô được công bố, nhiều diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội xuất hiện tranh luận. Không ít khán giả đánh giá nam diễn viên có ngoại hình sáng, gương mặt điện ảnh, song vẫn mang vẻ trẻ trung, hiện đại hơn hình dung của công chúng về Vua Bảo Đại.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, để chuẩn bị cho vai diễn, Ma Ran Đô tăng khoảng 11 kg, thay đổi kiểu tóc và dành nhiều thời gian nghiên cứu tư liệu lịch sử nhằm tái hiện phong thái của nhân vật.

Với nhiều khán giả, ngoại hình chỉ là một phần của thử thách. Điều khiến họ băn khoăn là thần thái và khí chất. Hình ảnh Bảo Đại trong ký ức công chúng gắn với người đàn ông từng trải, điềm tĩnh, chịu ảnh hưởng sâu sắc của nền giáo dục phương Tây nhưng vẫn mang phong thái của vị vua. Vì vậy, chỉ từ những hình ảnh đầu tiên, không ít người cho rằng Ma Ran Đô chưa tạo được cảm giác "đế vương".

﻿ Tạo hình của Ma Ran Đô trong bộ phim về vị vua cuối cùng của Việt Nam.

Ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng còn quá sớm để đánh giá một vai diễn chỉ qua poster hoặc tạo hình. Với những nhân vật lịch sử có đời sống nội tâm phức tạp, khả năng diễn xuất mới là yếu tố quyết định sức thuyết phục.

Chia sẻ về vai diễn, Ma Ran Đô cho biết điều khiến anh áp lực nhất không phải việc thay đổi ngoại hình mà là tìm cách thấu hiểu con người phía sau nhân vật lịch sử.

"Khi hoá thân thành nhân vật có thật trong lịch sử, bên cạnh những nghi lễ, phong thái của nhân vật, điều tôi áp lực hơn cả là thấu hiểu được nội tâm của ông. Khán giả có thể có những phán xét, đánh giá nhân vật này, còn với tôi, tôi không có những nhận xét đúng sai cho nhân vật. Điều tôi cố gắng nhất là thể hiện khía cạnh rất đời của ông: là một người chồng, người cha, người con - những vai trò cá nhân mà lịch sử ít ghi nhận", Ma Ran Đô chia sẻ tại buổi ra mắt.

"Ma Ran Đô 'tuổi gì' mà được mời đóng Vua Bảo Đại?"

Đó là một trong nhiều câu hỏi đặt ra cho đoàn phim viral trên Threads sau khi ê-kíp Hoàng hậu cuối cùng công bố dàn cast.

Sinh năm 1997 tại Gia Lai, Ma Ran Đô tốt nghiệp Trường Đại học Nông Lâm TPHCM trước khi rẽ hướng sang nghệ thuật. Nam diễn viên từng chia sẻ gia đình mong muốn anh theo nghề kiểm lâm, song anh quyết định ở lại TPHCM để theo đuổi diễn xuất. Những năm đầu lập nghiệp, Ma Ran Đô chấp nhận nhiều vai nhỏ, tham gia các buổi casting và làm người mẫu để duy trì cuộc sống.

Bước ngoặt lớn đến vào đầu năm 2025 khi anh đảm nhận vai Tú trong bộ phim Nụ hôn bạc tỷ của đạo diễn Thu Trang. Bộ phim trở thành hiện tượng phòng vé khi vượt mốc 200 tỷ đồng doanh thu, giúp Ma Ran Đô được đông đảo khán giả biết đến.

Ma Ran Đô đang được nhiều nhà sản xuất, đạo diễn để mắt, liên tục xuất hiện trong dự án trăm tỷ.

Sau thành công của Nụ hôn bạc tỷ, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong các dự án điện ảnh như Tử chiến trên không và Truy tìm Long Diên Hương. Việc liên tiếp xuất hiện trong những bộ phim trăm tỷ khiến Ma Ran Đô được nhiều khán giả gọi là "gương mặt mới của phòng vé Việt" hay "mỹ nam trăm tỷ" thế hệ mới.

Bên cạnh điện ảnh, anh còn tham gia series Tiệm ăn của quỷ, từng tạo sức hút trên các nền tảng trực tuyến, đồng thời hoạt động tại sân khấu kịch với nhiều vai diễn khác nhau.

Nếu các vai diễn trước chủ yếu khai thác hình ảnh chàng trai trẻ, hiện đại thì Bảo Đại là thử thách hoàn toàn khác. Không chỉ thay đổi ngoại hình bằng việc tăng cân và điều chỉnh phong thái, Ma Ran Đô còn phải tiếp cận một nhân vật có thật, vốn đã in đậm trong nhận thức của nhiều thế hệ người Việt.

Hiện những tranh luận xoay quanh việc Ma Ran Đô "quá trẻ" chủ yếu xuất phát từ tạo hình ban đầu. Việc lựa chọn này có thuyết phục được khán giả hay không vẫn phải chờ đến khi Hoàng hậu cuối cùng chính thức ra mắt.

Với những tác phẩm khai thác nhân vật lịch sử, ngoại hình có thể tạo ấn tượng ban đầu, nhưng diễn xuất và khả năng khắc họa chiều sâu nhân vật mới là yếu tố quyết định giá trị của vai diễn.

Quá khó để tìm được Bảo Đại?

Giữa tâm điểm tranh luận về vai diễn của Ma Ran Đô, khoảnh cách 11 tuổi với nữ chính Hồ Ngọc Hà, doanh nhân Đức Huy - chồng cũ Lệ Quyên - bất ngờ xuất hiện trong hàng loạt bài đăng trên mạng xã hội.

Nhiều tài khoản đặt hình ảnh Đức Huy bên cạnh ảnh tư liệu của Vua Bảo Đại và cho rằng cả hai có nhiều điểm tương đồng về khuôn mặt và vóc dáng. Một số ý kiến thậm chí nhận xét nếu chỉ xét về ngoại hình, doanh nhân này mang đến cảm giác gần với hình dung của họ về Bảo Đại hơn.

Nhiều nhân vật bị gọi tên sau khi Hoàng hậu cuối cùng công bố dàn cast.

Tuy nhiên, đây hoàn toàn là những bình luận mang tính cá nhân của cư dân mạng. Đức Huy không hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, cũng chưa từng được công bố liên quan đến quá trình tuyển chọn diễn viên của Hoàng hậu cuối cùng.

Hiện tượng "tự casting" của cộng đồng mạng không phải điều mới. Mỗi khi một bộ phim chuyển thể hoặc khai thác nhân vật lịch sử công bố diễn viên, khán giả thường đưa ra những lựa chọn theo cảm nhận cá nhân về ngoại hình, thần thái hoặc phong cách. Điều này vô hình trung gây áp lực lên diễn viên và chính nhà sản xuất.

Trong số các nhân vật lịch sử từng xuất hiện trên màn ảnh Việt, Bảo Đại được xem là một trong những vai diễn khó thể hiện nhất.

Sinh năm 1913 với tên húy Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, Bảo Đại lên ngôi năm 1926 khi mới 12 tuổi sau khi vua Khải Định qua đời. Những năm đầu trị vì, ông học tập tại Pháp nên việc điều hành triều chính do Hội đồng Phụ chính đảm nhiệm. Năm 1932, sau khi trở về nước, Bảo Đại trực tiếp chấp chính và tiến hành một số cải cách trong bộ máy triều đình.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Bảo Đại tuyên bố thoái vị, khép lại triều Nguyễn - triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam - đồng thời đánh dấu sự kết thúc của chế độ quân chủ tồn tại hàng nghìn năm.

Hình ảnh tư liệu về Vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu.

Khác với nhiều nhân vật lịch sử chỉ được biết đến qua tranh vẽ hoặc ghi chép, Bảo Đại để lại số lượng lớn ảnh và phim tư liệu. Hình ảnh vị vua có vóc dáng cao, mái tóc vuốt ngược bóng loáng đặc trưng cùng phong thái chịu ảnh hưởng của nền giáo dục phương Tây đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ.

Chính sự quen thuộc ấy khiến bất kỳ diễn viên nào được lựa chọn cũng dễ bị đặt lên bàn cân so sánh. Không chỉ ngoại hình, Bảo Đại còn là nhân vật gắn với nhiều biến động của lịch sử Việt Nam, vì vậy mọi góc nhìn về ông đều dễ tạo nên tranh luận.

Theo giới thiệu của ê-kíp, Hoàng hậu cuối cùng không phải phim tư liệu hay phim lịch sử thuần túy mà tiếp cận câu chuyện dưới góc nhìn con người, xoay quanh tình yêu, hôn nhân, gia đình và những lựa chọn cá nhân của các nhân vật lịch sử.

Điều đó đồng nghĩa thử thách dành cho diễn viên không chỉ là tái hiện diện mạo mà còn phải truyền tải được chiều sâu tâm lý của một nhân vật nhiều lớp lang.